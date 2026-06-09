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โพสต์เศร้า เต้ ปิติศักดิ์ สูญเสียน้องสาวที่รักวัย 39 ปี เผยความในใจจากพี่ชาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:14 น.
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เต้ ปิติศักดิ์ โพสต์เศร้า สูญเสียน้องสาว

เต้ ปิติศักดิ์ แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องสาววัย 39 ปี พร้อมแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ

โซเชียลส่งกำลังใจ เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าของครอบครัว หลังต้องสูญเสีย เต้ย พรรวินท์ เยาวนานนท์ น้องสาววัย 39 ปี โดยเขียนข้อความไว้อาลัยถึงน้องสาวสุดที่รัก ระบุว่า “น้องอยู่กับพี่เสมอรักน้องตลอดไปครับ #รัก #น้องเต้ย #แล้วพบกันในสักวันครับ”

ครอบครัวได้จัดพิธีสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ณ ศาลา 2 วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569 พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรม เวลา 17.00 น.
  • วันอังคารที่ 9 – วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 สวดอภิธรรม เวลา 19.30 น.
  • วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 พิธีฌาปนกิจ เวลา 13.30 น.

ทางครอบครัวฝากกราบเรียนเชิญญาติมิตรและผู้ที่เคารพรักมาร่วมงานและขออภัยหากไม่ได้ไปเรียนเชิญด้วยตัวเอง

หลังแจ้งข่าวออกไป มีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจอย่างต่อเนื่อง เช่น “ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะพี่เต้” และ “ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ” นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมรำลึกความหลังว่า “เสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ เห็นพี่เต้ยเล่นกันในซอยกับพี่สาวของเรามาตั้งแต่เด็ก ๆ เลย”

เต้ ปิติศักดิ์ ตอบกลับทุกความห่วงใย โดยระบุว่า “ขอบคุณกำลังใจจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคนนะครับ”

เต้ ปิติศักดิ์ สูญเสียน้องสาว
ภาพจาก Instagram : pitisak_yaowananont

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:14 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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