เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV
“เพียว” อัจฉราพร คงยศ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เซ็นสัญญา Dallas Pulse แชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV สหรัฐฯ
อัจฉราพร คงยศ ตัวตบหัวเสาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีม Dallas Pulse ในลีก Major League Volleyball (MLV) ของสหรัฐอเมริกา นำโดยโค้ช แชนนอน วินเซอร์ ทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์มาหมาดๆ ในฤดูกาล 2025/26
Dallas Pulse ประกาศข่าวผ่านอินสตาแกรมทางการพร้อมข้อความว่า “Thailand to Texas” ต้อนรับเพียวสู่ทีมในฐานะตัวตบหัวเสา นักกีฬาวัย 30 ปีชาวนครศรีธรรมราชคนนี้ถือเป็นการก้าวสู่ลีกอาชีพในทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตการค้าแข้ง
เพียวเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยที่นำทีมผ่านศึก VNL ด้วยฟอร์มโดดเด่น ก่อนย้ายมา เพิ่งสิ้นสุดสัญญากับ NEC Red Rockets ในลีกญี่ปุ่น (2023-2025) เคยช่วยทีมกับโคกะพาคว้าแชมป์ลีกมาแล้ว
ก่อนหน้านั้นเพียวเคยผ่านลีกตุรกีกับสโมสร Sarıyer Belediyesi (2021-2023) รวมแล้วมีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศมากกว่า 4 ปี
Dallas Pulse เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงอาชีพตั้งอยู่ในเขต Dallas-Fort Worth รัฐเท็กซัส ทีมคว้าแชมป์ MLV 2026 ในฤดูกาลแรกที่เข้าร่วมลีก โดยเอาชนะ Omaha Supernovas 3-2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2026
MLV คือลีกวอลเลย์บอลหญิงอาชีพชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ต่อยอดมาจาก Pro Volleyball Federation (PVF) ที่เริ่มแข่งในปี 2024 ปัจจุบันมีทีมเข้าร่วม 10 ทีม
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