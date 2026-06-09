สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026
โอมาร์ อาร์ตัน เจ้าของรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปแอฟริกา ถูกกักตัวที่สนามบินไมอามี คาดเซ่นปมมาตรการแบนวีซ่าของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ด้านฟีฟ่ายืนยันหมดสิทธิ์ทำหน้าที่
สำนักข่าวบีบีซี รายงาน โอมาร์ อาร์ตัน ผู้ตัดสินชาวโซมาเลียที่มีกำหนดจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวโซมาเลียคนแรกที่ได้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ถูกถอดชื่อออกจากรายชื่อผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ หลังจากถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
อาร์ตัน เจ้าของรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2568 ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกา หรือซีเอเอฟ ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติไมอามี ปัจจุบันเดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศตุรกี
แม้ว่าหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ จะไม่ได้แถลงเหตุผลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการส่งตัวกลับในครั้งนี้ ทว่าประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการห้ามเดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งถูกนำมาใช้โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ออกแถลงการณ์ยืนยันหลังจากหารือกับทางการสหรัฐฯ ว่า อาร์ตันจะไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมและทำหน้าที่ตัดสินในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2026 ได้ โดยฟีฟ่าระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและการพิจารณาวีซ่าของประเทศเจ้าภาพ และได้รับแจ้งจากทางราชการว่าสถานะของอาร์ตันจะไม่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงในตอนนี้
ที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงเยาวชนและกีฬาของโซมาเลีย รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตโซมาเลียประจำกรุงไนโรบี ยืนยันว่าอาร์ตันเดินทางด้วยเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับพาสปอร์ตทูตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากเคยประสบปัญหาวีซ่ามาก่อนหน้านี้
ขณะที่แอนดรูว์ จูเลียนี หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวด้านฟุตบอลโลก กล่าวว่า แม้จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้ แต่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของหน่วยศุลกากรและป้องกันชายแดน
อาร์ตันเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และเคยผ่านการตัดสินในศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ มาแล้ว โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ตัดสิน 52 คนที่ฟีฟ่าประกาศรายชื่อให้ทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วม ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายนถึง 19 กรกฎาคมนี้ ด้านตัวผู้ตัดสินรายนี้เปิดเผยผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า ตนเองยังมีกำลังใจที่ดีและจะมุ่งมั่นรักษาระดับการทำงานเพื่อเป้าหมายในอนาคตต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กราดยิงใกล้สนามซ้อมทีมชาติอังกฤษ ก่อนเปิดสนามฟุตบอลโลก บาดเจ็บ 9 ราย
- แปลเพลง Goals ฟุตบอลโลก LISA, Anitta, Rema เนื้อเพลงไทย
- “ฟีฟ่า” เครียด “จีน-อินเดีย” ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก กระทบ 3 พันล้านคน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: