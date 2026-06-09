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เลขเด็ดพุ่มพวง 16 มิ.ย. 69 ส่องเลขงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง
เปา เปาวลี ชวนร่วมงานรำลึกพุ่มพวง ดวงจันทร์ ครบรอบ 34 ปี วัดทับกระดาน สุพรรณบุรี 14 มิ.ย. 69 คอหวยแห่ตีเลขปี วัน และเวลาเริ่มงานเป็นเลขเด็ดงวด 16 มิ.ย. นี้
นับถอยหลังหวย 16 มิถุนายน 2569 คอหวยทั่วประเทศจับตาเลขเด็ด เลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับงานรำลึก 34 ปี ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ที่วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี
นักร้องสาว เปา เปาวลี โพสต์เชิญแฟนเพลงร่วมงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป หลังโพสต์ดังกล่าวออกไป คอหวยจำนวนมากนำตัวเลขสำคัญจากงานไปตีเป็นเลขเด็ด ทั้งเลขวันที่ เลขปี และเวลาเริ่มงาน
ตัวเลขที่คอหวยนิยมนำไปตีเป็นเลขเด็ดงวดนี้ ได้แก่ เลข 14 จากวันจัดงาน เลข 34 จากจำนวนปีครบรอบ และเลข 20 จากเวลาเริ่มงาน 20.00 น.
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