อัปเดต Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ล่าสุดกลับมาใช้ได้แล้ว
Canva แพลตฟอร์มดีไซน์ออนไลน์ ล่มไม่มีกำหนดในวันที่ 9 มิ.ย. 2569 ขึ้นข้อความ 500 Server Error ทีมวิศวกรรีบแก้ไข
Canva แพลตฟอร์มดีไซน์ออนไลน์ที่มีผู้ใช้กว่า 220 ล้านคนทั่วโลก เกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่มในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 โดยผู้ใช้ที่พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มพบหน้าจอข้อความ “500 – Server Error” พร้อมคำแนะนำให้รอสักครู่ก่อนลองใหม่อีกครั้ง
ทาง Canva ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียว่าปัญหาเกิดจากฝั่งบริษัท ไม่ใช่อุปกรณ์ของผู้ใช้ พร้อมระบุว่าทีมวิศวกรกำลังเร่งแก้ไขอยู่แล้ว และจะอัปเดตความคืบหน้าต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก IncidentHub ยืนยันว่า Canva กำลังประสบปัญหา Ongoing เริ่มตั้งแต่เวลา 03:41 UTC ของวันที่ 9 มิถุนายน 2569
ก่อนหน้านี้ Canva เคยล่มครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นับเป็นครั้งที่ 5 ในรอบเดือนเดียว
ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้ที่ Canva Status Page และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือที่ Canva Help Center
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