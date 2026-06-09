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บุกทลายโรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน สภาพสกปรก เลข อย. ปลอม ส่งขายทั่วไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:31 น.
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ตรวจค้น โรงงาน โรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน พบใบอนุญาตหมดอายุ แฉใช้เลข อย. ปลอม ยึดของกลางกว่า 20 ยี่ห้อ ทะลุหมื่นถุง เผยทำรายได้เดือนละ 3 ล้าน

พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.о.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศิษฏพงศ์ สิริวัฒน์ สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นำกำลังเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่าโรงงานดังกล่าวลักลอบผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์อาหารประเภทลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก และอาหารแปรรูปหลากหลายชนิดบรรจุถุงเตรียมส่งจำหน่าย โดยสภาพสถานที่ผลิตไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขอนามัยตามที่กฎหมายกำหนด มีนายอรรถพล แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผิดกฎหมายกว่า 20 ยี่ห้อ รวมจำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต รวมถึงวัตถุดิบเนื้อสัตว์และเอ็นวัวรวมกว่า 800 กิโลกรัม มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7 ล้านบาท

การตรวจสอบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายทั้งหมด พบการกระทำความผิดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

รายการผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ตรวจพบในโรงงาน

ประเภทความผิด รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตรวจยึด จำนวนรวม
ไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP, ลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อ, ลูกชิ้นเนื้อตรา CHALAME, ลูกชิ้นไก่ตรา CHALAME, ลูกชิ้นหมูตรารสเลิศ, ไก่ยอตรา K@P 6,109 ถุง
ใช้เลขสารบบอาหารที่ถูกยกเลิกแล้ว หมูยอมินิ, หมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100%, หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ, หมูยออุบลเกรด A ตรา PPM, ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF, หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช, ไก่ยอพริกไทยดำ K&P รวมถึงลูกชิ้นและปูอัดยี่ห้ออื่น 2,507 ถุง
แสดงเลขสารบบอาหารปลอม หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ, หมูยออุบลตราแม่พลอยสุข, หมูยออุบลตราเซฟฟี่หมู, หมูยอทอดตราซุปเปอร์พอร์ค 1,800 ถุง

จากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า โรงงานเคยได้รับอนุญาตผลิตอาหารมาก่อน แต่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุไปตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยไม่มีการยื่นคำขอต่ออายุ นิติกรรมการผลิตหลังจากนั้นจึงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมด

นายอรรถพลยอมรับสารภาพว่า เปิดดำเนินกิจการโรงงานมานานประมาณ 10 ปี ผลิตสินค้าส่งจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30 ตัน สร้างรายได้ต่อเดือนมากกว่า 3 ล้านบาท

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อายัดของกลางทั้งหมดพร้อมควบคุมตัวเจ้าของโรงงานส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อาหาร ในข้อหาตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง, ผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม และผลิตอาหารภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุโดยไม่ยื่นคำขอต่ออายุ นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างสินค้าส่งตรวจวิเคราะห์สารบอแรกซ์ วัตถุกันเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรค หากพบการปนเปื้อนเกินมาตรฐานจะแจ้งข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์เพิ่มเติมต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:31 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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