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พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย
ภาพจาก : IG/Pashara Taveerat

พลอย พชรา ไลฟ์เตือนภัยลูกชายเจอแอดมินปลอม หลอกในเกม Roblox สูญเงินหมื่น เจอดราม่าหาว่าลูกกดเอง ล่าสุดแอปเปิลเตรียมคืนเงิน พร้อมจ่อฟ้องคนด่าไม่รับกระเช้า

เป็นดราม่าใหญ่โตหลัง พลอย พชรา เจ้าของเพจ Purploy ออกมาแชร์อุทาหรณ์เตือนภัยผ่านการไลฟ์สด หลังจากน้องพูม่า ลูกชาย ถูกมิจฉาชีพแฝงตัวมาในรูปแบบของแอดมินปลอมในเกม Roblox หลอกล่อจนสูญเงินกว่า 15,000 บาท ทว่าเจตนาหวังดีเตือนภัยกลับกลายเป็นประเด็นดราม่า เมื่อชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่าอาจเป็นความผิดพลาดของตัวเด็กเองที่แอบกดซื้อไอเทมแล้วโกหกมารดา

เรื่องของเรื่อง พลอยพยายามใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าตามปกติ แต่ระบบแจ้งว่าบัตรถูกระงับกะทันหัน เมื่อติดต่อสอบถามธนาคารเจ้าของบัตรจึงทราบว่า มียอดใช้จ่ายผ่านเกม Roblox ตัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนถี่ผิดปกติ รวมกว่า 15,000 บาท ทางธนาคารจึงบล็อกบัตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากต้องสงสัยว่าอาจเป็นพฤติกรรมของสแกมเมอร์

พอไปถามลูกชายทราบความว่า ระหว่างเล่นเกมในแผนที่ Blox Fruits ได้พบกับตัวละครชื่อ zioles แต่งกายคล้ายแอดมินประจำเกม น้องพูม่าจึงเข้าไปทักทายเพื่อขอกล่องสุ่มไอเทม ซึ่งตัวละครดังกล่าวได้มอบไอเทมให้จริง แต่หลังจากนั้นไม่นานบัญชีเกมของลูกชายก็ถูกแทรกแซง

มิจฉาชีพใช้บัญชีดังกล่าวกดซื้อไอเทมในเกมรัว ๆ แล้วส่งเป็นของขวัญกลับไปยังบัญชีของกลุ่มมิจฉาชีพเอง เมื่อตรวจสอบประวัติการใช้งานย้อนหลัง พบข้อมูลยืนยันว่ามีการเข้าสู่ระบบบัญชีของน้องพูม่าผ่านเบราว์เซอร์ Chrome และ Safari บนอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่เด็กใช้เป็นประจำ

หลังจากเกิดเหตุ คุณพลอยดำเนินการอายัดบัตรเครดิต เปลี่ยนรหัส Apple ID และสั่งห้ามลูกชายเล่นเกมดังกล่าวทันที พร้อมยอมรับว่าตนเองพลาดที่ผูกบัตรเครดิตและ Apple ID ทิ้งไว้ใน iPad ของลูก จึงตั้งใจพาลูกชายมาไลฟ์สดเพื่อแชร์ประสบการณ์เตือนผู้ปกครองรายอื่น แต่กระแสสังคมกลับตีกลับด้วยความไม่เข้าใจ มีคอมเมนต์วิจารณ์ว่าระบบของ Apple มีความปลอดภัยสูง การตัดเงินต้องสแกนหน้าหรือใส่รหัสผ่าน จึงตั้งข้อสงสัยว่าเด็กอาจแอบกดซื้อเองแล้วสร้างเรื่องหลอกล่อ

พลอยตรวจสอบประวัติทำรายการและการแจ้งเตือนการใช้งานอย่างละเอียดอีกครั้ง พบว่าพยานหลักฐานทั้งหมดสอดคล้องกับคำบอกเล่าของลูกชาย ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้โกหก พร้อมชี้แจงว่าคำว่าแฮกในกรณีนี้ คือการถูกหลอกล่อชักจูงจนทำให้เข้าถึงบัญชีได้ในรูปแบบที่เด็กไม่เข้าใจ ล่าสุดทาง Apple ได้รับเรื่องตรวจสอบพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาคืนเงินให้แก่ครอบครัวแล้ว

คุณพลอยยืนยันปิดท้ายว่าไม่เคยมีเจตนาโจมตีว่าเกม Roblox ไม่ดี เด็กยังสามารถเล่นได้หากอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง แต่ในเมื่อความหวังดีกลับทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายจากคำกล่าวหาและถ้อยคำวิจารณ์เกินความจริง เธอจึงตัดสินใจรวบรวมหลักฐานข้อความและคอมเมนต์ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด ย้ำชัดเจนว่าไม่ประสงค์รับคำขอโทษ ไม่รับกระเช้าดอกไม้ หรือข้ออ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

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ข้อมูล/ภาพจาก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:38 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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