ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต
ภรรยาร้องขอความเป็นธรรม สามีต่างชาติบินจากเนเธอแลนด์ตรวจสุขภาพที่ไทย เผยป่วยเส้นเลือดหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ สูญเงิน 8 แสนบาท กลับบ้านไม่ถึง 24 ชั่วโมงเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก จีรนุช กิ๊ฟช๊อป โพสต์แจ้งข่าวเศร้า เมื่อสามีชาวเนเธอร์แลนด์ ริชาร์ด เดินทางมาตรวจสุขภาพที่ประเทศไทย แต่กลับเสียชีวิตลงกะทันหันหลังเข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
เธอเล่าว่า “ริชาร์ดแค่บินมาตรวจสุขภาพจากเนเธอแลนด์แต่กลายเป็นศพออกจากโรงพยาบาล
ตอนตรวจสุขภาพหมอแจ้งว่ากราฟหัวใจเต้นผิดปรกติ อาจเป็นโรคหัวใจ หมอแนะนำให้ปั่นจักรยานเพื่อเทส ริชาร์ดมีอาการเหนื่อยช่วงกลางเทส หมอสงสัยว่าอาจเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงแนะนำให้เข้าห้องไอซียูเพื่อฉีดสี ผลออกมาคือเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น
หมอบอกว่ากับริชาร์ดว่าอันตรายมากแนะนำริชาร์ดว่าให้ทำบอลลูนทันที 2 เส้น โดยไม่ปรึกษาเมียหรือลูก ๆ เลย ตนมารู้คือตอนทำบอลลูน 2 เส้นเสร็จแล้วไม่เคยให้ญาติได้เซ็นรับรู้ ณ ตอนนั้นรู้สึกดีที่โรงพยาบาลนี้หาสาเหตุเจอ และคิดว่า โรงพยาบาลคงมองเห็นแล้วว่า บอลลูนคงเป็นทางรักษาที่ดีที่สุด ตนเองได้มีโอกาศได้คุยกับหมอเจ้าของไข้ วันรุ่งขึ้นคือพักโรงพยาบาล1คืนแล้วกลับบ้าน
คำถามของเธอคือ บอลลูน 2 เส้นแล้วริชาร์ดอยุ่ได้นานแค่ไหนถึงพร้อมทำบอลลูนเส้นที่ 3 หมอตอบว่ารอไม่ได้ต้องทำทันทีเพราะอันตรายมาก ตนได้คุยกับริชาร์ดว่า เราจะรักษาเส้นที่ 3 ที่ไหนดีริชาร์ดบอกว่ามั่นใจโรงพยาบาลนี้ หมอแจ้งว่ารอ 3 วันให้สีที่ฉีดจางลงก็กลับมาทำบอลลูนเส้นที่ 3 ได้เลย เธอถามหมอว่า มีความเสี่ยงแค่ไหน หมอตอบว่าแทบไม่มีความเสี่ยง มีความเสี่ยงเพียง 0.05% เป็นการทำหัถการชนิดเล็กมีความปลอดภัยสูงมากหลังทำนอนโรงพยาบาลวันเดียวกลับบ้านได้ ใครจะไปคิดว่าหลังกลับบ้านไม่ถึง 24 ชม. ริชาร์ดจะเสียชีวิต เงินเกือบ 8 แสนที่ยอมจ่าย หวังอย่างเดียวคือรักษาชีวิตสามีเราให้อยู่กับเราไปนาน ๆ
ที่เงียบมาตลอดเพราะคิดว่าจะได้รับความยุติธรรมจากหมอที่เป็นคนตรวจและหมอผู้เป็นคนทำบอลลูนบ้าง แต่สุดท้ายหมอไม่ยอมรับว่าวินิฉัยผิดผลาด ทุกวันนี้ไม่เคยได้เจอกับหมอผู้รักษาริชาร์ด อยากถามว่าทำไมถึงบล็อคโซเชียลตนเองทุกช่องทาง ทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น ร้องไห้ทุกวัน หมอไม่ได้แต่พรากสามีของเราไป แต่หมอฆ่าครอบครัวเราให้ตายทั้งเป็น อยู่แต่กับความทุกข์ อยู่แต่กับปัญหาหลังไร้ผู้นำเขยลาวแบบริชาร์ด
นักข่าวทุกสำนัก วันนี้เธอพร้อมแล้วค่ะที่จะออกมาต่อสู้เพื่อริชาร์ด ริชาร์ดแกคือนักสู้ แกไม่อยากตาย แกยังมีสิ่งที่ต้องช่วยเหลือคนอีกเยอะมาก วันนี้พร้อมที่จะออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดกับครอบครัว เพื่อครอบครัวอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ธุรกิจโรงพยาบาลประเทศไทยภายใต้คำว่า ‘เงิน’ ตัวเดียว แต่พวกคุณพรากสามี พรากพ่อ พรากบอสที่ดีที่สุดของพวกเราไปตลอดกาล”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัปเดตอาการ ‘ฉลอง ภักดีวิจิตร’ ทำบอลลูนหัวใจผ่านไปด้วยดี ครอบครัวดูแลใกล้ชิด
- ปู่ไพวงษ์ ได้หัวใจใหม่แล้ว หลังทำบอลลูนหัวใจ รอหลาน ๆ มารับอั่งเปา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: