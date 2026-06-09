วอลเลย์บอล

เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:31 น.
68
เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

“เพียว” อัจฉราพร คงยศ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เซ็นสัญญา Dallas Pulse แชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV สหรัฐฯ

อัจฉราพร คงยศ ตัวตบหัวเสาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เซ็นสัญญาเข้าร่วมทีม Dallas Pulse ในลีก Major League Volleyball (MLV) ของสหรัฐอเมริกา นำโดยโค้ช แชนนอน วินเซอร์ ทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์มาหมาดๆ ในฤดูกาล 2025/26

Dallas Pulse ประกาศข่าวผ่านอินสตาแกรมทางการพร้อมข้อความว่า “Thailand to Texas” ต้อนรับเพียวสู่ทีมในฐานะตัวตบหัวเสา นักกีฬาวัย 30 ปีชาวนครศรีธรรมราชคนนี้ถือเป็นการก้าวสู่ลีกอาชีพในทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตการค้าแข้ง

เพียวเคยเป็นกัปตันทีมชาติไทยที่นำทีมผ่านศึก VNL ด้วยฟอร์มโดดเด่น ก่อนย้ายมา เพิ่งสิ้นสุดสัญญากับ NEC Red Rockets ในลีกญี่ปุ่น (2023-2025) เคยช่วยทีมกับโคกะพาคว้าแชมป์ลีกมาแล้ว

ก่อนหน้านั้นเพียวเคยผ่านลีกตุรกีกับสโมสร Sarıyer Belediyesi (2021-2023) รวมแล้วมีประสบการณ์ในลีกต่างประเทศมากกว่า 4 ปี

Dallas Pulse เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงอาชีพตั้งอยู่ในเขต Dallas-Fort Worth รัฐเท็กซัส ทีมคว้าแชมป์ MLV 2026 ในฤดูกาลแรกที่เข้าร่วมลีก โดยเอาชนะ Omaha Supernovas 3-2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2026

MLV คือลีกวอลเลย์บอลหญิงอาชีพชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ต่อยอดมาจาก Pro Volleyball Federation (PVF) ที่เริ่มแข่งในปี 2024 ปัจจุบันมีทีมเข้าร่วม 10 ทีม

เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้

54 วินาที ที่แล้ว
ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ข่าว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

30 นาที ที่แล้ว
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ข่าวดารา

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.

38 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน บันเทิง

ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลดัน เครื่องบินน้ำ นำร่องเส้นทาง กระบี่-ภูเก็ต ทดลองใช้ภายในปีนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ข่าวการเมือง

กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาร้องสื่อ สามีชาวต่างชาติเสียชีวิตกะทันหันหลังทำบอลลูนหัวใจ ข่าว

ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ชี้ “ทรัมป์” ไม่มีอำนาจ หลังสั่งเก็บเงินล้าน เป็นค่าสมัครวีซ่า H-1B

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์ ข่าว

งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย บันเทิง

พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV วอลเลย์บอล

เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ติณติณ NEW COUNTRY แจงครบทุกประเด็น ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ ยันรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ บันเทิง

สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบะตรคอนเสิร์ต BTS บันเทิง

เริ่มแล้ว! รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS รอบพรีเซล อาร์มี่ห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบา พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เข้าพิธีอุปสมบท บวชอุทิศกุศลแด่ทหารไทยปกป้องอธิปไตย 1 พรรษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตเจ้าของเวสต์แฮม ถูกกล่าวหากดดันนางแบบให้มีเซ็กซ์ แลกผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจ่อแจ้ง 3 ราย คนขับรถไฟ-รถเมล์-คุมไม้กั้น คดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:31 น.
68
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
Back to top button