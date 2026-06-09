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แหล่งข่าว ยืนยัน JAS ยังไม่ปิดดีลกับฟีฟ่า ถ่ายทอดสดบอลโลก 2026
แหล่งข่าว ยืนยัน JAS ยังไม่ปิดดีลกับฟีฟ่า ถ่ายทอดสดบอลโลก 2026 หลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่าปิดดีลเตรียมแถลงในวันพรุ่งนี้
จากกรณีที่มีกระแสข่าว บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รายงานว่าปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวว่า JAS ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 กับฟีฟ่าแต่อย่างใด หากมีรายงานที่ชัดเจนสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ที่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา
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