หนุ่ม กรรชัย เตรียมลบเทปโหนกระแส ‘ฟาริดา’ ดราม่าโยงนักร้องหนุ่ม หวั่นเด็กโตมาเห็น

หนุ่ม กรรชัย เตรียมลบเทปโหนกระแสสัมภาษณ์ ‘ฟาริดา’ ปมดราม่าพฤติกรรมส่วนตัวนักร้องหนุ่ม หวั่นทิ้งดิจิทัลฟุตพรินต์ทำร้ายจิตใจเด็กในอนาคต
จากกรณีที่ ฟาริดา หรือ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที นักร้องสาวสวยวัย 23 ปี เล่าพฤติกรรมนักร้องลูกทุ่งค่ายดัง อ้างว่าฝ่ายชายเสนอให้ไปเอาเด็กออก ซ้ำโดนไล่ให้ไปเลี้ยงเอง ยืนยันว่าพร้อมที่จะตรวจ DNA ในเวลาต่อมา แกรมมี่ โกลด์ ในเครือ GMM MUSIC สั่งพักงาน ติณติณ ศิลปินหนุ่มสมาชิกวงบอยแบนด์ลูกทุ่ง NEW COUNTRY หลังถูกโยงดราม่า เผยไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุด ฟาริดา ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านรายการโหนกระแส ยืนยันว่ามีอีกฝ่ายคนเดียว พร้อมย้ำจุดยืนว่าสิ่งที่ต้องการคือให้ฝ่ายชายออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อหาทางออก สาเหตุที่เธอต้องออกมาปกป้องตนเองเพราะกระแสข่าวในโซเชียลมีข่าวบิดเบือนที่ทำให้เธอได้รับความเสียหาย และไม่อยากให้นักร้องหนุ่มกระทำเช่นนี้กับผู้หญิงคนไหนอีก
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย เปิดใจตรง ๆ กับประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อความเป็นธรรมของเด็ก เหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ ลูกคุณออกมาเขาจะเห็นเทปนี้ เดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าพ่อไม่ต้องการ เพราะฉะนั้นสำหรับเทปโหนกระแสวันนี้ผมจะเอาเทปนี้ไว้ไม่กี่วันแล้วจะลบทิ้ง พี่ไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้ สุดท้ายเราไม่รู้ว่าลูกคุณเกิดออกมาอายุ 10 ปี 20 ปี เขากลับมาดูเทปนี้แล้วเห็นว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขา”
พร้อมเตือนทิ้งท้ายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลกระทบแค่กับฟาริดา หรือนักร้องหนุ่ม แต่ยังส่งผลถึงลูกที่กำลังจะเกิดมาอีกด้วย
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