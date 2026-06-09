บันเทิง

เริ่มแล้ว! รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS รอบพรีเซล อาร์มี่ห้ามพลาด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:27 น.
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วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบะตรคอนเสิร์ต BTS

วิธีรับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS ‘ARIRANG’ IN BANGKOK รอบพรีเซลแฟนคลับ เริ่ม 9 โมงเช้า วันนี้ (9 มิ.ย. 69) ผ่านเว็บไซต์ Thaiticketmajor

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนคลับวง BTS ล่าสุด Live Nation Tero ประกาศเปิดระบบรับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK” รอบพรีเซลสำหรับผู้ถือสิทธิ์ ARMY MEMBERSHIP ในวันนี้ (9 มิถุนายน) แฟน ๆ สามารถเข้ากดรับคิวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ก่อนจะเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการในเวลา 10.00 – 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/BTSARIRANGBKK

อาร์มี่เตรียมตัวให้พร้อม ปักหมุดร่วมคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ วันที่ 3, 5 และ 6 ธ.ค. นี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบัตรคอนเสิร์ต

สำหรับขั้นตอนการกดรับคิวเพื่อเตรียมตัวซื้อบัตร มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thaiticketmajor.com/btslanding.php

2. คลิกที่ปุ่ม “รับคิวซื้อบัตร”

3. ระบบจะแสดงหน้าจอนับเวลาถอยหลัง เพื่อรอเข้าสู่ระบบการซื้อบัตรในเวลา 10.00 น.

รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS
ภาพจาก : thaiticketmajor

เช็กรอบจำหน่ายรับทั้งหมด

ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์พรีเซลสำหรับแฟนคลับผ่านแอปพลิเคชัน Weverse ไปเมื่อช่วงวันที่ 22 – 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ต้องเสียใจไป เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรอบจำหน่ายบัตรอื่น ๆ ดังนี้

  • รอบพรีเซล Trip.com : วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00 – 23.59 น. ผ่านเว็บไซต์ https://tr.ee/sJ5R31
  • รอบพรีเซล Live Nation Tero : วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00 – 23.59 น. ผ่านเว็บไซต์ bit.ly/BTSBKK2026 (สมัครสมาชิกฟรี)
  • รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป : วันที่ 11 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ bit.ly/BTSARIRANGBKK

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจำหน่ายบัตรเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปิดรับบัตรคิวซื้อบัตรคอนเสิร์ต BTS
ภาพจาก Facebook : Live Nation Tero

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 09:27 น.
85
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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