แฟนกีฬาสับแหลก! “คิม คาร์เดเชียน” ขโมยผ้าขนหนูนักแข่ง F1 ไปใช้เอง
แฟนกีฬาสับแหลก คิม คาร์เดเชียน ขโมยผ้าขนหนูนักแข่ง F1 ไปใช้เอง ภายหลังผ้าขนหนูถูกเตรียมไว้ให้ คิมี อันโตเนลลี ที่เพิ่งชนะการแข่งขัน
กลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ คิม คาร์เดเชียน เซเลปคนดังขโมยผ้าขนหนูที่เตรียมไว้ให้ผู้ชนะการแข่งขัน F1 ที่สนามโมนาโก เพื่อเอาไปซับเหงื่อตนเอง
โดยผ้าขนหนูผืนดังกล่าวถูกเตรียมไว้ให้ คิมิ อันโตเนลลี นักแข่งรถสูตรหนึ่ง วัย 19 ปี ที่ใช้ซับเหนื่อยหลังคว้าชัยในสนามดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นชัยชนะสนามที่ 5 ติดต่อกัน และทำแต้มหนีห่างท่านเซอร์ ลูอิส แฮมมิลตัน คู่แข่งอันดับสองไปอีก 66 แต้ม
ทั้งนี้ คิม คาร์เดเชียน เดินทางมายังสนามแข่ง เพื่อให้กำลังใจแฟนหนุ่มอย่างแฮมมิลตัน นักแข่งดีกรีแชมป์โลก 7 สมัย จากทีมเฟอร์รารี ซึ่งจบอันดับ 2 ในการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี แฮมมิลตัน ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันว่า มันเป็นเรื่องที่วิเศษมากที่เธอเดินทางมาให้กำลังใจผม
แต่กับเพื่อนๆ ของผม แฟนกีฬาที่มากันอย่างล้นหลาม โดยรวมแล้ว ผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้ว มันวิเศษมากที่มีคนดีๆ อยู่รอบตัวและได้รับการสนับสนุนจากคนดีๆ เธอทำแบบนั้นให้ผมทุกวัน
สำหรับผลการแข่งขันโมนาโกที่ผ่านมา เป็น คิมิ อันโตเนลลี จากทีมเมอร์ซิเดสจบอันดับ 1 ตามมาด้วย ลูอิส แฮมมิลตัน นักแข่งจากทีมเฟอร์รารี และ ไอแซ็ค ฮัดจาร์ จากทีมเรดบูล อันดับ 3 ส่วนอเล็กซ์ อัลบอน นักแข่งลูกครึ่งชาวไทยจบอันดับที่ 8 ได้แต้มสำคัญ
Kim Kardashian taking the towel meant for Kimi Antonelli after the race in Monaco and wiping her head with it pic.twitter.com/WLB12AiXZA
— F1 TROLL (@f1trollofficial) June 8, 2026
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