ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน
ปิดฉากรัก 3 ปี! อารีอานา กรานเด เลิก อีธาน สเลเตอร์ เงียบ ๆ ยืนยันจบกันด้วยดี เหลือเพียงสถานะเพื่อน
อารีอานา กรานเด นักร้องและนักแสดงสาวชื่อดัง วัย 32 ปี กับ อีธาน สเลเตอร์ นักแสดงหนุ่มวัย 34 ปี ได้ยุติความสัมพันธ์ฉันคนรักลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ 3 ปี
แหล่งข่าวเปิดเผยกับนิตยสารพีเพิล (PEOPLE) ว่า ทั้งคู่แยกทางกันด้วยดีหลังจากผ่านการให้เวลาและพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกัน ได้ลดสถานะความเป็นคนรักลงอย่างเงียบ ๆ มานานหลายเดือนแล้ว ทว่าปัจจุบันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีและคอยสนับสนุนผลงานของกันและกันอยู่เสมอ
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักร้องสาวเจ้าของเพลง Hate That I Made You Love Me กำลังมีความสุขดี ใช้เวลาทั้งหมดโฟกัสไปกับการทัวร์คอนเสิร์ต Eternal Sunshine tour ซึ่งเพิ่งเปิดฉากการแสดงนัดแรกไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการปล่อยผลงานอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่า Petal ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ด้วย
เส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นจากการพบกันในกองถ่ายภาพยนตร์มิวสิคัลเรื่อง Wicked เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยอารีอานารับบทเป็น กลินดา (Glinda) ขณะที่อีธานรับบทเป็น บ็อก (Boq) ก่อนที่ทั้งสองคนจะเปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการผ่านทางอินสตาแกรมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 และปรากฏตัวร่วมงานโปรโมตภาพยนตร์รวมถึงภาคต่ออย่าง Wicked: For Good ร่วมกันบ่อยครั้งตลอดช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา
ตลอดเวลาที่คบหากัน ทั้งคู่ต่างแสดงความยินดีและสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพการงานของอีกฝ่ายอย่างเปิดเผย โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อารีอานาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรีเพื่อร่วมยินดีกับการแสดงรอบสุดท้ายของละครเวทีนอกบรอดเวย์เรื่อง Marcel on the Train ที่อีธานร่วมเขียนบทและนำแสดง พร้อมระบุข้อความว่าภูมิใจในตัวฝ่ายชายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในบทสัมภาษณ์ปี พ.ศ. 2567 เธอยังเคยกล่าวชื่นชมอีธานว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและน่ารักเสมอ ขณะที่ตัวนักแสดงหนุ่มเองก็ได้เอ่ยปากชมการแสดงของเธอในภาพยนตร์ภาคต่อเมื่อเดือนนเวันยายนปีที่ผ่านมาว่ายอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายเช่นกัน
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