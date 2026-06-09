ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน
รวบแม่ญี่ปุ่นพร้อมแฟนหนุ่ม ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน จนลูกหิว และต้องเข้าไปขออาหารที่ร้านสะดวกซื้อ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เจ้าจับกุมหญิงวัย 25 ปี และแฟนหนุ่มวัย 27 ปี ฐานความผิดละทิ้งเด็ก
ภายหลังจากที่แม่ปล่อยให้ลูกสาวในช่วงเตรียมอนุบาลอยู่บ้านเพียงลำพังเป็นระยะเวลา 11 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาประมาณ 4 ทุ่มของวันเสาร์ ตามเวลาท้องถิ่น โดยแม่ออกไปดื่มกับแฟน
โดยในช่วงเช้าของวันต่อมาเวลา 9.30 น. พนักงานร้านสะดวกซื้อโทรแจ้งตำรวจหลังจากที่มีเด็กหญิงเดินเข้ามาในร้านและบอกกับพนักงานว่าหิว ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่เด็กโทรหาตำรวจว่าลูกสาวหายไป
เบื้องต้นเด็กหญิงคนดังกล่าวไม่เป็นอันตราย และสุขภาพแข็งแรงดี
จากการสอบปากคำแม่และแฟนหนุ่มยอมรับว่าพวกเขาทิ้งเด็กไว้เพียงลำพังเพื่อไปกินดื่มในหลายๆร้าน
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