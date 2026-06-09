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เลขเด็ดพุ่มพวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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เลขเด็ดพุ่มพวง 16 มิ.ย. 69 คอหวยส่องเลขงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

เปา เปาวลี ชวนร่วมงานรำลึกพุ่มพวง ดวงจันทร์ ครบรอบ 34 ปี วัดทับกระดาน สุพรรณบุรี 14 มิ.ย. 69 คอหวยแห่ตีเลขปี วัน และเวลาเริ่มงานเป็นเลขเด็ดงวด 16 มิ.ย. นี้

นับถอยหลังหวย 16 มิถุนายน 2569 คอหวยทั่วประเทศจับตาเลขเด็ด เลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี

นักร้องสาว เปา เปาวลี โพสต์เชิญแฟนเพลงร่วมงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป หลังโพสต์ดังกล่าวออกไป คอหวยจำนวนมากนำตัวเลขสำคัญจากงานไปตีเป็นเลขเด็ด ทั้งเลขวันที่ เลขปี และเวลาเริ่มงาน

เลขเด็ดพุ่มพวง 16 มิ.ย. 69
ภาพจาก : IG/paowalee1

ตัวเลขที่คอหวยนิยมนำไปตีเป็นเลขเด็ดงวดนี้ ได้แก่ เลข 14 จากวันจัดงาน เลข 34 จากจำนวนปีครบรอบ และเลข 20 จากเวลาเริ่มงาน 20.00 น.

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นักร้องสาว เปา เปาวลี โพสต์เชิญแฟนเพลงร่วมงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป หลังโพสต์ดังกล่าวออกไป คอหวยจำนวนมากนำตัวเลขสำคัญจากงานไปตีเป็นเลขเด็ด
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 13:36 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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