ช็อกวงการ! ซูยอง-จองคยองโฮ เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ปิดฉากรัก 14 ปี
ต้นสังกัดยืนยัน จองคยองโฮ เลิก ซูยอง SNSD สื่อคาดสาเหตุตารางงานรัดตัว ตัดสินใจลดสเตตัสเหลือเพียงเพื่อนร่วมงาน ปิดฉากความรัก 14 ปี
แฟนคลับช็อก! Management Oreum ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่ม จองคยองโฮ ออกมายืนยันข่าวการเลิกรากับ ชเวซูยอง สมาชิกวง Girls’ Generation เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ตัวแทนจากต้นสังกัดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว OSEN ว่าข่าวการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเรื่องจริง
ก่อนหน้านี้แฟนคลับเริ่มสงสัยเรื่องสถานะความสัมพันธ์ หลังพบว่าทั้งคู่อันฟอลโลว์บัญชีโซเชียลมีเดียของกันและกัน ท่ามกลางกระแสข่าวลือ สื่อหลายสำนักรายงานสาเหตุที่ทำให้ความรักครั้งนี้จบลงว่ามาจากตารางงานที่รัดตัว ทำให้ทั้งสองคนค่อย ๆ ห่างกันและตัดสินใจแยกทางในที่สุด ข่าวนี้ทำให้แฟนคลับหลายคนตกใจอย่างมาก
ทางต้นสังกัดฝ่ายชายยอมรับและยืนยันเรื่องการเลิกรา แต่เมื่อสอบถามถึงรายละเอียดเจาะลึกอย่างช่วงเวลาที่เลิกกัน ทางค่ายขออนุญาตไม่เปิดเผย โดยระบุสั้น ๆ ว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันข้อมูลส่วนนี้ให้แน่ชัด
เส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี 2012 และเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการในปี 2014 ที่ผ่านมาทั้งสองคนมักจะพูดถึงกันและกันอย่างเปิดเผยและแสดงความรักที่มั่นคงมาตลอด การตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หลังคบหากันมายาวนานถึง 14 ปี และกลับไปเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกัน ทำให้หลายคนเสียดายกับความรักที่สวยงามของทั้งคู่อย่างมาก
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