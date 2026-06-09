เผยคำพิพากษาคดี น้องมอลลี่ ไซบีเรียนถูกเผาทั้งเป็นดับ ศาลสั่งรอลงอาญา
เพจวอชด็อกไทยแลนด์เผยคำพิพากษาคดี น้องมอลลี่ สุนัขไซบีเรียนถูกทารุณกรรม ศาลสั่งจำคุก 6 เดือน ปรับ 5 หมื่น โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี
คนรักสัตว์สุดเจ็บปวดผู้ต้องหาไม่ต้องเข้าเรือนจำ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กรายงานผลคำพิพากษาในคดีของ น้องมอลลี่ สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกีที่ถูกกระทำทารุณกรรมอย่างโหดร้าย ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นเวลา 6 เดือน และสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ทว่าโทษจำคุกนั้นให้รอการลงอาญาไว้เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งให้คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด 1 ปี ต้องเดินทางไปรายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง และทำงานบริการสังคมเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
ผลคำตัดสิน สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้แก่ประชาชนกลุ่มคนรักสัตว์ทั่วประเทศที่เฝ้าติดตามคดีนี้ เนื่องจากสังคมคาดหวังว่าคดีทารุณกรรมสัตว์ที่มีลักษณะโหดร้ายจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาด เพื่อเป็นบทเรียนสำคัญในการป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำในสังคม
ทางมูลนิธิระบุว่า แม้โทษจำคุกจะถูกสั่งให้รอการลงอาญา แต่ผลคำพิพากษายังคงยืนยันในหลักการสำคัญว่า การทารุณกรรมสัตว์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องส่วนตัวที่สังคมจะมองข้ามได้ คดีน้องมอลลี่ จึงเป็นภาพสะท้อนทางข้อกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาของพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ในประเทศไทย ที่บทลงโทษภาคปฏิบัติอาจยังไม่รุนแรงเพียงพอที่จะทำให้ผู้กระทำผิดเกิดความเกรงกลัว และยังไม่สามารถเยียวยาความรู้สึกสะเทือนใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ช่วงท้ายของแถลงการณ์ระบุว่า สัตว์ทุกชีวิตมีความรู้สึก มีความเจ็บปวด และมีความกลัวเช่นเดียวกับมนุษย์ ทางมูลนิธิและกลุ่มคนรักสัตว์จึงรวมตัวกันเรียกร้องให้สังคมไม่ปล่อยผ่านเหตุการณ์ของน้องมอลลี่ และหวังใช้คดีนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์อย่างจริงจัง รวมถึงการผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขตัวบทกฎหมายให้มีบทลงโทษที่หนักหน่วงและเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระทำความผิดในอนาคต
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