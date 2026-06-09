บันเทิงเกาหลี

ช็อกวงการ! ซูยอง-จองคยองโฮ เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ปิดฉากรัก 14 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 15:19 น.
67

ต้นสังกัดยืนยัน จองคยองโฮ เลิก ซูยอง SNSD สื่อคาดสาเหตุตารางงานรัดตัว ตัดสินใจลดสเตตัสเหลือเพียงเพื่อนร่วมงาน ปิดฉากความรัก 14 ปี

แฟนคลับช็อก! Management Oreum ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม จองคยองโฮ ออกมายืนยันข่าวการเลิกรากับ ชเวซูยอง สมาชิกวง Girls’ Generation เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ตัวแทนจากต้นสังกัดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว OSEN ว่าข่าวการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเรื่องจริง

ก่อนหน้านี้แฟนคลับเริ่มสงสัยเรื่องสถานะความสัมพันธ์ หลังพบว่าทั้งคู่อันฟอลโลว์บัญชีโซเชียลมีเดียของกันและกัน ท่ามกลางกระแสข่าวลือ สื่อหลายสำนักรายงานสาเหตุที่ทำให้ความรักครั้งนี้จบลงว่ามาจากตารางงานที่รัดตัว ทำให้ทั้งสองคนค่อย ๆ ห่างกันและตัดสินใจแยกทางในที่สุด ข่าวนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนตกใจอย่างมาก

ทางต้นสังกัดฝ่ายชายยอมรับและยืนยันเรื่องการเลิกรา แต่เมื่อสอบถามถึงรายละเอียดเจาะลึกอย่างช่วงเวลาที่เลิกกัน ทางค่ายขออนุญาตไม่เปิดเผย โดยระบุสั้น ๆ ว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันข้อมูลส่วนนี้ให้แน่ชัด

เส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 2012 และเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการในปี 2014 ที่ผ่านมาทั้งสองคนมักจะพูดถึงกันและกันอย่างเปิดเผยและแสดงความรักที่มั่นคงมาตลอด การตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หลังคบหากันมายาวนานถึง 14 ปี และกลับไปเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกัน ทำให้หลายคนเสียดายกับความรักที่สวยงามของทั้งคู่อย่างมาก

จองคยองโฮ
ภาพจาก Instagram : jstar_allallj
ซูยอง SNSD
ภาพจาก Instagram : sooyoungchoi

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี สุขภาพและการแพทย์

ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี

10 นาที ที่แล้ว
เต้ ปิติศักดิ์ โพสต์เศร้า สูญเสียน้องสาว ข่าวดารา

โพสต์เศร้า เต้ ปิติศักดิ์ สูญเสียน้องสาวที่รักวัย 39 ปี เผยความในใจจากพี่ชาย

10 นาที ที่แล้ว
ฟาริดา แจงปมไม่ป้องกัน ยืนยันกินยาคุม ป้องกันตนเองแล้ว ข่าวดารา

ฟาริดา เคลียร์ปมไม่ป้องกัน อ้างฝ่ายชายบอกถุงยางหมด เผยกินยาคุมแล้ว แต่เอาไม่อยู่

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “น้องกีวี่” นศ.เทคนิคบุรีรัมย์ รถพ่วง 18 ล้อพุ่งชนทับร่างดับคาที่ สลดเพิ่งเข้าพิธีหมั้น

49 นาที ที่แล้ว
อาลัย น้องเติมฝัน 2 ขวบ สิ้นใจแล้ว หลังถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชน ลำปาง ข่าว

อาลัย น้องเติมฝัน 2 ขวบ สิ้นใจแล้ว หลังถูกอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชน ลำปาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง บันเทิง

