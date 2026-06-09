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คดีโหดญี่ปุ่น เน็ตไอดอลสาว แค้นเด็ก 17 บังคับแก้ผ้า-ไลฟ์ประจาน ผลักตกสะพานดับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:00 น.
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ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 23 ปีวัยรุ่นสาวแก๊งบูลลี่ก่อเหตุผลักเด็ก 17 ตกสะพานเสียชีวิต

ศาลสั่งจำคุก 2 เน็ตไอดอลญี่ปุ่น ฆาตกรรมเด็ก 17 อ้างถูกนำรูปไปใช้ เรียกเงินค่าเสียหายแล้วไม่โอน ลวงไปทรมาน บังคับเปลื้องผ้า-คุกเข่ากับพื้น อัดคลิปประจาน ก่อนผลักตกสะพานสูงเสียชีวิต

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานล่าสุด ศาลแขวงอาซาฮิกาวะได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุก 23 ปี นางสาวโคนิชิ ยูกะ อายุ 20 ปีในปัจจุบัน โดยขณะก่อเหตุอายุ 19 ปี และถูกระบุในฐานะเยาวชนที่กระทำความผิดร้ายแรง จากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปี 2024 ในเมืองอาซาฮิกาวะ จังหวัดฮอกไกโด โดยเธอได้ร่วมมือกับผู้ต้องหาหลักคือ นางสาวริฮุ อุจิดะ (Rihu Uchida) วัย 22 ปี ก่อเหตุฆาตกรรม นางสาวมูรายามะ สึกิ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปลายวัย 17 ปี ด้วยการผลักตกจากสะพานลงสู่แม่น้ำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2024 เมื่อนางสาวมุรายามะ รุนะ ผู้เสียชีวิต อาศัยอยู่ในเมืองรุโมอิ ได้นำรูปภาพของอุจิดะไปใช้บนโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาต อุจิดะจึงใช้เรื่องนี้มาอ้างเพื่อเรียกร้องเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 100,000 เยน (ประมาณ 20,000 บาท) แต่ระบบผิดพลาดระหว่างโอนเงิน เธอไม่สามารถทำธุรกรรมได้ ทำให้อุจิดะเกิดความโมโหอย่างหนักจึงรวมพรรคพวกอีก 3 คน นัดผู้ตายมาเจอกันที่จุดแวะพักรถในเมืองรุโมอิ จากนั้นลักพาตัวผู้ตายขึ้นรถและขับออกไปไกลกว่า 60 กิโลเมตรเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองอาซาฮิกาวะ

ระหว่างทาง มุรายามะรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงพยายามหลบหนีเข้าไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ทว่าอุจิดะกลับตามเข้าไปแล้วบอกพนักงานว่า “เด็กคนนี้สติไม่ดี ไม่ต้องไปสนใจ” จากนั้นได้ทำร้ายร่างกายและลากตัวกลับขึ้นรถอีกครั้ง ก่อนจะถูกอุจิดะและโคนิชิกระทำอนาจาร

ต่อมา 19 เมษายน กลุ่มผู้ก่อเหตุได้พาผู้ตายไปบนหุบเขาห่างจากใจกลางเมืองอาซาฮิกาวะประมาณ 20 นาที อุจิดะได้บังคับให้มุรายามะถอดเสื้อผ้าจนเปลือยเปล่าและสั่งให้คุกเข่าก้มหัวลงกับพื้น พร้อมกับใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีการวิดีโอคอลถ่ายทอดสดพฤติกรรมการรุมทำร้ายไปให้เพื่อนดูอีกด้วย อุจิดะให้การกับตำรวจในภายหลังว่า เธอตั้งใจจะซ้อมให้แหลกตั้งแต่ที่อาซาฮิกาวะอยู่แล้ว เมื่อเธอหันไปบอกโคนิชิ อีกฝ่ายก็ตอบกลับมาทันทีว่า “ฉันก็อยากทำเหมือนกัน”

