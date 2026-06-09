ข่าวดาราบันเทิง

ฟาริดา เคลียร์ปมไม่ป้องกัน อ้างฝ่ายชายบอกถุงยางหมด เผยกินยาคุมแล้ว แต่เอาไม่อยู่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:17 น.
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ฟาริดา แจงปมไม่ป้องกัน ยืนยันกินยาคุม ป้องกันตนเองแล้ว

ฟาริดา เปิดใจดราม่าโยงนักร้องดัง เคลียร์ปม ‘หนุ่ม กรรชัย’ ถามทำไมไม่ป้องกัน อ้างฝ่ายชายบอกถูกยางหมด เผยทานยาคุมแล้ว แต่เอาไม่อยู่

หลังจากที่ ฟาริดา (ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที) นักร้องสาวออกมาเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์กับ ติณติณ สมาชิกวง NEW COUNTRY ล่าสุดเธอเปิดใจในรายการโหนกระแส เล่ารายละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตอนที่รู้ว่าตั้งครรภ์

ฟาริดา อ้างว่าทั้งสองรู้จักกันมานาน 3 ปีตั้งแต่ฝ่ายชายปล่อยเพลงแรก แต่เพิ่งเริ่มคุยจริงจังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยที่เธอเป็นคนทักอินสตาแกรมไปแซวเรื่องชุดก่อน ข้อมูลจากทั้งคู่มีข้อมูลที่แย้งกัน ฝ่ายชายระบุว่าเจอกันเพียง 2 ครั้ง คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ (มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง) และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ร้านคาเฟ่ แต่ฟาริดาโต้แย้งว่ายังเจอกันอีกเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ร้านเหล้า และคืนนั้นได้ไปนอนค้างที่บ้านของเขา

จากนั้นเธออธิบายเพิ่มว่าสถานะค่อนข้างคลุมเครือ เวลาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าเป็นแฟน แต่พออยู่ต่อหน้าผู้หญิงคนอื่นกลับแนะนำเธอว่าเป็นแค่เพื่อน ซึ่งมารู้เรื่องนี้ภายหลัง

ระหว่างที่ไปทำงานร้องเพลงที่ต่างประเทศ ประจำเดือนขาดจึงซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ตอนแรกขึ้นขีดเดียวจึงวางทิ้งไว้แล้วไปกินข้าว พอกลับมาดูอีกทีพบว่าขึ้น 2 ขีด เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์จึงตัดสินใจยกเลิกงานใน 3 ประเทศทันที และบินกลับไทยมาบอกฝ่ายชาย

ฟาริดาอ้างว่าเมื่อแจ้งเรื่องนี้ เขากลับไล่ให้ไปทำแท้ง พร้อมพูดว่า “เธอจะมีลูกเหรอ บ้านเธอรวยหรอถึงเก็บเอาไว้ ก็ไปเลี้ยงเองสิ ไปเอาออกมั้ย” จังหวะนั้นเธอเปิดคาสายโทรศัพท์ให้เพื่อนฟังอยู่ด้วย หลังจากวันนั้นเขาก็บล็อกเธอทุกช่องทาง

ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี

ส่วนประเด็นที่ หนุ่ม กรรชัย ถามว่าทำไมไม่ป้องกัน เธอชี้แจงว่าถามแล้วว่าจะใส่ถุงยางไหม แต่อีกฝ่ายตอบว่า “ไม่มี หมดแล้ว” แต่เธอป้องกันตัวเองด้วยการกินยาคุมฉุกเฉินแต่เอาไม่อยู่ พร้อมยืนยันว่าอายุครรภ์ตอนนี้ยังไม่ถึง 5 เดือนเต็ม ต้องรออีก 2 สัปดาห์ถึงจะครบกำหนด

ฟาริดา แจงเสาเหตุทำไมไม่ป้องกัน
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ก่อนหน้านี้ ต้นสังกัด แกรมมี่ โกลด์ ออกแถลงการณ์ประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับศิลปิน ติณติณ ซึ่งเป็นสมาชิก ของวง NEW COUNTRY โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลในหลายประเด็นนั้น

บริษัทฯ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว และกําลังดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

บริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการดําเนินงาน ตลอดจนบทบาทของ ศิลปินในฐานะแบบอย่างของเยาวชนและสาธารณชน พร้อมยึดมั่นในหลักการไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือคุณค่าที่ดีของสังคม

ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทฯ มีมติให้ศิลปินรายดังกล่าวพักการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน

ขอแสดงความนับถือ Grammy Gold วันที่ 8 มิถุนายน 2569”

แกรมมี่ โกลด์ แถลงกรณีนักร้องท้องไม่รับ โยง ติณติณ NEW COUNTRY
ภาพจาก Facebook : Grammy Gold

ขณะที่ ติณติณ นักร้องหนุ่มจากวง NEW COUNTRY โพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram @tintin_newcountry หลังจากถูกพักงาน พร้อมแจงข้อกล่าวหาเรื่องสารเสพติดและความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ ระบุว่า “จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผม บนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา ผมขอ ชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวผม ดังนี้

1. ประเด็นเรื่องสารเสพติด

ผมขอยืนยันว่าไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา และได้เข้ารับการตรวจจากสถานพยาบาลเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิด โดยผลการ ตรวจได้แนบไว้ในโพสต์นี้

2. ประเด็นเรื่องผู้เยาว์

ผมขอยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์ และไม่เคยกระทําการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้าง

3. ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ผมขอชี้แจงลําดับเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 มีการเริ่มต้นติดต่อพูดคุย โดยฝ่ายหญิงเป็นผู้ทักมาผ่านช่องทาง Instagram [DM]
  • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นการพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กัน
  • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นการพบกันครั้งที่สองที่ร้านคาเฟ่ ฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปทํางานต่างประเทศ หลังจากนั้นไม่ได้มีการติดต่อหรือพบเจอกันอีก
  • วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ผมได้รับแจ้งจากฝ่ายหญิงว่ากําลังตั้งครรภ์

เมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ผมไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผมขอเรียนว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งสองฝ่าย และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้เยาว์ตามที่มีการกล่าวหา

สําหรับเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมขณะนี้ ผมพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสม และหากผลการตรวจสอบยืนยันว่าผมมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็ก ผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ผมขออภัยต่อแฟน ๆ ผู้สนับสนุน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับ”

ติณติณ NEW COUNTRY แจงดราม่า-3
ภาพจาก Instagram : tintin_newcountry
ติณติณ NEW COUNTRY แจงดราม่า-2
ภาพจาก Instagram : tintin_newcountry
ติณติณ NEW COUNTRY แจงดราม่า
ภาพจาก Instagram : tintin_newcountry
ติณติณพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภาพจาก Instagram : tintin_newcountry

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:17 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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