เปิดวาร์ป ฟาริดา สาวลูกครึ่งสุดฮอตคือใคร? หลังถูกโยงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ช็อกวงการ! ซูยอง-จองคยองโฮ เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ปิดฉากรัก 14 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ปลดกำไล EM แล้ว หลังได้รับอภัยโทษ เตรียมบินไปดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เตรียมลบเทปโหนกระแส นักร้องหนุ่มท้องไม่รับ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เตรียมลบเทปโหนกระแส ‘ฟาริดา’ ดราม่าโยงนักร้องหนุ่ม หวั่นเด็กโตมาเห็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคำพิพากษาคดี น้องมอลลี่ ไซบีเรียนถูกเผาทั้งเป็นดับ ศาลสั่งรอลงอาญา ข่าว

เผยคำพิพากษาคดี น้องมอลลี่ ไซบีเรียนถูกเผาทั้งเป็นดับ ศาลสั่งรอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หลังมีภาพ “อนุทิน” จับมือ “ฮุน มาเนต”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569 รวมขั้นตอน บทสวดคาถา สถานที่พิธี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกทลายโรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน สภาพสกปรก เลข อย. ปลอม ส่งขายทั่วไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” กล่าว “ไทย-กัมพูชา” อยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจ ชี้ชะตาอนาคต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำฝน กุลณัฐ เปิดใจวิถีสะใภ้ชาวยิว สามีสั่งหักดิบเลิกกินหมู ส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูก บันเทิง

น้ำฝน กุลณัฐ เปิดใจวิถีสะใภ้ชาวยิว สามีสั่งหักดิบเลิกกินหมู ส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น JAS-MONO วิ่งกระฉูด! รับข่าวลือสะพัดปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 เศรษฐกิจ

หุ้น JAS-MONO วิ่งกระฉูด! รับข่าวลือสะพัดปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิว Backrooms (2026) สยองเสียวสันหลัง ไม่ตุ้งแช่ เหมาะ/ไม่เหมาะกับใคร? บันเทิง

รีวิว Backrooms (2026) สยองเสียวสันหลัง ไม่ตุ้งแช่ เหมาะ/ไม่เหมาะกับใคร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” ขอโทษประชาชน ช่วงเป็นนายกไว้ใจไทยมากไป เลยไม่ได้เตรียมตัวรบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธปท. เพิ่มวันหยุดธนาคาร 16 ต.ค. 69 ขอความร่วมมือ WFH 3 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026 ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แหล่งข่าว ยืนยัน JAS ยังไม่ปิดดีลกับฟีฟ่า ถ่ายทอดสดบอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนกีฬาสับแหลก! “คิม คาร์เดเชียน” ขโมยผ้าขนหนูนักแข่ง F1 ไปใช้เอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบรมราชโองการ ปรับลดยศ &quot;พลตรี ศุภ์เมธิศ&quot; พ้นราชองครักษ์ประจำพระองค์ ข่าว

พระบรมราชโองการ ปรับลดยศ “พลตรี ศุภ์เมธิศ” พ้นราชองครักษ์ประจำพระองค์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือสะพัด JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 10 มิ.ย.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภณัฐ” จี้ถาม 12 ข้อ “ชัชชาติ” คดีทุจริตลู่วิ่ง ขอให้ชี้แจงชัดๆ ลั่นเรื่องนี้ไม่ปล่อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 15:19 น.
67
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี

ถุงยางหมดทำอย่างไรดี เมื่ออารมณ์พาไป แต่ของสำคัญดันไม่มี

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
เต้ ปิติศักดิ์ โพสต์เศร้า สูญเสียน้องสาว

โพสต์เศร้า เต้ ปิติศักดิ์ สูญเสียน้องสาวที่รักวัย 39 ปี เผยความในใจจากพี่ชาย

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
ฟาริดา แจงปมไม่ป้องกัน ยืนยันกินยาคุม ป้องกันตนเองแล้ว

ฟาริดา เคลียร์ปมไม่ป้องกัน อ้างฝ่ายชายบอกถุงยางหมด เผยกินยาคุมแล้ว แต่เอาไม่อยู่

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

อาลัย “น้องกีวี่” นศ.เทคนิคบุรีรัมย์ รถพ่วง 18 ล้อพุ่งชนทับร่างดับคาที่ สลดเพิ่งเข้าพิธีหมั้น

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
Back to top button