จากนั้นบังคับให้ผู้ตายไปนั่งบนราวสะพานข้ามแม่น้ำแล้วผลักลงมาจากความสูง 11 เมตร ร่างกระแทกผิวน้ำและโขดหินด้านล่างจนเสียชีวิต

ครอบครัวของผู้ตายได้เข้าแจ้งความคนหายในวันที่ 22 เมษายน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทยอยจับกุมอุจิดะและพวกทั้ง 4 คนในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในข้อหากระทำอนาจาร กักขังหน่วงเหนี่ยว และกรรโชกทรัพย์ ก่อนที่เจ้ากน้าที่จะเจอร่างของมุรายามะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และมีการเพิ่มในข้อหาฆาตกรรม ฝั่งอุจิดะอ้างถึงแรงจูงใจเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่ชอบคำพูดคำจา ตอนเรียกมาขอโทษก็มีท่าทีไม่เคารพ”

อย่างไรก็ดี มูรายามะ สึกิ เกิดที่เมืองฮาโบโระ ในครอบครัวที่พ่อเป็นชาวประมงและแม่ทำงานพาร์ตไทม์ สมัยมัธยมต้นเธอเป็นเด็กที่มีนิสัยร่าเริงและตามแฟชั่น จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อพ่อแม่แยกทางกันก่อนจบมัธยมต้น ทำให้เธอต้องย้ายตามแม่ไปอยู่ที่เมืองรุโมอิ เธอเข้าเรียนมัธยมปลายได้เพียง 1 ปีก็ลาออก ในช่วงที่เธอเริ่มมีไลฟ์สไตล์ที่ดูหรูหราขึ้น มีการโพสต์ภาพเงินโอนเข้าแอปพลิเคชันหลักหลายหมื่นเยน ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม และเดินทางมาที่เมืองอาซาฮิกาวะบ่อยครั้ง จนกระทั่งมาพบกับกลุ่มก่อเหตุ

ฝั่ง ริฮุ อุจิดะ เติบโตมาในเมืองอาซาฮิกาวะ ครอบครัวทำธุรกิจซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ ตอนเด็ก ๆ เธอเคยช่วยพ่อแม่เก็บเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้านและเคยเรียนบัลเลต์ ทว่าเมื่อขึ้นชั้นมัธยมต้นพฤติกรรมของเธอกลับเปลี่ยนเป็นคนก้าวร้าว เพื่อนร่วมชั้นเปิดเผยว่าเธอชอบกลั่นแกล้งเพื่อน

ครั้งหนึ่งเมื่อเธอถูกฟ้องครูเรื่องแอบเล่นโทรศัพท์ในห้องเรียน เจ้าตัวตามหาตัวคนฟ้องและด่าทอว่า “ไอ้พวกขี้ฟ้อง!” ก่อนจะตามไปทุบประตูห้องน้ำ กิตติศัพท์ของหญิงสาวทำให้ผู้ปกครองหลายคนต้องเตือนลูกหลานให้อยู่ห่างจากเธอเอาไว้ อุจิดะมักจะตั้งกลุ่มและดึงเอาคนที่ถูกแกล้งให้เข้ามาเป็นพรรคพวกเพื่อขยายเครือข่ายของตนเอง

แม้อุจิดะจะเคยเขียนในหนังสือรุ่นตอนจบมัธยมต้นว่า เธอจะพยายามให้มากกว่าคนอื่นหลายสิบเท่าเพื่อชดเชยเวลาที่เคยทำตัวเหลวไหล แต่เมื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล เธอไม่ได้มีพฤติกรรมดีขึ้น ทั้งยังมักจะคอยกระแนะกระแหนเพื่อน พฤติกรรมของเธอยิ่งถลำลึกเข้าสู่เส้นทางของการทำผิดกฎหมายจนกระทั่งก่อเหตุสลดดังกล่าวในที่สุด

ข้อมูลจาก : bunshun และ soha

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 14:00 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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