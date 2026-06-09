ปีเตอร์ คอร์ป โพสต์ภาพมือซ้ายไร้แหวน ถอนหมั้นแฟนสาว? ย้ำชัดไร้ดราม่า

เกิดอะไรขึ้น? ปีเตอร์ คอร์ป โพสต์ภาพมือซ้ายไร้แหวน พร้อมแคปชั่นแจ้งเพื่อทราบ-ไม่มีดราม่า ชาวเน็ตแห่เดาถอนหมั้นแฟนสาวนอกวงการ ปิดฉากรัก 2 ปี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ประกาศสถานะความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกวงการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว petercorp แบบสั้นกระชับ โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพมือซ้ายที่ไม่มีแหวนหมั้นสวม พร้อมระบุข้อความแคปชั่นว่า “ถอดแหวนมาสักพักใหญ่แล้วครับ #เพื่อทราบ #NoDrama”
ก่อนหน้านี้ปีเตอร์มักลงภาพอวดโมเมนต์หวานกับแฟนสาวที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นประจำ ทั้งสองคนดูแลกันเป็นอย่างดีและมีพลังบวกให้กันเสมอ แฟนคลับต่างยกให้เป็นคู่รักที่น่ารักมากคู่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาคบหาดูใจกันกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่น จนกระทั่งนักแสดงคนดังตัดสินใจคุกเข่าขอแต่งงาน
ปีเตอร์ คอร์ป โพสต์ภาพมือไร้แหวนและแคปชั่นดังกล่าวทำให้หลาย ๆ คนคาดการณ์ว่าทั้งสองยุติความสัมพันธ์ลงแล้ว อย่างไรก็ดียังไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเลิกรา รวมทั้งมีการปิดคอมเมนต์ใต้โพสต์ หากมีอัปเดตเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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