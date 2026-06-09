หวยลาว

ตรวจผลหวยลาว 9/6/69 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติวันอังคาร เลขเด็ดตำราสัตว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:24 น.
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หวยลาว 9 มิถุนายน 2569

ถ่ายทอดสดผลหวยลาววันนี้ 9 มิถุนายน 2569 ตรวจรางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติออกวันอังคารและเลขเด็ดตำราสัตว์

วันนี้ (9 มิถุนายน 2569) ถึงเวลาลุ้นโชคกับการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว ประจำงวดวันอังคาร นักเสี่ยงโชคสามารถรับชมการถ่ายทอดสดส่งตรงจาก สปป.ลาว ได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก (Facebook) และช่องยูทูบ (YouTube) ของ Laolottery Live

ช่องทางถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 9/6/69

ทีมงานเตรียมรายงานผลการออกรางวัลแบบเรียลไทม์ครบทุกรางวัล ทั้งเลข 6 ตัวไปจนถึงเลขนามสัตว์ เพื่อให้ทุกคนอัปเดตตัวเลขได้ทันที

ผลหวยลาวพัฒนาวันนี้ 9 มิถุนายน 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

วิเคราะห์เลขเด็ดหวยลาวตำราสัตว์ 9 มิถุนายน 2569

ก่อนถึงเวลาประกาศผลได้รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขจากตำราสัตว์มาเป็นแนวทางให้นักเสี่ยงโชคพิจารณา ดังนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง : ม้า (12) และ เสือ (86)
  • สัตว์เล็กน่าจับตา : ผีเสื้อ (59) และ ผึ้ง (16)

สถิติหวยออกวันอังคาร

นอกจากเลขตำราสัตว์แล้ว สถิติการออกรางวัลย้อนหลังที่ตรงกับวันอังคารก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจซื้อสลากในงวดนี้

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
2 มิถุนายน 2569 963211 63211 3211 211 11
26 พฤษภาคม 2569 922679 22679 2679 679 79
19 พฤษภาคม 2569 050470 50470 0470 470 70
12 พฤษภาคม 2569 344931 44931 4931 931 31
5 พฤษภาคม 2569 797032 97032 7032 032 32
28 เมษายน 2569 270947 70947 0947 947 47
21 เมษายน 2569 261907 61907 1907 907 07
7 เมษายน 2569 395211 95211 5211 211 11
5 ธันวาคม 2566 408246 08246 8246 246 46

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:24 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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