สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ยืนยันทีมงานงดแจ้งราคาเพื่อทำคอนเทนต์ เผยสาเหตุผมไม่เนียนเพราะไม่ให้ตัดผมจริง เตรียมเอาผิดคนโพสต์บิดเบือน
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง กรณี ซ้อการ์ด อินฟลูเอนเซอร์สาวคนดัง เดินทางไปต่อผมที่ร้านทำผมแห่งหนึ่ง เพราะมีถ่ายงาน โดยทีมงานที่ไปด้วยเป็นคนเลือกร้านและไม่ทราบราคามาก่อน ทางร้านเติมโคนสีผม, ทำทรีตเมนต์บํารุงเส้นผมกลุ่ม Luxury Line และ ต่อผมเกรดพรีเมี่ยมนําเข้าจากเกาหลี ปมขนนก รวมทั้งสิ้น 6 หมื่นบาททำเอาเธอช็อกเพราะเป็นการต่อผมครั้งแรกในชีวิตและไม่ทราบว่าเรทราคาเท่าไหร่
ก่อนที่ในเวลาต่อมา ซ้อการ์ดตัดสินใจไปร้านทำผมอีกแห่ง เอาผมต่อจากร้านเดิมออก เพื่อแก้ทรงและต่อผมให้ใหม่อีกรอบเสียเงินเพิ่มอีก 25,000 บาท หลังจากนั้นเกิดกระแสดราม่า ชาวเน็ตมองว่าทีมงานควรจะศึกษาราคาต่อผมให้ก่อนจะทำคอนเทนต์เช่นนี้เพราะงานนี้อินฟลูฯ สาวต้องเสียเงินซ้ำซ้อน
ล่าสุด กีกี้ บิวตี้ สเปซ (KIKI BEAUTY SPACE) ชี้แจงประเด็นต่อผม 60,000 บาท ดังนี้
เรื่อง : ชี้แจงกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรฐาน การบริการ การคิดค่าบริการ และผลลัพธ์ของงาน
สืบเนื่องจากกระแสข่าวและการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับประสบการณ์การเข้ารับบริการของลูกค้าท่านหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง ต่อมาตรฐานการให้บริการ ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ของแบรนด์
ทางแบรนด์ ใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้
1. มาตรฐานการแจ้งรายละเอียดและราคา
ทางแบรนด์มีนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยก่อนเริ่มให้บริการลูกค้าทุกท่านจะได้รับการอธิบาย รายละเอียดของบริการ ข้อจํากัด ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน ซึ่งปกติจะต้องมีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ทีมงานของผู้เข้ารับบริการที่ได้มีการสํารองคิวล่วงหน้าได้แจ้งความประสงค์ ขอไม่ให้ผู้รับบริการลงนามในเอกสาร และรับทราบราคา เนื่องจากมีการถ่ายทําคอนเทนท์เพื่อความบันเทิง
2. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ
เนื้อหาที่เผยแพร่ ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอาจมีการโก่งราคาเนื่องจากผู้รับบริการเป็นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียง หรือมีการแบ่งผลประโยชน์ให้ทีมงานของผู้รับบริการ
ข้อเท็จจริง : ทางร้านคิดค่าบริการตามมาตรฐานเดียวกันกับลูกค้าทุกท่าน โดยจํานวนเงินดังกล่าวประกอบด้วย 3 บริการ ได้แก่:
1. ค่าบริการเติมโคนสีผม: 3,000 บาท
2. ค่าบริการทรีตเมนต์บํารุงเส้นผมกลุ่ม Luxury Line: 5,000 บาท
3. ค่าบริการต่อผม สําหรับผมต่อเกรดพรีเมี่ยมนําเข้าจากเกาหลี ปมขนนก ความยาว 25 นิ้ว จํานวน 1 มัดครึ่ง ราคารวม 60,000 บาท (รวมทั้งค่าบริการต่อผมและค่าผมแท้)
ทางร้านให้ความสําคัญกับการให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมากับลูกค้าทุกท่าน เพื่อผลลัพธ์และความพึงพอใจสูงสุด และไม่มีการยัดเยียดบริการเกินความจําเป็นแต่อย่างใด
ทางร้าน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น กับทีมงานของผู้รับบริการและไม่มีนโยบายในการจ้างรีวิว
3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลลัพธ์ของงาน (รอยต่อของผม)
