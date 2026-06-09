เลขมงคล รัชกาลที่ 8 ครบรอบ 80 ปี วันอานันทมหิดล คอหวยลุ้นโชค 16/6/69
คอหวยตามส่อง เลขมงคล รัชกาลที่ 8 ครบรอบ 80 ปี วันอานันทมหิดล ลุ้นโชค 16/6/69
วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีตรงกับวันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือในหลวงรัชกาลที่ 8
ปีนี้ครบรอบ 80 ปีพอดี บรรดาคอหวยต่างนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มาตีเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2569
ประวัติของพระองค์มีตัวเลขสำคัญหลายชุดที่น่าสนใจ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ขณะมีพระชนมายุ 9 พรรษา
เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 สิริพระชนมายุ 20 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติรวม 12 ปี ตัวเลขเหล่านี้ล้วนเป็นที่จับตาของนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศ
นักเสี่ยงโชคสามารถนำข้อมูลมาเก็งเป็นชุดเลขสองตัวสามตัวได้หลายแบบ กลุ่มเลขวันประสูติประกอบด้วย 20, 09, 24, 68 กลุ่มเลขวันขึ้นครองราชย์คือ 02, 03, 77 กลุ่มเลขวันสวรรคตคือ 09, 06, 89 ตัวเลขพระชนมายุ 20 พรรษา ระยะเวลาครองราชย์ 12 ปี ตัวเลขครบรอบสวรรคต 80 ปี รวมถึงเลขปี พ.ศ. ปัจจุบัน 2569 ก็นำมาจับคู่กันได้ตามความชอบ
การตีเลขมงคลเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างมีสติ
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