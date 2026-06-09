ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” ขอโทษประชาชน ช่วงเป็นนายกไว้ใจไทยมากไป เลยไม่ได้เตรียมตัวรบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:21 น.
83

“ฮุนเซน” ขอโทษประชาชน ช่วงเป็นนายกไว้ใจไทยมากไป เลยไม่ได้เตรียมตัวรบ ช่วงนั้นนำงบไปใช้พัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และการศึกษา

เพจเฟซบุ๊กสมเด็จ ฮุน เซน โพสต์ข้อความระบุว่า “สมเด็จเตโช ฮุน เซน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบถามสารทุกข์สุกดิบ และพบปะสนทนากับประชาชนผู้ลี้ภัยสงคราม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว จังหวัดบันทายมีชัย

ในเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2026 สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประมุขแห่งรัฐรักษาการของราชอาณาจักรกัมพูชา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน สอบถามความเป็นอยู่ และพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้ลี้ภัยสงครามที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดบันทายมีชัย

การเดินทางมาถึงของสมเด็จเตโชได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพรักที่ประชาชนมีต่อท่านมาโดยตลอด โดยประชาชนมักมองว่าสมเด็จเตโชเป็นบุคคลสำคัญของกัมพูชา โดยเฉพาะในด้านการใส่ใจต่อความทุกข์สุขของประชาชนทุกชนชั้นและในทุกช่วงเวลา

ก่อนที่จะเข้าพบและสนทนากับประชาชนผู้ลี้ภัยสงคราม สมเด็จเตโชได้ใช้เวลาเดินเยี่ยมเยียนประชาชนตามที่พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งเป็นบ้านพักที่รัฐบาลได้จัดสร้างไว้ให้ประชาชนผู้ลี้ภัยใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในพื้นที่แห่งนี้

ตามการเปิดเผยของนายอึม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทายมีชัย ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 21 วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ฝ่ายไทยได้รุกรานนั้น ทั้งประชาชนผู้ลี้ภัยและกำลังพลของกองทัพต่างได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากสมเด็จเตโชและสมเด็จกิตติพฤฒาบัณฑิต บุน รานี ฮุน เซน รวมถึงจากสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี และดร. เปช จันทมนี ฮุน มาเนต อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ในเวลาเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้คณะทำงานดำเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อสร้างบ้านให้แก่ประชาชนผู้ลี้ภัยสงคราม เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายในศูนย์ของสมาคมอดีตทหารผ่านศึก ในหมู่บ้าน ตำบลสลกราม อำเภอสวายเจก จังหวัดบันทายมีชัย

จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้จำนวน 3,318 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร 11,217 คน โดยแต่ละครอบครัวจะได้รับที่ดินขนาด 20 เมตร x 30 เมตร บ้านขนาด 5 เมตร x 7 เมตร และยังได้รับพื้นที่สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกด้วย

สมเด็จเตโช ฮุน เซน ได้นำพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และสมเด็จพระราชินีแม่ นโรดม มุนีนาถ สีหนุ มายังประชาชนผู้ลี้ภัยสงครามทุกคนที่อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

สมเด็จเตโชกล่าวว่า พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแม่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ลี้ภัยสงคราม รวมถึงกำลังพลของกองทัพกัมพูชาอยู่เสมอในทุกช่วงเวลา

สมเด็จเตโชยังได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลกัมพูชาที่ได้ดำเนินการจัดการเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่แห่งนี้ โดยระบุว่าท่านรู้สึกประหลาดใจที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันสามารถจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของประชาชน แต่ได้ให้ความสำคัญและลงมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จากศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามชั่วคราวในจังหวัดบันทายมีชัยแห่งนี้ สมเด็จเตโช ฮุน เซน ได้ตั้งชื่อให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวสลกราม ในอำเภอสวายเจกว่า

“หมู่บ้านแห่งการรอคอย”

สมเด็จเตโชได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า แม้ว่าจะมีการสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นแล้ว แต่กัมพูชาจะไม่ละทิ้งการเรียกร้องดินแดนกลับคืนมา และยังคงต้องดำเนินการทวงคืนดินแดนดังกล่าวต่อไป

สมเด็จเตโชกล่าวต่อว่า เนื่องจากในอดีตตนเองเชื่อใจอีกฝ่ายมากเกินไป ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงไม่ได้เตรียมตัวสำหรับสงครามใด ๆ และไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เพราะต้องการนำเงินเหล่านั้นไปพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข และการศึกษา

แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริง กลับพบว่ายุทโธปกรณ์ของกัมพูชามีไม่เพียงพอ กล่าวอย่างตรงไปตรงมาคือ ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดสงครามรุกรานที่ขยายตัวตลอดแนวชายแดนเช่นนี้

สมเด็จเตโช ฮุน เซน ประกาศว่า ดินแดนที่ทหารไทยกำลังรุกรานและยึดครองโดยผิดกฎหมายนั้น จะต้องถูกนำกลับคืนมาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การทวงคืนดินแดนดังกล่าวมีเพียงสองแนวทางเท่านั้น ได้แก่ การใช้กำลังทางทหาร การเจรจาโดยสันติวิธี

สมเด็จเตโชกล่าวต่อไปว่า กัมพูชาไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถในการใช้กำลังเข้ายึดดินแดนกลับคืนมา แต่หากกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนเพื่อยึดพื้นที่คืน ก็จะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ดังนั้น กัมพูชาจึงต้องอดทนและเลือกแนวทางการเจรจาโดยสันติ

