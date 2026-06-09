บันเทิง

สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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สรุปดราม่า ติณติณ NEW COUNTRY แจงครบทุกประเด็น ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ ยันรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ
ภาพจาก : @tintin_newcountry

ติณติณ NEW COUNTRY นักร้องบอยแบนด์จากแกรมมี่ โกลด์ ออกโพสต์ชี้แจงหลังถูกพักงาน 8 มิ.ย.69 เปิดไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ พร้อมแสดงผลตรวจยาเสพติดว่าสะอาด

นักร้องบอยแบนด์ ติณติณ จากวง NEW COUNTRY ค่ายแกรมมี่ โกลด์ ออกโพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram @tintin_newcountry หลังจากถูกพักงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 โดยต้นสังกัดสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีสาวออกมาเปิดเผยพฤติกรรมส่วนตัว อ้างว่าตั้งครรภ์กับเขาและถูกทอดทิ้ง รวมถึงมีข้อกล่าวหาเรื่องสารเสพติดและความสัมพันธ์กับผู้เยาว์

เปิดไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ ยันไม่เสพยา แสดงผลตรวจยืนยัน

ติณติณระบุว่าตนเองไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา และได้เข้ารับการตรวจจากสถานพยาบาลแล้ว ผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิด พร้อมแนบเอกสารผลตรวจไว้ในโพสต์ดังกล่าว

เขายืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีผู้กล่าวอ้าง

ติณติณ NEW COUNTRY แจงครบทุกประเด็น
ภาพจาก : @tintin_newcountry

ติณติณเปิดเผยลำดับเหตุการณ์ว่า เริ่มต้นจากฝ่ายหญิงทักมาก่อนทาง Instagram DM เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จากนั้นพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่สองนัดพบกันที่ร้านคาเฟ่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปทำงานต่างประเทศ และไม่มีการติดต่อกันอีก

ติณติณเปิดเผยลำดับเหตุการณ์ว่า เริ่มต้นจากฝ่ายหญิงทักมาก่อนทาง Instagram DM เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568
ภาพจาก : @tintin_newcountry

กระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายหญิงแจ้งว่าตั้งครรภ์ ติณติณระบุว่าตนเองไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และได้พูดคุยเพื่อหาทางดูแลแล้ว พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งคู่

กระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายหญิงแจ้งว่าตั้งครรภ์ ติณติณระบุว่าตนเองไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
ภาพจาก : @tintin_newcountry

ติณติณระบุตอนท้ายว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสม และหากผลยืนยันว่าตนเองเป็นพ่อของเด็ก จะรับผิดชอบในฐานะพ่ออย่างเต็มที่ พร้อมขอโทษแฟนๆ และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ติณติณระบุตอนท้ายว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภาพจาก : @tintin_newcountry

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ภาพจาก : @tintin_newcountry
ภาพจาก : @tintin_newcountry
ภาพจาก : @tintin_newcountry
ภาพจาก : @tintin_newcountry
ภาพจาก : @tintin_newcountry
ภาพจาก : @tintin_newcountry

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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