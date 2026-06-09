ข่าวดาราบันเทิง

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 10:49 น.
57
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น

ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ยืนยันทีมงานงดแจ้งราคาเพื่อทำคอนเทนต์ เผยสาเหตุผมไม่เนียนเพราะไม่ให้ตัดผมจริง เตรียมเอาผิดคนโพสต์บิดเบือน

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง กรณี ซ้อการ์ด อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดัง เดินทางไปต่อผมที่ร้านทำผมแห่งหนึ่ง เพราะมีถ่ายงาน โดยทีมงานที่ไปด้วยเป็นคนเลือกร้านและไม่ทราบราคามาก่อน ทางร้านเติมโคนสีผม, ทำทรีตเมนต์บํารุงเส้นผมกลุ่ม Luxury Line และ ต่อผมเกรดพรีเมี่ยมนําเข้าจากเกาหลี ปมขนนก รวมทั้งสิ้น 6 หมื่นบาททำเอาเธอช็อกเพราะเป็นการต่อผมครั้งแรกในชีวิตและไม่ทราบว่าเรทราคาเท่าไหร่

ก่อนที่ในเวลาต่อมา ซ้อการ์ดตัดสินใจไปร้านทำผมอีกแห่ง เอาผมต่อจากร้านเดิมออก เพื่อแก้ทรงและต่อผมให้ใหม่อีกรอบเสียเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท หลังจากนั้นเกิดกระแสดราม่า ชาวเน็ตมองว่าทีมงานควรจะศึกษาราคาต่อผมให้ก่อนจะทำคอนเทนต์เช่นนี้เพราะงานนี้อินฟลูฯ สาวต้องเสียเงินซ้ำซ้อน

ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น
ภาพจาก TikTok : cardncyn

ล่าสุด กีกี้ บิวตี้ สเปซ (KIKI BEAUTY SPACE) ชี้แจงประเด็นต่อผม 60,000 บาท ดังนี้

เรื่อง : ชี้แจงกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรฐาน การบริการ การคิดค่าบริการ และผลลัพธ์ของงาน

สืบเนื่องจากกระแสข่าวและการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประสบการณ์การเข้ารับบริการของลูกค้าท่านหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง ต่อมาตรฐานการให้บริการ ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ของแบรนด์

ทางแบรนด์ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้

1. มาตรฐานการแจ้งรายละเอียดและราคา

ทางแบรนด์มีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยก่อนเริ่มให้บริการลูกค้าทุกท่านจะได้รับการอธิบาย รายละเอียดของบริการ ข้อจํากัด ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน ซึ่งปกติจะต้องมีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

แต่ทีมงานของผู้เข้ารับบริการที่ได้มีการสํารองคิวล่วงหน้าได้แจ้งความประสงค์ ขอไม่ให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสาร และรับทราบราคา เนื่องจากมีการถ่ายทําคอนเทนท์เพื่อความบันเทิง

2. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ

เนื้อหาที่เผยแพร่ ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอาจมีการโก่งราคาเนื่องจากผู้รับบริการเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง หรือมีการแบ่งผลประโยชน์ให้ทีมงานของผู้รับบริการ

ข้อเท็จจริง : ทางร้านคิดค่าบริการตามมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกท่าน โดยจํานวนเงินดังกล่าวประกอบด้วย 3 บริการ ได้แก่:

1. ค่าบริการเติมโคนสีผม: 3,000 บาท

2. ค่าบริการทรีตเมนต์บํารุงเส้นผมกลุ่ม Luxury Line: 5,000 บาท

3. ค่าบริการต่อผม สําหรับผมต่อเกรดพรีเมี่ยมนําเข้าจากเกาหลี ปมขนนก ความยาว 25 นิ้ว จํานวน 1 มัดครึ่ง ราคารวม 60,000 บาท (รวมทั้งค่าบริการต่อผมและค่าผมแท้)

ทางร้านให้ความสําคัญกับการให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมากับลูกค้าทุกท่าน เพื่อผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุด และไม่มีการยัดเยียดบริการเกินความจําเป็นแต่อย่างใด

ทางร้าน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กับทีมงานของผู้รับบริการและไม่มีนโยบายในการจ้างรีวิว

3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงาน (รอยต่อของผม)

กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรอยต่อระหว่างผมจริงและผมต่อที่เห็นได้ชัดนั้น มิได้เกิดจากความบกพร่องในมาตรฐานของช่าง

ข้อเท็จจริง : ก่อนเริ่มงาน ช่างได้แจ้งข้อจํากัดและผลลัพธ์ให้ทราบแล้ว ว่าการต่อผมจําเป็นต้องตัดแต่งผมจริงเพื่อให้เนียนไปกับผมต่อ แต่ผู้เข้ารับบริการยืนยันไม่ให้ตัดผมจริง และตกลงร่วมกันว่าจะเล็มออกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ช่างจึงต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้เงื่อนใจและข้อจํากัดที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกและ มีการยอมรับผลลัพธ์ร่วมกันแล้วเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

