“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบา พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน
“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบาเกิน ขอให้สังคมรอผลสอบสวนที่ชัดเจนก่อน พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน
จากกรณีที่นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามคาด “รอดยกแก๊ง” ทุจริตกทม. เครื่องออกกำลังกายแพง ลู่วิ่งแพง 750,000 นั้น
ล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. ระบุว่า กรณีดังกล่าวยังไม่ถึงข้อยุติ และยังไม่มีการลงโทษตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกมา โดยผลสอบสวนที่ถูกพูดถึงเป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนที่ส่งขึ้นมาเท่านั้น
เมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ก.ก. และฝ่ายบริหาร เห็นว่าบทลงโทษดังกล่าวเบาเกินไป จึงให้ส่งเรื่องกลับไปสอบสวนเพิ่มเติม
ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป และไม่ใช่ว่าฝ่ายบริหารยอมรับผลลงโทษดังกล่าว แต่เป็นฝ่ายบริหารและ ก.ก. ที่เห็นว่า “รับไม่ได้” จึงตีกลับให้พิจารณาใหม่ พร้อมขอให้สังคมรอผลสอบสวนที่ชัดเจนก่อน
นอกจากนี้ กทม. ยังดำเนินการคู่ขนานกับ ป.ป.ช. เพราะ ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบที่กว้างกว่า โดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ขณะที่ กทม. สามารถดำเนินการได้ตามกรอบวินัยและระเบียบราชการเท่านั้น
แม้กระบวนการลงโทษยังต้องรอผลสอบสวน แต่กรณีดังกล่าวทำให้ กทม. ปรับเปลี่ยนระบบการเสนองบประมาณใหม่ จากเดิมที่บางโครงการอาจเสนอรายละเอียดไม่เพียงพอ ต่อไปต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ละเอียด และรอบคอบมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมอีก
“ไม่ใช่แค่ลงโทษคนผิด อันนั้นต้องทำอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มีผลในการเปลี่ยนโครงสร้างของการเสนองบประมาณด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ” นายชัชชาติกล่าว
หากได้รับโอกาสกลับมาทำงานอีกครั้ง จะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของประชาชน พร้อมขอบคุณผู้ที่นำข้อมูลออกมา เพราะทำให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของ กทม. ให้ดีขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทวิดา” โต้ สส.พรรคส้ม คดีลู่วิ่ง กทม. ยังไม่ปิดคดี หลังมีกระแสข่าวว่ารอดยกแก๊ง
- “ศรีสุวรรณ” ร้องไต่สวนเอาผิด “ชัชชาติ” ปล่อยให้ “อากง” วิ่งซื้อขายตำแหน่ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: