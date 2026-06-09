กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน
โต้กระแสข่าวบิดเบือน กรมที่ดินแจงปม ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง มีเพียง 6 ไร่เศษ ยันจุดทำสัญญาอยู่แนวเขตรางรถไฟ ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ชี้ข้อพิพาทราษฎรกับการรถไฟฯ อยู่ในชั้นศาล ควรรอคำพิพากษา
กรมที่ดินออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีสื่อมวลชนนำเสนอเอกสารบันทึกการประชุมระบุว่า นายชัย ชิดชอบ ยอมรับว่าที่ดินบริเวณเขากระโดงเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้ทำเรื่องขออาศัยที่ดิน ข้อมูลดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาอาศัยที่ดินซึ่งนายชัย ชิดชอบ ทำสัญญากับการรถไฟฯ เมื่อปี พ.ศ. 2516 พบบริเวณที่ดินเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 5.6 ซึ่งอยู่ในแนวเขตรางรถไฟข้างละ 100 เมตร กรมที่ดินยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิที่ดินให้แก่บุคคลใด และเนื้อที่ตามสัญญานี้ไม่ได้หมายความรวมถึงที่ดินแปลงอื่นหรือเนื้อที่ทั้งหมด 5,083 ไร่ตามที่เกิดกระแสข่าว
โครงสร้างแนวเขตรางรถไฟตอนแยกไปยังที่ย่อยศิลาฯ ระยะทางยาวประมาณ 6.2 กิโลเมตร มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ไว้ชัดเจน แบ่งเป็นกิโลเมตรที่ 1 ถึง 2 แนวเขตข้างละ 15 เมตร กิโลเมตรที่ 2 ถึง 4.54 แนวเขตข้างละ 20 เมตร และกิโลเมตรที่ 4.54 ถึง 6.2 แนวเขตข้างละ 100 เมตร ตลอดแนวเขตนี้ไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ประชาชน ทว่าหากพื้นที่ใดเกินกว่าระยะแนวเขตที่กำหนด การรถไฟฯ ได้รับรองแนวเขตที่ดินให้ทุกแปลงที่มีการออกเอกสารสิทธิโดยไม่เคยหวงห้าม แสดงให้เห็นว่าการรถไฟฯ ยอมรับสิทธิของตนเองเฉพาะตามแนวเขตรางรถไฟเท่านั้น
กรมที่ดินระบุเพิ่มเติมว่า การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลเสม็ด และตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ส่วนข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างการรถไฟฯ กับราษฎรในพื้นที่ ปัจจุบันเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว จึงควรรอคำพิพากษาหรือคำสั่งจากศาล ซึ่งคู่ความทุกฝ่ายพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป
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