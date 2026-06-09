บันเทิง

เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:21 น.
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เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง
Instagram: @fariidaatpv

ประวัติและวาร์ป “ฟาริดา” สาวลูกครึ่งหน้าคม ดาว TikTok ที่กำลังมาแรง ส่องไลฟ์สไตล์และผลงานในวงการบันเทิง หลังชื่อของเธอถูกค้นหาอย่างหนักจากประเด็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์

กลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกค้นหาอย่างมากในขณะนี้สำหรับ ฟาริดา หรือ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที สาวลูกครึ่งหน้าคมที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียหลักแสนคน วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้น ทั้งในมุมของไลฟ์สไตล์และเส้นทางในวงการบันเทิง

ประวัติส่วนตัวและไลฟ์สไตล์

ฟาริดา (Farida Elizabeth T.) สาวลูกครึ่งไทย-แขกขาว ปัจจุบันอายุ 23 ปี (ข้อมูลปี 2569 ระบุว่าเธอเกิดในปี 2546) กำลังเป็นกระแสเฉิดฉายในโลกโซเชียล ด้วยรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ และมีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน คือความกล้าแสดงออกและพูดจาตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้หลายคนจดจำเธอได้

สำหรับชื่อที่ใช้ในวงการและโซเชียลมีเดียคือ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” ส่วนชื่อจริงตามบัตรประชาชนนั้นยังไม่มีข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะ

ฟาริดาไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ยังมีความสามารถที่หลากหลาย เจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะนักร้องและนักแสดง โดยมีผลงานผ่านตาแฟน ๆ มาแล้วหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

  • งานร้องเพลง

  • งานแสดงซีรีส์และซิตคอม

  • การออกงานอีเวนต์

  • การรับงานโปรโมตสินค้าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์

ประวัติส่วนตัวและไลฟ์สไตล์
Instagram: @fariidaatpv

ดาว TikTok/IG ผู้ติดตามหลักแสน

ช่องทางหลักที่ฟาริดาใช้สื่อสารและอัปเดตไลฟ์สไตล์ให้แฟนๆ ได้ติดตามคือโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะบน TikTok ที่เธอใช้ชื่อบัญชีว่า @fariidatpv (ชื่อโปรไฟล์ ฟาริดาที่ด่าคนเก่งๆอะที่ด่าคนเก่งๆอะ) ซึ่งมักจะมีคลิปวิดีโอแสดงมุมมองและความเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีผู้ติดตามราว ๆ 12.7 หมื่นคน

ส่วนบนอินสตาแกรม เธอใช้ชื่อบัญชี @fariidaatpv เพื่ออัปเดตภาพถ่ายสวย ๆ และผลงานต่าง ๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ยอดผู้ติดตามของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแตะระดับหลักแสนคน (102K)

ดาว TikTok/IG ผู้ติดตามหลักแสน
Instagram: @fariidaatpv

ประเด็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์

ชื่อของ “ฟาริดา” กลับมาเป็นที่สนใจอย่างหนักอีกครั้งในช่วงนี้ หลังจากมีชาวเน็ตเชื่อมโยงชื่อของเธอเข้ากับประเด็นดราม่าร้อน ที่เกี่ยวข้องกับนักร้องลูกทุ่งชายค่ายดังย่านอโศก

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อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ในระหว่างการชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด จึงต้องรอติดตามความจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไปครับ

ช่องทางการติดตาม ฟาริดา เอลิซ่าเบธ ที

@fariidatpvหลักฐานขนาดนี้ยังกว่าว่าหนูโกหกอีกไหม♬ Little Things – Adrián Berenguer

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Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv
Instagram: @fariidaatpv

แหล่งข้อมูล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 15:33 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 17:21 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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