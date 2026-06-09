ข่าวกีฬาฟุตบอล

ลือสะพัด JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 10 มิ.ย.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:35 น.
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บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) รายงานว่าปิดดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 กับฟีฟ่าแล้ว เตรียมแถลงรูปแบบการรับชมอย่างเป็นทางการ 10 มิ.ย. 2569

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รายงานว่าปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ

การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ที่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา

ก่อนหน้านี้ JAS ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ในราคาใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ฟีฟ่ายืนราคา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,300 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดการรับชม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางถ่ายทอดสด จำนวนแมตช์ฟรีทีวี หรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง JAS เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก JAS ในการแถลงข่าววันที่ 10 มิถุนายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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