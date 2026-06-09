โพสต์เศร้า เต้ ปิติศักดิ์ สูญเสียน้องสาวที่รักวัย 39 ปี เผยความในใจจากพี่ชาย

เต้ ปิติศักดิ์ แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องสาววัย 39 ปี พร้อมแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
โซเชียลส่งกำลังใจ เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าของครอบครัว หลังต้องสูญเสีย เต้ย พรรวินท์ เยาวนานนท์ น้องสาววัย 39 ปี โดยเขียนข้อความไว้อาลัยถึงน้องสาวสุดที่รัก ระบุว่า “น้องอยู่กับพี่เสมอรักน้องตลอดไปครับ #รัก #น้องเต้ย #แล้วพบกันในสักวันครับ”
ครอบครัวได้จัดพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ ศาลา 2 วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้
- วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม เวลา 17.00 น.
- วันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 สวดอภิธรรม เวลา 19.30 น.
- วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 พิธีฌาปนกิจ เวลา 13.30 น.
ทางครอบครัวฝากกราบเรียนเชิญญาติมิตรและผู้ที่เคารพรักมาร่วมงานและขออภัยหากไม่ได้ไปเรียนเชิญด้วยตัวเอง
หลังแจ้งข่าวออกไป มีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่อง เช่น “ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะพี่เต้” และ “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ” นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมรำลึกความหลังว่า “เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ เห็นพี่เต้ยเล่นกันในซอยกับพี่สาวของเรามาตั้งแต่เด็ก ๆ เลย”
เต้ ปิติศักดิ์ ตอบกลับทุกความห่วงใย โดยระบุว่า “ขอบคุณกำลังใจจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคนนะครับ”
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