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรอยต่อระหว่างผมจริงและผมต่อที่เห็นได้ชัดนั้น มิได้เกิดจากความบกพร่องในมาตรฐานของช่าง
ข้อเท็จจริง : ก่อนเริ่มงาน ช่างได้แจ้งข้อจํากัดและผลลัพธ์ให้ทราบแล้ว ว่าการต่อผมจําเป็นต้องตัดแต่งผมจริงเพื่อให้เนียนไปกับผมต่อ แต่ผู้เข้ารับบริการยืนยันไม่ให้ตัดผมจริง และตกลงร่วมกันว่าจะเล็มออกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ช่างจึงต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้เงื่อนใจและข้อจํากัดที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกและ มีการยอมรับผลลัพธ์ร่วมกันแล้วเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น
4. การเปรียบเทียบผลลัพธ์การแก้ไขที่ไม่เป็นธรรม
ในเวลาต่อมา มีการเผยแพร่สื่อผลลัพธ์การแก้ไง จากผู้ให้บริการรายอื่นที่ดูเรียบเนียนกว่า
ข้อเท็จจริง : จากที่สังเกตเห็นการแก้ไขจากร้านอื่นนั้น พบว่า ได้มีการติดผมจริงออกในปริมาณที่มากอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งทางแบรนด์ไม่ได้รับสิทธิ์ในการตัดผมจริง ในวันที่ให้บริการ
การนําภาพ หรือสื่อมาเปรียบเทียบกันโดยไม่ระบุข้อจํากัดที่แตกต่างกันถือเป็นการเปรียบเทียบโดยไม่เป็นธรรม และทําให้สังคมเข้าใจผิดในมาตรฐานการทํางานของแบรนด์
5. นโยบายการดูแลหลังการขายและการติดต่อกลับ
ก่อนที่จะมีการโพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาเชิงลบในวงกว้าง จากหลายผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทางร้านไม่ได้รับการติดต่อ แจ้งความไม่พึงพอใจหรือจอให้แก้ไขใด ๆ จากผู้รับบริการเลย แต่ผู้รับบริการเลือก ที่จะไปรับบริการแก้ไขกับผู้อื่นทันที ซึ่งเป็นอดีตลูกจ้างของแบรนด์ ที่ปัจจุบันได้เปิดธุรกิจบริการในรูปแบบคล้ายคลึงกันก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าทางร้านละเลยหรือไม่รับผิดชอบต่อผลงาน ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และผิดปกติวิสัยของผู้รับบริการทั่วไป
6. ผลกระทบจากการขยายความโดยบุคคลใกล้ชิด
ทางแบรนด์พบว่า มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ โพสต์ และข้อความจากบุคคลใกล้ชิดของผู้เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกัน ซึ่งนําเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดบริบทจริง และชี้นําให้เกิดความเข้าใจผิดในตัวแบรนด์อย่างรุนแรง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงลบบนช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่สั่งสมมา
บทสรุปและแนวทางดําเนินการของแบรนด์
กีกี้ บิวตี้ สเปซ ยึดมั่นในความโปร่งใส และมาตรฐานการให้บริการระดับสูงมาโดยตลอด ทางแบรนด์เห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทั้งจากโดยตรงหรือจากบุคคลอื่น ได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์และฐานลูกค้ากว่า 100,000 รายของแบรนด์เป็นอย่างมาก
ทางแบรนด์จึงขอชี้แจงเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินมาตรการที่จําเป็นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่แสดงความคิดเห็นอันก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงและสิทธิ์โดยชอบธรรมของทางแบรนด์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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