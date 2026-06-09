บุกทลายโรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน สภาพสกปรก เลข อย. ปลอม ส่งขายทั่วไทย
ตรวจค้น โรงงาน โรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน พบใบอนุญาตหมดอายุ แฉใช้เลข อย. ปลอม ยึดของกลางกว่า 20 ยี่ห้อ ทะลุหมื่นถุง เผยทำรายได้เดือนละ 3 ล้าน
พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.о.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศิษฏพงศ์ สิริวัฒน์ สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่าโรงงานดังกล่าวลักลอบผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์อาหารประเภทลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก และอาหารแปรรูปหลากหลายชนิดบรรจุถุงเตรียมส่งจำหน่าย โดยสภาพสถานที่ผลิตไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขอนามัยตามที่กฎหมายกำหนด มีนายอรรถพล แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผิดกฎหมายกว่า 20 ยี่ห้อ รวมจำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงวัตถุดิบเนื้อสัตว์และเอ็นวัวรวมกว่า 800 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7 ล้านบาท
การตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายทั้งหมด พบการกระทำความผิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
รายการผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ตรวจพบในโรงงาน
จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โรงงานเคยได้รับอนุญาตผลิตอาหารมาก่อน แต่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุไปตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยไม่มีการยื่นคำขอต่ออายุ นิติกรรมการผลิตหลังจากนั้นจึงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมด
นายอรรถพลยอมรับสารภาพว่า เปิดดำเนินกิจการโรงงานมานานประมาณ 10 ปี ผลิตสินค้าส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30 ตัน สร้างรายได้ต่อเดือนมากกว่า 3 ล้านบาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อายัดของกลางทั้งหมดพร้อมควบคุมตัวเจ้าของโรงงานส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อาหาร ในข้อหาตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง, ผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม และผลิตอาหารภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุโดยไม่ยื่นคำขอต่ออายุ นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างสินค้าส่งตรวจวิเคราะห์สารบอแรกซ์ วัตถุกันเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรค หากพบการปนเปื้อนเกินมาตรฐานจะแจ้งข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์เพิ่มเติมต่อไป
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