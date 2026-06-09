พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย

พลอย พชรา ไลฟ์เตือนภัยลูกชายเจอแอดมินปลอม หลอกในเกม Roblox สูญเงินหมื่น เจอดราม่าหาว่าลูกกดเอง ล่าสุดแอปเปิลเตรียมคืนเงิน พร้อมจ่อฟ้องคนด่าไม่รับกระเช้า
เป็นดราม่าใหญ่โตหลัง พลอย พชรา เจ้าของเพจ Purploy ออกมาแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยผ่านการไลฟ์สด หลังจากน้องพูม่า ลูกชาย ถูกมิจฉาชีพแฝงตัวมาในรูปแบบของแอดมินปลอมในเกม Roblox หลอกล่อจนสูญเงินกว่า 15,000 บาท ทว่าเจตนาหวังดีเตือนภัยกลับกลายเป็นประเด็นดราม่า เมื่อชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่าอาจเป็นความผิดพลาดของตัวเด็กเองที่แอบกดซื้อไอเทมแล้วโกหกมารดา
เรื่องของเรื่อง พลอยพยายามใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าตามปกติ แต่ระบบแจ้งว่าบัตรถูกระงับกะทันหัน เมื่อติดต่อสอบถามธนาคารเจ้าของบัตรจึงทราบว่า มียอดใช้จ่ายผ่านเกม Roblox ตัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนถี่ผิดปกติ รวมกว่า 15,000 บาท ทางธนาคารจึงบล็อกบัตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากต้องสงสัยว่าอาจเป็นพฤติกรรมของสแกมเมอร์
พอไปถามลูกชายทราบความว่า ระหว่างเล่นเกมในแผนที่ Blox Fruits ได้พบกับตัวละครชื่อ zioles แต่งกายคล้ายแอดมินประจำเกม น้องพูม่าจึงเข้าไปทักทายเพื่อขอกล่องสุ่มไอเทม ซึ่งตัวละครดังกล่าวได้มอบไอเทมให้จริง แต่หลังจากนั้นไม่นานบัญชีเกมของลูกชายก็ถูกแทรกแซง
มิจฉาชีพใช้บัญชีดังกล่าวกดซื้อไอเทมในเกมรัว ๆ แล้วส่งเป็นของขวัญกลับไปยังบัญชีของกลุ่มมิจฉาชีพเอง เมื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง พบข้อมูลยืนยันว่ามีการเข้าสู่ระบบบัญชีของน้องพูม่าผ่านเบราว์เซอร์ Chrome และ Safari บนอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่เด็กใช้เป็นประจำ
หลังจากเกิดเหตุ คุณพลอยดำเนินการอายัดบัตรเครดิต เปลี่ยนรหัส Apple ID และสั่งห้ามลูกชายเล่นเกมดังกล่าวทันที พร้อมยอมรับว่าตนเองพลาดที่ผูกบัตรเครดิตและ Apple ID ทิ้งไว้ใน iPad ของลูก จึงตั้งใจพาลูกชายมาไลฟ์สดเพื่อแชร์ประสบการณ์เตือนผู้ปกครองรายอื่น แต่กระแสสังคมกลับตีกลับด้วยความไม่เข้าใจ มีคอมเมนต์วิจารณ์ว่าระบบของ Apple มีความปลอดภัยสูง การตัดเงินต้องสแกนหน้าหรือใส่รหัสผ่าน จึงตั้งข้อสงสัยว่าเด็กอาจแอบกดซื้อเองแล้วสร้างเรื่องหลอกล่อ
พลอยตรวจสอบประวัติทำรายการและการแจ้งเตือนการใช้งานอย่างละเอียดอีกครั้ง พบว่าพยานหลักฐานทั้งหมดสอดคล้องกับคำบอกเล่าของลูกชาย ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้โกหก พร้อมชี้แจงว่าคำว่าแฮกในกรณีนี้ คือการถูกหลอกล่อชักจูงจนทำให้เข้าถึงบัญชีได้ในรูปแบบที่เด็กไม่เข้าใจ ล่าสุดทาง Apple ได้รับเรื่องตรวจสอบพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคืนเงินให้แก่ครอบครัวแล้ว
คุณพลอยยืนยันปิดท้ายว่าไม่เคยมีเจตนาโจมตีว่าเกม Roblox ไม่ดี เด็กยังสามารถเล่นได้หากอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง แต่ในเมื่อความหวังดีกลับทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายจากคำกล่าวหาและถ้อยคำวิจารณ์เกินความจริง เธอจึงตัดสินใจรวบรวมหลักฐานข้อความและคอมเมนต์ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด ย้ำชัดเจนว่าไม่ประสงค์รับคำขอโทษ ไม่รับกระเช้าดอกไม้ หรือข้ออ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
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