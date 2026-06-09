หุ้น JAS-MONO วิ่งกระฉูด! รับข่าวลือสะพัดปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026

หุ้น JAS พุ่ง 7.83% และ MONO พุ่ง 6.45% ช่วงเที่ยงวันที่ 9 มิ.ย. หลังข่าวลือแพร่ว่า JAS ปิดดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 กับฟีฟ่าแล้ว
ราคาหุ้น JAS พุ่ง 7.83% มาที่ 1.24 บาท และ MONO พุ่ง 6.45% มาที่ 0.99 บาท ณ เวลา 12.10 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2569 ด้วยมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 253 ล้านบาท
แรงซื้อดังกล่าวมาจากกระแสข่าวที่แพร่กระจายในโซเชียลว่า JAS สามารถปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 กับฟีฟ่าได้แล้ว โดยคาดว่าจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 10 มิถุนายน ก่อนการแข่งขันนัดแรกเช้าวันที่ 12 มิถุนายน ตามเวลาไทย
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจาก บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุเพียงว่าบริษัทยังอยู่ระหว่างรอผลการเจรจากับฟีฟ่า หลังจากฟีฟ่าเสนอราคาครั้งแรกสูงถึง 1,300 ล้านบาท และได้มีการต่อรองกันอยู่ ส่วนผู้บริหาร บมจ.โมโนเน็กซ์ ชี้แจงว่ายังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าใดๆ จาก JAS เช่นกัน
สอดคล้องกับข้อมูลของ บอ.บู๋ นักพากย์ฟุตบอลชื่อดัง ที่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ดีลลิขสิทธิ์ยังไม่ถึง 100% แต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา พร้อมระบุว่าหาก JAS ได้ลิขสิทธิ์ จะไม่คิดค่าแพ็กเกจเพิ่มสำหรับสมาชิกปัจจุบัน และจะแบ่งให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดครึ่งหนึ่ง รวมถึงนัดชิงชนะเลิศ
ก่อนหน้านี้ บริษัท สตาร์ โทรคม (Unitel) ของลาวบรรลุข้อตกลงกับฟีฟ่าเพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ครบทุกนัดผ่านแพลตฟอร์ม LaoTV แล้ว ขณะที่ไทยยังรอดูว่าจะมีผู้ถือลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการหรือไม่
ทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันจากทั้ง JAS และ MONO อย่างเป็นทางการ นักลงทุนและแฟนบอลควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดก่อนการแข่งขันนัดเปิดสนามในวันที่ 12 มิถุนายน
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