ธปท. เพิ่มวันหยุดธนาคาร 16 ต.ค. 69 ขอความร่วมมือ WFH 3 วัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 สำหรับสถาบันการเงินใน กทม. รับการประชุมธนาคารโลก พร้อมแนะ WFH 3 วัน
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดทำการกรณีพิเศษสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถพิจารณาเปิดให้บริการได้ตามความเหมาะสม หากประเมินว่าการปิดทำการจะสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของประชาชน
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่ประกาศกำหนดวันหยุดราชการพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก ที่เดินทางมาร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569
นอกจากนี้ ธปท. ยังขอความร่วมมือสถาบันการเงินพิจารณาให้พนักงานในหน่วยงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ให้บริการประชาชน ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) รวม 3 วัน ได้แก่
- วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
- วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569
ข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand
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