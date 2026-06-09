ข่าว

ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 10:01 น.
71
ภรรยาร้องสื่อ สามีชาวต่างชาติเสียชีวิตกะทันหันหลังทำบอลลูนหัวใจ

ภรรยาร้องขอความเป็นธรรม สามีต่างชาติบินจากเนเธอแลนด์ตรวจสุขภาพที่ไทย เผยป่วยเส้นเลือดหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ สูญเงิน 8 แสนบาท กลับบ้านไม่ถึง 24 ชั่วโมงเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก จีรนุช กิ๊ฟช๊อป โพสต์แจ้งข่าวเศร้า เมื่อสามีชาวเนเธอร์แลนด์ ริชาร์ด เดินทางมาตรวจสุขภาพที่ประเทศไทย แต่กลับเสียชีวิตลงกะทันหันหลังเข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

เธอเล่าว่า “ริชาร์ดแค่บินมาตรวจสุขภาพจากเนเธอแลนด์แต่กลายเป็นศพออกจากโรงพยาบาล

ตอนตรวจสุขภาพหมอแจ้งว่ากราฟหัวใจเต้นผิดปรกติ อาจเป็นโรคหัวใจ หมอแนะนำให้ปั่นจักรยานเพื่อเทส ริชาร์ดมีอาการเหนื่อยช่วงกลางเทส หมอสงสัยว่าอาจเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงแนะนำให้เข้าห้องไอซียูเพื่อฉีดสี ผลออกมาคือเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้น

หมอบอกว่ากับริชาร์ดว่าอันตรายมากแนะนำริชาร์ดว่าให้ทำบอลลูนทันที 2 เส้น โดยไม่ปรึกษาเมียหรือลูก ๆ เลย ตนมารู้คือตอนทำบอลลูน 2 เส้นเสร็จแล้วไม่เคยให้ญาติได้เซ็นรับรู้ ณ ตอนนั้นรู้สึกดีที่โรงพยาบาลนี้หาสาเหตุเจอ และคิดว่า โรงพยาบาลคงมองเห็นแล้วว่า บอลลูนคงเป็นทางรักษาที่ดีที่สุด ตนเองได้มีโอกาศได้คุยกับหมอเจ้าของไข้ วันรุ่งขึ้นคือพักโรงพยาบาล1คืนแล้วกลับบ้าน

คำถามของเธอคือ บอลลูน 2 เส้นแล้วริชาร์ดอยุ่ได้นานแค่ไหนถึงพร้อมทำบอลลูนเส้นที่ 3 หมอตอบว่ารอไม่ได้ต้องทำทันทีเพราะอันตรายมาก ตนได้คุยกับริชาร์ดว่า เราจะรักษาเส้นที่ 3 ที่ไหนดีริชาร์ดบอกว่ามั่นใจโรงพยาบาลนี้ หมอแจ้งว่ารอ 3 วันให้สีที่ฉีดจางลงก็กลับมาทำบอลลูนเส้นที่ 3 ได้เลย เธอถามหมอว่า มีความเสี่ยงแค่ไหน หมอตอบว่าแทบไม่มีความเสี่ยง มีความเสี่ยงเพียง 0.05% เป็นการทำหัถการชนิดเล็กมีความปลอดภัยสูงมากหลังทำนอนโรงพยาบาลวันเดียวกลับบ้านได้ ใครจะไปคิดว่าหลังกลับบ้านไม่ถึง 24 ชม. ริชาร์ดจะเสียชีวิต เงินเกือบ 8 แสนที่ยอมจ่าย หวังอย่างเดียวคือรักษาชีวิตสามีเราให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

ที่เงียบมาตลอดเพราะคิดว่าจะได้รับความยุติธรรมจากหมอที่เป็นคนตรวจและหมอผู้เป็นคนทำบอลลูนบ้าง แต่สุดท้ายหมอไม่ยอมรับว่าวินิฉัยผิดผลาด ทุกวันนี้ไม่เคยได้เจอกับหมอผู้รักษาริชาร์ด อยากถามว่าทำไมถึงบล็อคโซเชียลตนเองทุกช่องทาง ทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น ร้องไห้ทุกวัน หมอไม่ได้แต่พรากสามีของเราไป แต่หมอฆ่าครอบครัวเราให้ตายทั้งเป็น อยู่แต่กับความทุกข์ อยู่แต่กับปัญหาหลังไร้ผู้นำเขยลาวแบบริชาร์ด

นักข่าวทุกสำนัก วันนี้เธอพร้อมแล้วค่ะที่จะออกมาต่อสู้เพื่อริชาร์ด ริชาร์ดแกคือนักสู้ แกไม่อยากตาย แกยังมีสิ่งที่ต้องช่วยเหลือคนอีกเยอะมาก วันนี้พร้อมที่จะออกมาพูดถึงสิ่งที่เกิดกับครอบครัว เพื่อครอบครัวอื่นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ ธุรกิจโรงพยาบาลประเทศไทยภายใต้คำว่า ‘เงิน’ ตัวเดียว แต่พวกคุณพรากสามี พรากพ่อ พรากบอสที่ดีที่สุดของพวกเราไปตลอดกาล”

ภรรยาชาวไทยร้องสามีมารักษาที่ไทยสุดท้ายเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : จีรนุช กิ๊ฟช๊อป
ชาต่างชาติบินมาตรวจสุขภาพจากเนเธอแลนด์
ภาพจาก Facebook : จีรนุช กิ๊ฟช๊อป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้

48 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ข่าว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

30 นาที ที่แล้ว
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ข่าวดารา

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.

38 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน บันเทิง

ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลดัน เครื่องบินน้ำ นำร่องเส้นทาง กระบี่-ภูเก็ต ทดลองใช้ภายในปีนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ข่าวการเมือง

กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาร้องสื่อ สามีชาวต่างชาติเสียชีวิตกะทันหันหลังทำบอลลูนหัวใจ ข่าว

ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ชี้ “ทรัมป์” ไม่มีอำนาจ หลังสั่งเก็บเงินล้าน เป็นค่าสมัครวีซ่า H-1B

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์ ข่าว

งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย บันเทิง

พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV วอลเลย์บอล

เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ติณติณ NEW COUNTRY แจงครบทุกประเด็น ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ ยันรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ บันเทิง

สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบะตรคอนเสิร์ต BTS บันเทิง

เริ่มแล้ว! รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS รอบพรีเซล อาร์มี่ห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบา พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เข้าพิธีอุปสมบท บวชอุทิศกุศลแด่ทหารไทยปกป้องอธิปไตย 1 พรรษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตเจ้าของเวสต์แฮม ถูกกล่าวหากดดันนางแบบให้มีเซ็กซ์ แลกผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจ่อแจ้ง 3 ราย คนขับรถไฟ-รถเมล์-คุมไม้กั้น คดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 10:01 น.
71
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
Back to top button