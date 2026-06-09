ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้
ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้เลขา กกต. ปัดดันเป็นหนังหน้าไฟรับแรงปะทะ
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. หลังมีกระแสข่าวว่าไม่ผ่านการประเมินและส่อหลุดตำแหน่งนั้น
นายณรงค์ กล่าวว่า ที่จริง กกต. ก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าข่าวดังกล่าวรั่วออกไปได้อย่างไร ซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้ง เพื่อความรอบคอบ กกต. ชุดที่ทำหน้าที่อยู่ จึงมีมติให้นำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กกต. ในกรณีนี้ กรรมการชุดใดมีหน้าที่หรืออำนาจในการประเมิน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมระบุด้วยว่า นายแสวงก็ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและสามารถชี้แจงได้
เมื่อถามว่า หากผลการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง จะเกิดปัญหาว่าหากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วจะไปจัดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้อย่างไร นายณรงค์ระบุว่า อย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้น ทุกอย่างมีข้อกฎหมายในตัวอยู่แล้ว ตนเองคงไปชี้ไม่ได้ว่าที่ผ่านมาชอบหรือไม่ชอบด้วยข้อกฎหมาย
ส่วนข้อสังเกตที่ว่า นายแสวงอาจเป็นหนังหน้าไฟของ กกต. ในการรับแรงปะทะช่วงจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่ นายณรงค์ปฏิเสธและกล่าวว่า กกต. ทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ หน้าที่หลักจริงๆ คือกำกับดูแล เลขาธิการ กกต. ทำหน้าที่ในบทบาทของท่านอยู่แล้ว ดังนั้นท่านไม่ใช่หนังหน้าไฟ ท่านทำหน้าที่ของท่าน ไม่ใช่ว่าเราผลักท่านไปทำหน้าที่แทน
ทั้งนี้ นายณรงค์ปฏิเสธด้วยว่า หากผลการประเมินเลขาธิการ กกต. ไม่ผ่าน จะเป็นการแช่แข็งคดีฮั้ว สว. หรือไม่ เพราะไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแช่แข็ง
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