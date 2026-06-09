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สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:15 น.
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สหรัฐฯ สั่งห้ามเปาโซมาเลีย เข้าประเทศ ชวดตัดสินฟุตบอลโลก 2026

โอมาร์ อาร์ตัน เจ้าของรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปแอฟริกา ถูกกักตัวที่สนามบินไมอามี คาดเซ่นปมมาตรการแบนวีซ่าของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ด้านฟีฟ่ายืนยันหมดสิทธิ์ทำหน้าที่

สำนักข่าวบีบีซี รายงาน โอมาร์ อาร์ตัน ผู้ตัดสินชาวโซมาเลียที่มีกำหนดจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวโซมาเลียคนแรกที่ได้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ถูกถอดชื่อออกจากรายชื่อผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการ หลังจากถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

อาร์ตัน เจ้าของรางวัลผู้ตัดสินชายยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2568 ของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งแอฟริกา หรือซีเอเอฟ ถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการเข้าเมืองที่สนามบินนานาชาติไมอามี ปัจจุบันเดินทางไปพำนักอยู่ที่ประเทศตุรกี

แม้ว่าหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ จะไม่ได้แถลงเหตุผลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการส่งตัวกลับในครั้งนี้ ทว่าประเทศโซมาเลียเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการห้ามเดินทางเข้าสหรัฐฯ ซึ่งถูกนำมาใช้โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ออกแถลงการณ์ยืนยันหลังจากหารือกับทางการสหรัฐฯ ว่า อาร์ตันจะไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมและทำหน้าที่ตัดสินในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก 2026 ได้ โดยฟีฟ่าระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและการพิจารณาวีซ่าของประเทศเจ้าภาพ และได้รับแจ้งจากทางราชการว่าสถานะของอาร์ตันจะไม่ได้รับ การเปลี่ยนแปลงในตอนนี้

ที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงเยาวชนและกีฬาของโซมาเลีย รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานทูตโซมาเลียประจำกรุงไนโรบี ยืนยันว่าอาร์ตันเดินทางด้วยเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับพาสปอร์ตทูตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากเคยประสบปัญหาวีซ่ามาก่อนหน้านี้

ขณะที่แอนดรูว์ จูเลียนี หัวหน้าคณะทำงานทำเนียบขาวด้านฟุตบอลโลก กล่าวว่า แม้จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้ แต่ยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของหน่วยศุลกากรและป้องกันชายแดน

อาร์ตันเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และเคยผ่านการตัดสินในศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ มาแล้ว โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ตัดสิน 52 คนที่ฟีฟ่าประกาศรายชื่อให้ทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วม ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายนถึง 19 กรกฎาคมนี้ ด้านตัวผู้ตัดสินรายนี้เปิดเผยผ่านสำนักข่าวรอยเตอร์สว่า ตนเองยังมีกำลังใจที่ดีและจะมุ่งมั่นรักษาระดับการทำงานเพื่อเป้าหมายในอนาคตต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:15 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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