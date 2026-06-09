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ศาลสหรัฐฯ ชี้ “ทรัมป์” ไม่มีอำนาจ หลังสั่งเก็บเงินล้าน เป็นค่าสมัครวีซ่า H-1B

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:54 น.
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ศาลสหรัฐฯ พิพากษายกเลิกคำสั่งเก็บเงินค่าสมัครวีซ่า H-1B วีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติ มูลค่า 3.2 ล้านบาท ชี้นายทรัมป์ไม่มีอำนาจ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า ศาลสหรัฐฯพิพากษาให้ยกเลิกคำสั่งเก็บเงินค่าสมัคร 100,000 ดอลลาร์ (3.2 ล้านบาท) สำหรับวีซ่า H-1B ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

โดยศาลระบุว่านายทรัมป์ไม่มีอำนาจในการใช้นโยบายใหม่สำหรับโครงการที่ถูกใช้โดยบริษัทในการจ้างแรงงานความสามารถสูงในพื้นที่เฉพาะ

สำหรับวีซ่า H-1B นั้นเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติแสวงหางานในสาขาวิชาชีพที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยวีซ่ามีอายุสามปีและสามารถต่ออายุได้อีกสามปี นักเศรษฐศาสตร์โต้แย้งว่าโครงการนี้ช่วยให้บริษัทในสหรัฐฯ รักษาความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจ สร้างงานเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ

ซึ่งนายทรัมป์ได้สั่งเก็บค่าสมัครจำนวน 100,000 ดอลลาร์ เพื่อพยายามควบคุมวีซ่าฉบับดังกล่าว ซึ่งนายทรัมป์ว่ามีการถูกนำไปใช้มากเกินไป

ขณะที่ทางรัฐบาลให้สัมภาษณ์หลังคำพิพากษาว่า พวกเขาจะหาทางทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบในการเอาเปรียบแรงงานชาวอเมริกัน และใช้โครงการ H-1B ตามความประสงค์ที่ถูกต้อง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:54 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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