อาลัย น้องเติมฝัน 2 ขวบ สิ้นใจแล้ว หลังถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชน ลำปาง
เด็กชายวัย 2 ขวบเสียชีวิตที่ รพ.ลำปาง เมื่อช่วงดึก 9 มิ.ย. หลังรถกระบะของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาสุราพุ่งชนครอบครัวริมถนนสายลำปาง-งาว
เด็กชายวัย 2 ขวบที่รู้จักกันในชื่อ น้องเติมฝัน เสียชีวิตที่โรงพยาบาลลำปาง เมื่อเวลา 02:25 น. ของวันที่ 9 มิ.ย. 2569 หลังทีมแพทย์และพยาบาลพยายามยื้อชีวิตจนสุดความสามารถ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2569 บริเวณริมถนนสายลำปาง-งาว บ้านปงวัง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง รถกระบะอีซูซุสีดำป้ายทะเบียนลำปาง พุ่งเข้าชนรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง ก่อนทะลุเข้าชนครอบครัวที่กำลังเดินอยู่ริมถนน ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกชายวัย 2 ขวบ
แรงกระแทกทำให้เด็กชายกระเด็นออกไป หมดสติในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำ CPR ก่อนนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส ส่วนแม่ได้รับบาดเจ็บขาหักและมีบาดแผลตามร่างกาย ขณะที่พ่อรอดพ้นจากการถูกชนได้อย่างหวุดหวิด
เบื้องต้นพบว่าผู้ขับรถกระบะคือ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่ง ซึ่งขับรถขณะเมาสุรา ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามขั้นตอน
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