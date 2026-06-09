ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ปลดกำไล EM แล้ว หลังได้รับอภัยโทษ เตรียมบินไปดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 15:07 น.
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แฟ้มภาพ

ทักษิณ ชินวัตร ปลดกำไล EM แล้ว หลังได้รับอภัยโทษและพิจารณาตรวจสอบรายชื่อ เตรียมบินไปดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้

จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 ซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานว่าทักษิณ รอใบบริสุทธิ์ เพื่อยื่นปลดกำไล EM นั้น

ล่าสุดมีรายงานว่านายทักษิณ ได้ดำเนินการถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เบื้องต้นมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ว่า นายทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศดูไบ ในช่วงสิ้นเดือนนี้ต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 15:07 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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