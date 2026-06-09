รวบชายวัย 49 เมืองวินนิเพก แคนาดา ล่วงละเมิดทางเพศแม่ลูกอ่อนกลางชุมชน
ตำรวจวินนิเพก แคนาดา จับกุมชายวัย 49 ปีตามหมายจับ หลังบุกล่วงละเมิดทางเพศแม่บ้านที่พาลูกเดินในย่าน Charleswood เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 69
ตำรวจเขต West District เมืองวินนิเพก รัฐแมนิโทบา ประเทศแคนาดา จับกุมชายวัย 49 ปีรายหนึ่งในวันที่ 4 มิถุนายน 2569 บริเวณย่าน Grant Avenue ตามหมายจับที่ออกล่วงหน้า ฐานล่วงละเมิดทางเพศ
เหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น 1 วัน คือวันที่ 3 มิถุนายน เวลาประมาณ 16.00 น. ขณะที่ผู้หญิงรายหนึ่งพาลูก 2 คนเดินอยู่ในชุมชนย่าน Charleswood ชายผู้นี้เดินเข้ามาหา พ่นคำพูดลามกอนาจาร จากนั้นล่วงละเมิดทางเพศและขวางทางไม่ให้ทั้งสามผ่านไปได้
แม่ของเด็กทั้งสองร้องตะโกนและโบกรถที่ผ่านมาขอความช่วยเหลือ ก่อนมีการแจ้งตำรวจ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ตำรวจระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ แต่ยังจับตัวไม่ได้ในเวลานั้น จึงได้ออกหมายจับ
ต่อมาตำรวจจับกุมตัว Brian Joel Levreault อายุ 49 ปี ได้สำเร็จ และตั้งข้อกล่าวหา Sexual Assault (ล่วงละเมิดทางเพศ) โดยผู้ต้องหายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
ตำรวจเมืองวินนิเพกระบุว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุล่วงละเมิดทางเพศ โดยสามารถติดต่อ WPS Victim Services ได้ที่ 204-986-6350 และสายด่วน Klinic Sexual Assault Crisis Line ที่ 204-786-8631
อ่านข่าวที่น่าสนใจ
- ฝันร้ายกลางดึก สาวถูกแก๊ง 9 คนร้ายควงมีดรุมโทรมขณะเดินกลับบ้าน (ต่างประเทศ)
- คลิปอุจาด! หนุ่มเกาหลีวัย 50 ป้ายขนที่ลับ-น้ำกาม บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานหญิง
- ศาลปากีฯ พิพากษายืนประหารชีวิต 2 ชายรุมข่มขืนนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสต่อหน้าลูก
แหล่งข้อมูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: