“ทักษิณ” ปลดกำไล EM แล้ว หลังได้รับอภัยโทษ เตรียมบินไปดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้
ทักษิณ ชินวัตร ปลดกำไล EM แล้ว หลังได้รับอภัยโทษและพิจารณาตรวจสอบรายชื่อ เตรียมบินไปดูไบช่วงสิ้นเดือนนี้
จากกรณีที่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้พ้นโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดนนายทักษิณจะเป็นอิสระทันที ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่ 9 ก.ย. 2569 ซึ่งในเวลาต่อมามีรายงานว่าทักษิณ รอใบบริสุทธิ์ เพื่อยื่นปลดกำไล EM นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่านายทักษิณ ได้ดำเนินการถอดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ร่วมกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีได้พิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เบื้องต้นมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ว่า นายทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังประเทศดูไบ ในช่วงสิ้นเดือนนี้ต่อไป
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