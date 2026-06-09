ตรวจผลหวยลาว 9/6/69 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันอังคาร เลขเด็ดตำราสัตว์
ถ่ายทอดสดผลหวยลาววันนี้ 9 มิถุนายน 2569 ตรวจรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติออกวันอังคารและเลขเด็ดตำราสัตว์
วันนี้ (9 มิถุนายน 2569) ถึงเวลาลุ้นโชคกับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันอังคาร นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) และช่องยูทูบ (YouTube) ของ Laolottery Live
ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 9/6/69
ทีมงานเตรียมรายงานผลการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ครบทุกรางวัล ทั้งเลข 6 ตัวไปจนถึงเลขนามสัตว์ เพื่อให้ทุกคนอัปเดตตัวเลขได้ทันที
ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 9 มิถุนายน 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์ 9 มิถุนายน 2569
ก่อนถึงเวลาประกาศผลได้รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขจากตำราสัตว์มาเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคพิจารณา ดังนี้
- สัตว์ใหญ่มาแรง : ม้า (12) และ เสือ (86)
- สัตว์เล็กน่าจับตา : ผีเสื้อ (59) และ ผึ้ง (16)
สถิติหวยออกวันอังคาร
นอกจากเลขตำราสัตว์แล้ว สถิติการออกรางวัลย้อนหลังที่ตรงกับวันอังคารก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจซื้อสลากในงวดนี้
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 5 ตัว
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|2 มิถุนายน 2569
|963211
|63211
|3211
|211
|11
|26 พฤษภาคม 2569
|922679
|22679
|2679
|679
|79
|19 พฤษภาคม 2569
|050470
|50470
|0470
|470
|70
|12 พฤษภาคม 2569
|344931
|44931
|4931
|931
|31
|5 พฤษภาคม 2569
|797032
|97032
|7032
|032
|32
|28 เมษายน 2569
|270947
|70947
|0947
|947
|47
|21 เมษายน 2569
|261907
|61907
|1907
|907
|07
|7 เมษายน 2569
|395211
|95211
|5211
|211
|11
|5 ธันวาคม 2566
|408246
|08246
|8246
|246
|46
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