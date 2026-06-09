ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย
แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน ในจังหวัดโฮร์โมซกอน ตอนใต้ของประเทศ เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าว อิหร่านอินเตอร์เนชั่นแนล รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5 ในจังหวัดโฮร์โมซกอน ประเทศอิหร่าน โดยแผ่นไหวลูกดังกล่าวมีความลึก 22 กิโลเมตร
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด
ทั้งนี้แผ่นดินไหวลูกดังกล่าวถือเป็นแผ่นดินไหวลูกที่ 3 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวันเดียวกัน (9 มิ.ย. 69) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ที่จังหวัดเคอร์แมน และในวันที่ 5 มิ.ย. 69 ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งในขนาด 4.8 ใกล้จังหวัดฟาร์
หากมีความเปลี่ยนแปลงสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย
- วินาทีระทึก! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ขนาด 7.8 เขย่าโรงเรียนประถม เด็กนักเรียนหนีตายวุ่น
- เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 เกาะมินดาเนา
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้
4 นาที ที่แล้ว
ข่าว
อัปเดต Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ล่าสุดกลับมาใช้ได้แล้ว
8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน
26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน
33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน
43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย
53 นาที ที่แล้ว
ข่าว
สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ศาลสหรัฐฯ ชี้ “ทรัมป์” ไม่มีอำนาจ หลังสั่งเก็บเงินล้าน เป็นค่าสมัครวีซ่า H-1B
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบา พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว