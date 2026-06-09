โฆษกรัฐบาล ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หลังมีภาพ “อนุทิน” จับมือ “ฮุน มาเนต”
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หลังมีภาพ “อนุทิน” จับมือ “ฮุน มาเนต” ชี้เป็นการทักทายตามมารยาท
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังจากที่ Fresh News สื่อกัมพูชาโพสต์ภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย จับมือกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในการประชุม ASEAN Future Forum ครั้งที่ 3 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
โดย น.ส.รัชดา ระบุว่า “ไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะ ตรงไปตรงมา ไม่มีการประชุม.. นายกฯอนุทินมาร่วมประชุม ASEAN Future Forum ที่ประเทศเวียดนาม เมื่อช่วงเช้า มีผู้นำหลายประเทศอาเซียนเข้าร่วม ก่อนงานเริ่มได้มีการทักทายตามมารยาท
ไม่มีการประชุมระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใด มีแต่การนั่งสนทนาระหว่างผู้นำขณะรอเวลาเปิดงานและกล่าวสปีช”
ทั้งนี้นายอนุทินกล่าวสปีชว่า ทั้งสองประเทศกำลังอยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคต จึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมือง ความมุ่งมั่น ความไว้วางใจ และการเจรจาด้วยความสุจริตใจ แม้จะไม่มีหนทางที่ง่าย แต่เชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นและการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์
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