งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์
ดราม่าการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนในไทย นักกีฬาจีนวัย 14 ปี ฉุนคำตัดสินปรี่ชนก่อนฉวยโอกาสชกหน้ากรรมการไทย ฝ่ายจัดลงโทษตัดสิทธิ์ทั้งทีมส่งกลับประเทศทันที
เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในวงการกีฬาเยาวชน ในการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ แบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี บี ณ สนามไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีน่า พระราม 9 กรุงเทพมหานคร การแข่งขันระหว่างทีมอะเนสเธทิสต์ กับ ทีมเอ/บี ฮอกกี้ เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อนักกีฬาต่างชาติแสดงพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินชาวไทย
นักกีฬาผู้ก่อเหตุคือ เวนอม หลิว วัย 14 ปี เล่นตำแหน่งกองหน้าของทีมอะเนสเธทิสต์ เดินทางมาจากเมืองเฉิงตู ประเทศจีน และมีชื่อเล่นให้ทีมอู่ฮั่น ดรากอน ในรุ่นยู 14 เอ ด้วย กองหน้าเยาวชนรายนี้ทำร้ายร่างกาย “โค้ชอัง” สิบโท ธีระศักดิ์ รัตนโชติ อดีตนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชายทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในนัดดังกล่าว
ช่วงท้ายเกม เวนอม หลิว เจตนาทำฟาวล์เนื่องจากไม่พอใจคำตัดสิน จึงใช้หน้าอกชนผู้ตัดสินตามกฎกติกาทำให้ถูกเชิญให้ออกจากสนาม ทว่าระหว่างเดินออกจากสนาม กลับปรี่เข้าไปผลักผู้ตัดสินอีกรอบ ฉวยโอกาสชกเข้าที่ใบหน้า
ปมเหตุคาดว่าเกิดจากความหงุดหงิดที่ทีมมีคะแนนตามหลังคู่แข่งอยู่มาก ผู้ก่อเหตุเป็นกำลังหลักที่ทำคะแนนให้ทีมอยู่คนเดียว โดยปกติกีฬาประเภทนี้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดา แต่นักกีฬาจะยอมรับคำตัดสินและเข้าไปนั่งพักในห้องเพนัลตีบ็อกเป็นเวลา 2 นาที การทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการ
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม เนื่องจากเด็กวัย 14 ปีควรได้รับการฝึกฝนให้ระงับอารมณ์ได้ดีกว่านี้ รวมถึงสตาฟฟ์โค้ชควรเข้าห้ามปรามตักเตือนอย่างทันท่วงที ทว่าในเกมนัดนั้นกลับปรากฏภาพผู้ปกครองของเด็กชาวจีนลงมาในสนามเพื่อชี้หน้าต่อว่าผู้ตัดสินด้วย
ล่าสุด “โค้ชผึ้ง” นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี ผู้จัดการแข่งขันรายการ แบงค็อก ฟลาย ไอซ์ ฮอกกี้ ทัวร์นาเมนท์ 2026 และฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้พิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการตัดสิทธิ์ไม่ให้ทีมอะเนสเธทิสต์ลงแข่งขันในอีก 2 นัดที่เหลือของการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันทีมจีนได้เดินทางกลับประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว
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