4. การเปรียบเทียบผลลัพธ์การแก้ไขที่ไม่เป็นธรรม

ในเวลาต่อมา มีการเผยแพร่สื่อผลลัพธ์การแก้ไง จากผู้ให้บริการรายอื่นที่ดูเรียบเนียนกว่า

ข้อเท็จจริง : จากที่สังเกตเห็นการแก้ไขจากร้านอื่นนั้น พบว่า ได้มีการติดผมจริงออกในปริมาณที่มากอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งทางแบรนด์ไม่ได้รับสิทธิ์ในการตัดผมจริง ในวันที่ให้บริการ

การนําภาพ หรือสื่อมาเปรียบเทียบกันโดยไม่ระบุข้อจํากัดที่แตกต่างกันถือเป็นการเปรียบเทียบโดยไม่เป็นธรรม และทําให้สังคมเข้าใจผิดในมาตรฐานการทํางานของแบรนด์

5. นโยบายการดูแลหลังการขายและการติดต่อกลับ

ก่อนที่จะมีการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาเชิงลบในวงกว้าง จากหลายผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทางร้านไม่ได้รับการติดต่อ แจ้งความไม่พึงพอใจหรือจอให้แก้ไขใด ๆ จากผู้รับบริการเลย แต่ผู้รับบริการเลือก ที่จะไปรับบริการแก้ไขกับผู้อื่นทันที ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างของแบรนด์ ที่ปัจจุบันได้เปิดธุรกิจบริการในรูปแบบคล้ายคลึงกันก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าทางร้านละเลยหรือไม่รับผิดชอบต่อผลงาน ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และผิดปกติวิสัยของผู้รับบริการทั่วไป

6. ผลกระทบจากการขยายความโดยบุคคลใกล้ชิด

ทางแบรนด์พบว่า มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ โพสต์ และข้อความจากบุคคลใกล้ชิดของผู้เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกัน ซึ่งนําเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดบริบทจริง และชี้นําให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวแบรนด์อย่างรุนแรง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงลบบนช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่สั่งสมมา

บทสรุปและแนวทางดําเนินการของแบรนด์

กีกี้ บิวตี้ สเปซ ยึดมั่นในความโปร่งใส และมาตรฐานการให้บริการระดับสูงมาโดยตลอด ทางแบรนด์เห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทั้งจากโดยตรงหรือจากบุคคลอื่น ได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์และฐานลูกค้ากว่า 100,000 รายของแบรนด์เป็นอย่างมาก

ทางแบรนด์จึงขอชี้แจงเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินมาตรการที่จําเป็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่แสดงความคิดเห็นอันก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์โดยชอบธรรมของทางแบรนด์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น-2
ภาพจาก TikTok : cardncyn

ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-2
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-3
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-4
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-5
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-6
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-7
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space
ร้านทำผม KIKI Beauty Space แจงดราม่าซ้อมการ์ด-8
ภาพจาก Facebook : KIKI Beauty Space

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ข่าว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

29 นาที ที่แล้ว
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ข่าวดารา

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.

37 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน บันเทิง

ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลดัน เครื่องบินน้ำ นำร่องเส้นทาง กระบี่-ภูเก็ต ทดลองใช้ภายในปีนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ข่าวการเมือง

กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาร้องสื่อ สามีชาวต่างชาติเสียชีวิตกะทันหันหลังทำบอลลูนหัวใจ ข่าว

ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ชี้ “ทรัมป์” ไม่มีอำนาจ หลังสั่งเก็บเงินล้าน เป็นค่าสมัครวีซ่า H-1B

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์ ข่าว

งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย บันเทิง

พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV วอลเลย์บอล

เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ติณติณ NEW COUNTRY แจงครบทุกประเด็น ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ ยันรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ บันเทิง

สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบะตรคอนเสิร์ต BTS บันเทิง

เริ่มแล้ว! รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS รอบพรีเซล อาร์มี่ห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบา พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เข้าพิธีอุปสมบท บวชอุทิศกุศลแด่ทหารไทยปกป้องอธิปไตย 1 พรรษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตเจ้าของเวสต์แฮม ถูกกล่าวหากดดันนางแบบให้มีเซ็กซ์ แลกผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจ่อแจ้ง 3 ราย คนขับรถไฟ-รถเมล์-คุมไม้กั้น คดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทวิดา” โต้ สส.พรรคส้ม คดีลู่วิ่ง กทม. ยังไม่ปิดคดี หลังมีกระแสข่าวว่ารอดยกแก๊ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 10:49 น.
57
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
Back to top button