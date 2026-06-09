ข่าวดาราบันเทิง

น้ำฝน กุลณัฐ เปิดใจวิถีสะใภ้ชาวยิว สามีสั่งหักดิบเลิกกินหมู ส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:51 น.
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น้ำฝน กุลณัฐ เปิดใจวิถีสะใภ้ชาวยิว สามีสั่งหักดิบเลิกกินหมู ส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูก

ตีท้ายครัว พาผู้ชมมาเที่ยวที่ โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา พิธีกรดำเนินรายการไปชมบรรยากาศหรูหราของที่พัก ได้พูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ น้ำฝน กุลณัฐ นางเอกชื่อดังที่ได้มาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตหลังจากแต่งงานและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ต ย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงจากการเป็นมิสมอเตอร์โชว์รุ่นพี่

ที่คนสนใจคือ การใช้ชีวิตคู่ การปรับตัวครั้งใหญ่หลังก้าวเข้าสู่ครอบครัวชาวยิว ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาอย่างเข้มข้น ร่วมกับ จอร์ดอน สามีนักธุรกิจชาวต่างชาติ ถึงขั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารภายในบ้านทั้งหมด

จุดเริ่มต้นความรักเกิดขึ้นในช่วงที่น้ำฝนอายุประมาณ 33-34 ปี ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะไม่คบหาดูใจกับนักแสดงชายไทยในวงการบันเทิง จึงเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจนกระทั่งได้พบกับสามี

แม้ในเดตแรกฝ่ายชายจะมีอาการมึนเมาจนเกือบทำให้ไม่ประทับใจ ทว่าฝ่ายชายยังคงพยายามติดต่อชักชวนไปรับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ประโยคเปิดใจชวนเดตในฐานะเพื่อนจนทำให้น้ำฝนยอมเปิดใจ จนพัฒนาความสัมพันธ์ในที่สุด

หลังจากแต่งงานและย้ายเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน น้ำฝนต้องปรับตัวกับความเจ้าระเบียบ รักความสะอาดของสามีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบ้านพักหรูในจังหวัดภูเก็ตที่เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งทั้งหมดถูกเลือกสรรโดยตัวสามี สิ่งของเครื่องใช้ทุกชิ้นภายในบ้านรวมถึงขวดน้ำขนาดต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดวางให้ถูกตำแหน่งตามโซนที่กำหนดไว้ชัดเจน ห้ามวางสลับที่หรือวางอย่างไม่เป็นระเบียบเด็ดขาด ทำให้น้ำฝนต้องคอยจัดเก็บสิ่งของให้เข้าที่อยู่เสมอ

ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องอาหารการกินตามหลักศาสนา (Kosher) น้ำฝนเล่าว่าในช่วงที่คบหากันแรก ๆ สามีสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติทุกแบบ แต่หลังจากแต่งงานและมี น้องทาเลีย ลูกสาวคนโต สามีตัดสินใจหักดิบตนเองทันทีเพื่อสืบทอดสายเลือดและความเชื่อทางศาสนา

ปัจจุบันทุกคนในบ้านต้องงดรับประทานเนื้อหมูรวม อาหารทะเลประเภทมีเปลือก เช่น กุ้ง ปู และหอย อย่างถาวร เปลี่ยนมารับประทานเฉพาะอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เช่น เนื้อไก่ และเนื้อปลาสีขาว เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งต่อวัฒนธรรมชาวยิวให้แก่ลูกสาว

น้ำฝนยังได้ย้อนเล่าถึงบรรยากาศการจัดงานแต่งงานในอดีตว่า เกิดขึ้นจากการที่ตนเองเป็นฝ่ายเอ่ยปากชวนสามีแต่งงานโดยตรง เนื่องจากในเวลานั้นคุณแม่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) กะทันหัน และมีความปรารถนาอยากให้คุณแม่ได้เห็นวันสำคัญของลูกสาว ซึ่งทางสามีมีความเข้าใจในเหตุผลและตอบตกลงจัดงานแต่งงานอย่างเรียบง่ายทันที

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:51 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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