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อาลัย “น้องกีวี่” นศ.เทคนิคบุรีรัมย์ รถพ่วง 18 ล้อพุ่งชนทับร่างดับคาที่ สลดเพิ่งเข้าพิธีหมั้น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 16:40 น.
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โซเชียลแห่อาลัย “น้องกีวี่” นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ถูกรถพ่วง 18 ล้อพุ่งชนและทับร่างเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางสายฝน แม่ใจสลายสูญเสียลูกสาวคนเดียว เผยเพิ่งเข้าพิธีหมั้นกับแฟนหนุ่มได้เพียงไม่กี่วัน

นาทีสลด กลางสายฝน

เกิดเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านซ่อมรถแห่งหนึ่ง ซึ่งบันทึกภาพอุบัติเหตุขณะที่รถพ่วง 18 ล้อ สีเขียว เฉี่ยวชนและทับร่าง น.ส.อริญญา หรือ “น้องกีวี่” อายุ 20 ปี จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยน้องกีวี่เป็นนักศึกษาชั้น ปวส.2 ของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายนางรอง ฝั่งขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ ช่วงระหว่างแยกกระสังถึงแยกเสนสิริ บริเวณจุดยูเทิร์นเพื่อกลับรถไปทางห้างบิ๊กซี

จากการเปิดเผยของนายธีรภัทร อายุ 24 ปี ช่างซ่อมรถผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของภาพวงจรปิด ระบุว่า ขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตได้ทำการยูเทิร์นกลับรถมาแล้ว และกำลังพยายามเบี่ยงเข้าเลนซ้ายเพื่อมุ่งหน้าไปทางแยกกระสังหรือนางรอง แต่ในจังหวะนั้น รถพ่วง 18 ล้อ สีเขียว ได้วิ่งมาด้วยความเร็ว ก่อนจะเกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างรุนแรง นายธีรภัทรได้ยินเสียงเบรกและเสียงกระแทกดังสนั่น จากนั้นรถพ่วงก็ได้ทับร่างน้องกีวี่จนเสียชีวิตคาที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ร่วมแสดงความอาลัย

ภายหลังเกิดเหตุการณ์ ทางวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ได้โพสต์ข้อความเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ น.ส.อริญญา ดัดถุยาวัตร ซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีใจความระบุว่า ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็ง

เรื่องราวของน้องกีวี่ยิ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ได้รับทราบข่าว เนื่องจากเธอเพิ่งเข้าพิธีหมั้นกับแฟนหนุ่มได้เพียงไม่กี่วัน ทั้งคู่มีความฝันที่จะสร้างอนาคตร่วมกัน แต่กลับต้องมาพลัดพรากจากกันอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ น้องกีวี่ยังเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว ทำให้ผู้เป็นแม่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติ เพื่อน และคนใกล้ชิด

สำหรับความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งทำการตรวจสอบพยานหลักฐาน รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 16:40 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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