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สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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ภาพจำลองเหตุการณ์

นักกีฬาจีนวัย 14 ปีชกกรรมการผู้ตัดสินชาวไทยที่สนามพระราม 9 ระหว่าง Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026 รุ่น U-14 ทีมถูกตัดสิทธิ์ทันที

นักไอซ์ฮอกกี้ชาวจีนอายุ 14 ปี ชกกรรมการผู้ตัดสินชาวไทยในการแข่งขันแบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026 ที่ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า พระราม 9 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองของนักกีฬารายนี้ยังลงมาในสนามเพื่อชี้หน้าใส่กรรมการอีกด้วย

เหตุเกิดในนัดรุ่น U-14 B ระหว่างทีม อะเนสเธทิสต์ กับ ทีม เอ/บี ฮอกกี้ ใกล้หมดเวลาการแข่งขัน นักกีฬาจีนเบอร์ 77 ทำฟาวล์และไม่พอใจคำตัดสิน จึงใช้หน้าอกชนกรรมการ ผู้ตัดสินสั่งให้ออกจากสนามตามกฎ แต่ขณะเดินออก นักกีฬารายนี้หันมาผลักแล้วชกกรรมการ

กรรมการที่ถูกชกคือ “โค้ชอัง” สิบโท ธีระศักดิ์ รัตนโชติ อดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอน ที่ทำหน้าที่ตัดสินในนัดนี้

นักกีฬาจีนวัย 14 ปีชกกรรมการผู้ตัดสินชาวไทยที่สนามพระราม 9 ระหว่าง Bangkok Fly Ice Hockey Tournament 2026 รุ่น U-14
ภาพจาก : Drama-addict

นายธนดล มิตรยอดวงศ์ ผู้ปกครองนักกีฬาทีม ยัง ดั๊ก รุ่น U-12 ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เผยว่า กรรมการตัดสินถูกต้องเพราะเป็นฟาวล์จริง และนักกีฬาทุกคนปกติจะยอมรับคำตัดสิน แต่ครั้งนี้ผิดปกติมาก

“เท่าที่เคยดูการแข่งขันมาไม่เคยมีเหตุการณ์ทำร้ายกรรมการแบบนี้มาก่อน” นายธนดลกล่าว

ส่วนที่น่าตกใจไม่แพ้กัน คือผู้ปกครองของนักกีฬาจีนรายนี้ยังลงมาในสนามเพื่อชี้หน้าต่อว่ากรรมการอีกด้วย นายธนดลระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสม และสะท้อนว่าทั้งเด็กและผู้ปกครองยังขาดวุฒิภาวะในการรับผลการแข่งขัน

นายธนดลยังมองว่าทีมสตาฟฟ์โค้ชควรห้ามนักกีฬาได้ดีกว่านี้ด้วย

“โค้ชผึ้ง” นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี ผู้จัดการแข่งขัน ตัดสิทธิ์ทีม อะเนสเธทิสต์ไม่ให้ลงแข่งขัน 2 นัดที่เหลือ หลังจากนั้นทีมดังกล่าวเดินทางกลับประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว

นายธนดลทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในกีฬาทุกประเภท ไม่ใช่แค่ไอซ์ฮอกกี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 10:19 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 10:28 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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