หากเลือกใช้แนวทางทางทหารเพื่อยึดดินแดนที่ไทยเข้ายึดครองคืนมา ก็อาจผลักดันให้การสู้รบขยายตัวออกไปมากขึ้น ยึดพื้นที่คืนมาได้แล้วก็อาจไม่สามารถรักษาพื้นที่นั้นไว้ได้ เพราะจะเกิดการโจมตีตอบโต้กันไปมา

สมเด็จเตโชกล่าวว่า สถานการณ์เช่นนี้อาจกลายเป็นเหมือนกรณีกาซาและอิสราเอล หรือความขัดแย้งในบางประเทศอื่น ๆ ที่ยืดเยื้อจากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นความขัดแย้งที่สืบทอดต่อกันเป็นชั่วลูกชั่วหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากนี้ สมเด็จเตโช ฮุน เซน ยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนดำเนินมาตรการต่อผู้ที่ลักลอบนำเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมาย โดยให้ยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด และให้นำตัวไปใช้แรงงานขนดินเพื่อก่อสร้างแนวสนามเพลาะหรือคูป้องกัน

พร้อมกันนั้น สมเด็จเตโชยังได้เรียกร้องให้มีการส่งเสริมและเพิ่มการผลิตภายในประเทศ ในช่วงเวลาที่มีการปิดชายแดนกับไทย โดยระบุว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของกัมพูชา”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หลังมีภาพ “อนุทิน” จับมือ “ฮุน มาเนต”

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569 รวมขั้นตอน บทสวดคาถา สถานที่พิธี

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บุกทลายโรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน สภาพสกปรก เลข อย. ปลอม ส่งขายทั่วไทย

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” กล่าว “ไทย-กัมพูชา” อยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจ ชี้ชะตาอนาคต

26 นาที ที่แล้ว
น้ำฝน กุลณัฐ เปิดใจวิถีสะใภ้ชาวยิว สามีสั่งหักดิบเลิกกินหมู ส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูก บันเทิง

น้ำฝน กุลณัฐ เปิดใจวิถีสะใภ้ชาวยิว สามีสั่งหักดิบเลิกกินหมู ส่งต่อวัฒนธรรมให้ลูก

42 นาที ที่แล้ว
หุ้น JAS-MONO วิ่งกระฉูด! รับข่าวลือสะพัดปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 เศรษฐกิจ

หุ้น JAS-MONO วิ่งกระฉูด! รับข่าวลือสะพัดปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026

44 นาที ที่แล้ว
รีวิว Backrooms (2026) สยองเสียวสันหลัง ไม่ตุ้งแช่ เหมาะ/ไม่เหมาะกับใคร? บันเทิง

รีวิว Backrooms (2026) สยองเสียวสันหลัง ไม่ตุ้งแช่ เหมาะ/ไม่เหมาะกับใคร?

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” ขอโทษประชาชน ช่วงเป็นนายกไว้ใจไทยมากไป เลยไม่ได้เตรียมตัวรบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธปท. เพิ่มวันหยุดธนาคาร 16 ต.ค. 69 ขอความร่วมมือ WFH 3 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026 ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แหล่งข่าว ยืนยัน JAS ยังไม่ปิดดีลกับฟีฟ่า ถ่ายทอดสดบอลโลก 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนกีฬาสับแหลก! “คิม คาร์เดเชียน” ขโมยผ้าขนหนูนักแข่ง F1 ไปใช้เอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบรมราชโองการ ปรับลดยศ &quot;พลตรี ศุภ์เมธิศ&quot; พ้นราชองครักษ์ประจำพระองค์ ข่าว

พระบรมราชโองการ ปรับลดยศ “พลตรี ศุภ์เมธิศ” พ้นราชองครักษ์ประจำพระองค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลือสะพัด JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 10 มิ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภณัฐ” จี้ถาม 12 ข้อ “ชัชชาติ” คดีทุจริตลู่วิ่ง ขอให้ชี้แจงชัดๆ ลั่นเรื่องนี้ไม่ปล่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีเตอร์ คอร์ป ประกาศถอนหมั้นแฟนสาวนอกวงการ บันเทิง

ปีเตอร์ คอร์ป โพสต์ภาพมือซ้ายไร้แหวน ถอนหมั้นแฟนสาว? ย้ำชัดไร้ดราม่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล รัชกาลที่ 8 ครบรอบ 80 ปี วันอานันทมหิดล คอหวยลุ้นโชค 16/6/69 เลขเด็ด

เลขมงคล รัชกาลที่ 8 ครบรอบ 80 ปี วันอานันทมหิดล คอหวยลุ้นโชค 16/6/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ข่าว

อัปเดต Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ล่าสุดกลับมาใช้ได้แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ข่าวดารา

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน บันเทิง

ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:21 น.
83
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไม่มีอะไรในกอไผ่ หลังมีภาพ “อนุทิน” จับมือ “ฮุน มาเนต”

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

ลำดับพิธีการ วันไหว้ครู 2569 รวมขั้นตอน บทสวดคาถา สถานที่พิธี

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

บุกทลายโรงงานลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน สภาพสกปรก เลข อย. ปลอม ส่งขายทั่วไทย

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

“อนุทิน” กล่าว “ไทย-กัมพูชา” อยู่ในห้วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจ ชี้ชะตาอนาคต

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
Back to top button