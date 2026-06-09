สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ
ติณติณ NEW COUNTRY นักร้องบอยแบนด์จากแกรมมี่ โกลด์ ออกโพสต์ชี้แจงหลังถูกพักงาน 8 มิ.ย.69 เปิดไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ พร้อมแสดงผลตรวจยาเสพติดว่าสะอาด
นักร้องบอยแบนด์ ติณติณ จากวง NEW COUNTRY ค่ายแกรมมี่ โกลด์ ออกโพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram @tintin_newcountry หลังจากถูกพักงานเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 โดยต้นสังกัดสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีสาวออกมาเปิดเผยพฤติกรรมส่วนตัว อ้างว่าตั้งครรภ์กับเขาและถูกทอดทิ้ง รวมถึงมีข้อกล่าวหาเรื่องสารเสพติดและความสัมพันธ์กับผู้เยาว์
เปิดไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ ยันไม่เสพยา แสดงผลตรวจยืนยัน
ติณติณระบุว่าตนเองไม่เคยใช้สารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา และได้เข้ารับการตรวจจากสถานพยาบาลแล้ว ผลตรวจไม่พบสารเสพติดทุกชนิด พร้อมแนบเอกสารผลตรวจไว้ในโพสต์ดังกล่าว
เขายืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์และไม่เคยกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีผู้กล่าวอ้าง
ติณติณเปิดเผยลำดับเหตุการณ์ว่า เริ่มต้นจากฝ่ายหญิงทักมาก่อนทาง Instagram DM เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จากนั้นพบกันครั้งแรกและมีความสัมพันธ์กันในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่สองนัดพบกันที่ร้านคาเฟ่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะไปทำงานต่างประเทศ และไม่มีการติดต่อกันอีก
กระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายหญิงแจ้งว่าตั้งครรภ์ ติณติณระบุว่าตนเองไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และได้พูดคุยเพื่อหาทางดูแลแล้ว พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะทั้งคู่
ติณติณระบุตอนท้ายว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เหมาะสม และหากผลยืนยันว่าตนเองเป็นพ่อของเด็ก จะรับผิดชอบในฐานะพ่ออย่างเต็มที่ พร้อมขอโทษแฟนๆ และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
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