สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า
นักกีฬาจีนวัย 14 ปีชกกรรมการผู้ตัดสินชาวไทยที่สนามพระราม 9 ระหว่าง Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026 รุ่น U-14 ทีมถูกตัดสิทธิ์ทันที
นักไอซ์ฮอกกี้ชาวจีนอายุ 14 ปี ชกกรรมการผู้ตัดสินชาวไทยในการแข่งขันแบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026 ที่ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า พระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองของนักกีฬารายนี้ยังลงมาในสนามเพื่อชี้หน้าใส่กรรมการอีกด้วย
เหตุเกิดในนัดรุ่น U-14 B ระหว่างทีม อะเนสเธทิสต์ กับ ทีม เอ/บี ฮอกกี้ ใกล้หมดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาจีนเบอร์ 77 ทำฟาวล์และไม่พอใจคำตัดสิน จึงใช้หน้าอกชนกรรมการ ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากสนามตามกฎ แต่ขณะเดินออก นักกีฬารายนี้หันมาผลักแล้วชกกรรมการ
กรรมการที่ถูกชกคือ “โค้ชอัง” สิบโท ธีระศักดิ์ รัตนโชติ อดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอน ที่ทำหน้าที่ตัดสินในนัดนี้
นายธนดล มิตรยอดวงศ์ ผู้ปกครองนักกีฬาทีม ยัง ดั๊ก รุ่น U-12 ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เผยว่า กรรมการตัดสินถูกต้องเพราะเป็นฟาวล์จริง และนักกีฬาทุกคนปกติจะยอมรับคำตัดสิน แต่ครั้งนี้ผิดปกติมาก
“เท่าที่เคยดูการแข่งขันมาไม่เคยมีเหตุการณ์ทำร้ายกรรมการแบบนี้มาก่อน” นายธนดลกล่าว
ส่วนที่น่าตกใจไม่แพ้กัน คือผู้ปกครองของนักกีฬาจีนรายนี้ยังลงมาในสนามเพื่อชี้หน้าต่อว่ากรรมการอีกด้วย นายธนดลระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม และสะท้อนว่าทั้งเด็กและผู้ปกครองยังขาดวุฒิภาวะในการรับผลการแข่งขัน
นายธนดลยังมองว่าทีมสตาฟฟ์โค้ชควรห้ามนักกีฬาได้ดีกว่านี้ด้วย
“โค้ชผึ้ง” นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี ผู้จัดการแข่งขัน ตัดสิทธิ์ทีม อะเนสเธทิสต์ไม่ให้ลงแข่งขัน 2 นัดที่เหลือ หลังจากนั้นทีมดังกล่าวเดินทางกลับประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว
นายธนดลทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในกีฬาทุกประเภท ไม่ใช่แค่ไอซ์ฮอกกี้
อ่านข่าวน่าสนใจอื่นๆ
- เผยคลิปนาทีเครื่องบินส่วนตัวตก นักบินเสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งสืบสวนหาสาเหตุ
- ฝันร้ายกลางดึก สาวถูกแก๊ง 9 คนร้ายควงมีดรุมโทรมขณะเดินกลับบ้าน (ต่างประเทศ)
- ทัวร์สนั่น! อินฟลูฯ เขมร โชว์กินปลาดาว ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ แท็กหากระทรวงให้ตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: