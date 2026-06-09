รีวิว Backrooms (2026) สยองเสียวสันหลัง ไม่ตุ้งแช่ เหมาะ/ไม่เหมาะกับใคร?

รีวิว Backrooms (2026) ห้องสีเหลืองที่ทำให้ลืมความเป็นจริง นักวิจารณ์ต่างประเทศยกย่องหนังสยองขวัญจาก A24 เรื่องนี้ว่าเป็นผลงานเดบิวต์ผู้กำกับวัย 20 ดีอย่างน่าตกใจ แต่ก็มีเสียงบ่นเรื่องพล็อตที่บางเกินไปอยู่เหมือนกัน
จากตำนาน Creepypasta รูปถ่ายบนอินเทอร์เน็ต ห้องโล่งๆ แสงนีออนสีเหลืองวาว พรมเก่า กำแพงซอมซ่อ ดูเหมือนออฟฟิศร้างที่ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน รู้สึกคุ้นๆ แต่ก็พิลึกจนขนลุก
นั่นคือ Backrooms ปรากฏการณ์สยองขวัญจากอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวจนกลายเป็นหนังฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลก เตรียมเข้าฉายวันที่ 11 มิถุนายนนี้ก็ถึงคิวของไทย
Backrooms คืออะไร?
ปี 2019 มีรูปภาพแปลกๆ ชุดหนึ่งหลุดไปบนอินเทอร์เน็ต เป็นห้องว่างเปล่าไร้หน้าต่าง แสงไฟกระพริบ พรมสีเหลืองกรด ไม่มีทางออกที่ชัดเจน คนบนอินเทอร์เน็ตเริ่มเสริมคำบรรยายว่า “ถ้าคุณไม่ระวังและหลุดออกจากความเป็นจริงในบริเวณที่ผิด คุณจะลงเอยที่ Backrooms ที่มีแต่กลิ่นพรมเปียกชื้น ความบ้าคลั่งของสีเหลืองล้วน และเสียงหึ่งของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์” จากนั้นก็กลายเป็นตำนานอินเทอร์เน็ต (Creepypasta) ที่แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว
ปี 2022 หนุ่มวัย 16 ปีชื่อ Kane Parsons หรือที่รู้จักในชื่อ Kane Pixels ได้สร้างหนังสั้นสไตล์ Found Footage ชื่อ “The Backrooms (Found Footage)” เพียง 9 นาที เขาสร้างตอนยังเรียนมัธยม มีผู้ชมสะสมสูงถึง 78 ล้านวิวจนถึงตอนนี้ หนังสั้นชุดนั้นกลายเป็นซีรีส์บน YouTube จนกระทั่ง A24 ค้นพบเพชรเม็ดงาม
ตอนที่ เจมส์ วาน ผู้กำกับ Insidious และ Saw ติดต่อ Kane Parsons ครั้งแรกผ่าน Zoom พ่อของเขาร่วมอยู่ในการประชุมด้วย เพราะตอนนั้น Kane ยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เลย
หนัง Backrooms เล่าเรื่องอะไร?
เนื้อเรื่องเป็นเรื่องของ คาร์ก (รับบทโดย ชูวิเท็ล เอจีโอฟอร์) เจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ค้นพบประตูลึกลับอยู่ในชั้นใต้ดินของร้าน พอเขาหายตัวเข้าไปในมิตินั้น นักจิตวิทยาของเขาอย่าง ดร. แมรี่ ไคลน์ (รับบทโดย เรนาเต้ เรนสเว) ก็ต้องบุกตามเข้าไปตามหา แต่แล้วความเป็นจริงของเธอก็เริ่มบิดเบี้ยว
หนังเริ่มต้นในปี 1990 ด้วยฉากนักวิทยาศาสตร์จากองค์กรวิจัยชื่อ Async Research Institute กำลังดูภาพบันทึกวิดีโอจากนักสำรวจที่หายตัวไปในห้องไร้สิ้นสุด บรรยากาศแบบ Found Footage สไตล์กล้อง VHS ก่อนจะตัดมาสู่เนื้อเรื่องหลักที่ คาร์ก ต้องเผชิญกับมิติอันพิลึกนี้
สภาพแวดล้อมภายใน Backrooms ดูเหมือนห้องรอที่ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปี มีวอลล์เปเปอร์สีเหลืองซีด เพดานต่ำ และแสงนีออนที่หึ่งไม่หยุด แต่ยิ่งตัวละครสำรวจลึกเข้าไป เส้นทางก็ยิ่งวนเวียนไร้สิ้นสุดราวกับงานของ M.C. Escher ผสม Salvador Dalí
นักวิจารณ์ต่างประเทศรีวิว Backrooms ว่าอย่างไร?
ณ วันที่เปิดตัว Backrooms ได้คะแนน 87% บน Rotten Tomatoes เสียงจากนักวิจารณ์โดยรวมออกมาในแนวเดียวกัน คือชื่นชมบรรยากาศและความกล้าของผู้กำกับ แต่ก็มีข้อติเรื่องโครงเรื่องอยู่บ้าง
ด้านที่นักวิจารณ์ชอบ
Variety เปรียบหนังเรื่องนี้ว่าอยู่ในประเพณีสยองขวัญแนว “อะไรคือความจริง?” แบบเดียวกับ Eraserhead ของ David Lynch และ Skinamarink ผู้กำกับ Kane Parsons แปลงความกลัวของเราให้กลายเป็นสวนสนุกที่มีกำแพงเต็มไปหมดแต่ไม่มีพื้นเหยียบ
Empire บอกว่า Backrooms เป็นหนึ่งในงานสยองขวัญ Art Horror ที่แปลกและเหนือจริงที่สุดนับตั้งแต่ Eraserhead ของ Lynch ส่วน The Daily Beast เปรียบว่าหนังมีความใกล้เคียงกับ Lost Highway ของ Lynch มากกว่าจะเป็นสยองขวัญสไตล์ Slasher หรือหนังผีบ้าน
HeyUGuys สรุปว่าหนังเรื่องนี้ “ไม่ได้สนใจจะทำให้คนดูกลัว แต่สนใจที่จะทำลายความรู้สึกต่อความเป็นจริงของพวกเขาอย่างเงียบๆ มากกว่า” ขณะที่ Screen Rant บอกว่านี่คือ “หนังสยองขวัญที่เล่นกับความสยองอย่างเงียบๆ มากกว่าจะตีหัวด้วยฉากตุ้งแช่”
Deep Focus Review ให้ 3.5 จาก 4 ดาว และบอกว่า Kane Parsons ส่งผลงานเดบิวต์ที่มั่นคงอย่างน่าตกใจ และเมื่อมองภาพรวม หนังเรื่องนี้ดูดีที่สุดในฐานะงานสยองขวัญแนวประสบการณ์ที่ทำหน้าที่ราวกับสวนสนุกที่น่าสะพรึงกลัวจากผู้กำกับหน้าใหม่ที่มีฝีมือ
Discussing Film ชี้ว่าซีนหนึ่งในช่วงครึ่งหลังน่าจะเป็นหนึ่งในฉากที่น่าขนลุกที่สุดที่จะได้เห็นในโรงภาพยนตร์ตลอดปี 2026 และยังน่าทึ่งที่ทีมงานสร้างเอฟเฟกต์ VHS ย้อนยุคในยุค 90 ด้วยซอฟต์แวร์ Blender แบบฟรีชนิดเดิมกับที่ Kane Parsons ใช้ทำ YouTube มาตลอด
ด้านที่นักวิจารณ์ไม่ค่อยชอบ
Hollywood Reporter ให้คำนิยามสั้นๆ ว่า “ทำให้หนาวสันหลังยะเยือกแต่ไม่ทำให้กลัวได้จริง” วิจารณ์ว่าการสร้างโลกดูน่าสนใจ แต่โครงเรื่องที่บางเกินไปทำให้สงสัยว่าบางไอเดียที่น่ากลัวอาจเหมาะกับการเป็นแค่เสียงกระซิบในความมืดมากกว่า
Hollywood Reporter ยังเสริมว่า “ความเหนือจริงเพื่อความเหนือจริงมีขีดจำกัดของมัน ยิ่งเราอยู่ใน Backrooms นานขึ้น สิ่งแปลกๆ ก็ยิ่งรู้สึกสุ่มมากขึ้น ดูเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเดาเกม ไม่ใช่ตามตรรกะภายในของจักรวาล และมันได้ผลเฉพาะจนกว่าจะเห็นชัดว่าไม่มีคำตอบที่แท้จริงรออยู่”
Andrew J. Salazar จาก Discussing Film ระบุตรงๆ ว่า “ไม่มีสิ่งยูนีคในหนัง Backrooms อยู่เลยที่จะน่ากลัวเท่ากับสิ่งที่เคยไวรัลจากเว็บซีรีส์ออนไลน์”
Eye for Film มองว่า Kane Parsons เข้าใจทางเดิน แสงนีออน และความรกร้างขององค์กรได้ดีกว่าที่เขาเข้าใจตัวละครของตัวเอง
Jeremy Jahns นักวิจารณ์ YouTube ชื่นชมว่าหนังตลกกว่าที่คาดและมีโมเมนต์ที่ผู้ชมในโรงหัวเราะได้จริง แต่ก็บอกว่าหนังยาวเกินไปและแอคต์สุดท้ายรู้สึกเหมือนถูกต่อเข้ามาแบบค้างคาใจ
ใครควรดูใครอาจผิดหวัง
ถ้าคุณรักหนังแนว Art Horror ที่ตั้งใจสร้างบรรยากาศมากกว่าจัมพ์สแกร์ คาดว่าจะชอบ แต่ถ้าคาดหวังหนังแนวไล่เชือด หรือหนังผีที่มีพล็อตตรงไปตรงมา อาจต้องปรับความคาดหวังลงสักหน่อย หนังเรื่องนี้ไม่ได้มาอธิบายตัวเอง และนั่นคือทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของมันในเวลาเดียวกัน
เกี่ยวกับหนัง
Backrooms เป็นภาพยนตร์อเมริกันปี 2026 กำกับโดย Kane Parsons เขียนบทโดย Will Soodik โดยมี James Wan, Shawn Levy และ Osgood Perkins ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ นำแสดงโดย Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett และ Lukita Maxwell ออกฉายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2026 ผ่านค่าย A24 ความยาว 110 นาที
บทภาพยนตร์เขียนโดย Will Soodik ที่มีผลงานอย่าง HBO’s Westworld และ Ash vs. the Evil Dead ส่วน งบประมาณการสร้างอยู่ที่ราว 10 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขบ็อกซ์ออฟฟิศของ Backrooms พูดได้ว่าไปไกลกว่าทุกคนคาด
สุดสัปดาห์เปิดตัว หนังทำรายได้ในสหรัฐฯ 81.4 ล้านดอลลาร์ และ 118 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ถือเป็นสถิติการเปิดตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์ 14 ปีของ A24 และสร้างสถิติใหม่ให้ผู้กำกับที่อายุน้อยที่สุดที่ทำให้หนังขึ้นอันดับ 1 บ็อกซ์ออฟฟิศ
ภายใน 10 วันของการฉาย รายได้ทั่วโลกของ Backrooms แซงหน้า Marty Supreme ที่เคยเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของ A24 ที่ 191 ล้านดอลลาร์ โดยตัวเลขรวมปัจจุบันอยู่ที่ 212.6 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก แบ่งเป็นในประเทศ 135 ล้านดอลลาร์ และต่างประเทศอีก 77.6 ล้านดอลลาร์
ด้วยงบสร้างเพียง 10 ล้านดอลลาร์กับรายได้ที่ทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ Backrooms กลายเป็นหนังสยองขวัญที่ทำรายได้สูงสุดอันดับ 2 ของปี 2026
Backrooms เข้าฉายในไทยวันที่ 11 มิถุนายน 2026
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