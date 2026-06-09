ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด เด็ก 4 ขวบถูกผลักตกสไลเดอร์สูง 1.5 ม. พ่อคู่กรณีอ้างลูกเป็นออทิสติก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:50 น.
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ภาพจาก : Kenh14.vn

เปิดคลิปนาทีระทึกที่ฮานอย เด็กหญิงวัย 4 ขวบถูกผลักตกจากสไลเดอร์สูง 1.5 เมตรในสนามเด็กเล่นคอนโด พ่อเด็กที่บาดเจ็บซัดเดือด หลังครอบครัวคู่กรณีอ้างลูกมีภาวะออทิสติก ชี้ยิ่งเป็นเด็กพิเศษยิ่งไม่ใช่ข้ออ้างในการละเลยการดูแล

เมื่อสื่อท้องถิ่นเวียดนาม (Kenh14.vn) ได้เผยแพร่คลิปวิดีโออุทาหรณ์จากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นนาทีชีวิตขณะเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ถูกเด็กที่โตกว่าผลักตกลงมาจากสไลเดอร์จนได้รับบาดเจ็บ

เหตุการณ์สุดช็อกนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ภายในสนามเด็กเล่นของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นจังหวะที่เด็กหญิงวัย 4 ขวบ กำลังยืนอยู่บนยอดสไลเดอร์เกลียวซึ่งมีความสูงจากพื้นราว 1.5 เมตร แต่จู่ ๆ ก็มีเด็กอีกคนเดินเข้ามาผลักเธอจากด้านหลังอย่างแรง ส่งผลให้ร่างของเด็กร่วงหล่นลงมากระแทกกับพื้นด้านล่างอย่างจัง

หลังเกิดเหตุ พ่อของเด็กหญิงได้รีบนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลเด็กแห่งชาติเพื่อตรวจเช็กอาการอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นผู้เป็นพ่อระบุว่าแพทย์แจ้งว่า “ยังไม่มีปัญหารุนแรง” แต่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะที่สื่อบางสำนักมีการรายงานเพิ่มเติมว่าเด็กอาจมีอาการกระดูกเบ้าตาร้าวร่วมด้วย

เด็ก 4 ขวบถูกผลักตกสไลเดอร์สูง 1.5 ม.
ภาพจาก : Kenh14.vn

ดราม่าเดือด โซเชียลถกสนั่น “เด็กพิเศษ ไม่ใช่ข้อยกเว้น”

นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัย ประเด็นที่ทำให้สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คือการที่พ่อของเด็กที่ก่อเหตุได้ออกมาระบุว่า ลูกของตนมีภาวะออทิสติก

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พ่อของเด็กหญิงผู้บาดเจ็บได้ออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่า อาการของเด็กไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อละเว้นความรับผิดชอบ หรือละเลยการดูแลจากผู้ปกครอง ในทางกลับกัน เด็กที่มีความต้องการพิเศษยิ่งต้องมีผู้ดูแลคอยประกบอย่างใกล้ชิดเมื่อออกมาใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับผู้อื่น

เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ชิ้นโตสำหรับผู้ปกครองทุกคน อุบัติเหตุกับเด็กเล็กสามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตา การปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง หรือการที่ผู้ใหญ่มัวแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ อาจเปลี่ยนความเสี่ยงเล็กๆ ให้กลายเป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้

นอกจากนี้ นี่ยังเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับนิติบุคคลและผู้ดูแลพื้นที่ส่วนกลางของอาคารพักอาศัย ที่จะต้องเร่งทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกในอนาคต

ดูคลิปเหตุการณ์เต็ม

เด็กพิเศษ ไม่ใช่ข้อยกเว้น
ภาพจาก : Kenh14.vn

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:50 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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