ลือสะพัด JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 10 มิ.ย.

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) รายงานว่าปิดดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 กับฟีฟ่าแล้ว เตรียมแถลงรูปแบบการรับชมอย่างเป็นทางการ 10 มิ.ย. 2569
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS รายงานว่าปิดดีลคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ที่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา
ก่อนหน้านี้ JAS ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ในราคาใกล้เคียงกับที่เวียดนามจ่ายอยู่ที่ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ฟีฟ่ายืนราคา 40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,300 ล้านบาท
สำหรับรายละเอียดการรับชม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางถ่ายทอดสด จำนวนแมตช์ฟรีทีวี หรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง JAS เตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก JAS ในการแถลงข่าววันที่ 10 มิถุนายน 2569
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