ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย
ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย ประธานาธิปดีสั่งระดมช่วยเหลือ ยืนยันไม่ทิ้งมินดาเนาไว้ข้างหลัง
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าว AP รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 7.8 ที่เกาะมินดาเนา ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 200 ราย
นอกจากนี้ยังมีรายงานพื้นที่เสียหายหลายจุด โดยเฉพาะในเมืองเจเนรัล ซานโตส รวมไปถึงยังมีรายงานว่าเกิดเหตุดินสไลด์ในจังหวัดซารังกานี เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 13 ศพด้วย
ขณะที่นายเฟอร์ดินาน มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์สั่งให้ยกเลิกการเรียนการสอน และสั่งให้หน่วยงานที่รับมือกับภัยพิบัติรีบทำงานช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันที พร้อมยืนกรานว่าจะไม่ทิ้งเกาะมินดาเนาไว้เบื้องหลัง
ทั้งนี้ฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกเตือนภัยสึนามิแล้ว เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา เบื้องต้นมีรายงานว่าคลื่นสึนามิสูง 1.4 เมตร กระทบชายฝั่งเมืองเคียมบา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 15 ศพ ได้รับบาดเจ็บ 129 ราย
- เปิดคลิปนาทีตึกถล่ม หลังแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ระดับ 8.2 เกาะมินดาเนา
- วินาทีระทึก! แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ ขนาด 7.8 เขย่าโรงเรียนประถม เด็กนักเรียนหนีตายวุ่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: