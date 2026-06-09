เริ่มแล้ว! รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS รอบพรีเซล อาร์มี่ห้ามพลาด
วิธีรับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS ‘ARIRANG’ IN BANGKOK รอบพรีเซลแฟนคลับ เริ่ม 9 โมงเช้า วันนี้ (9 มิ.ย. 69) ผ่านเว็บไซต์ Thaiticketmajor
สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนคลับวง BTS ล่าสุด Live Nation Tero ประกาศเปิดระบบรับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต “BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BANGKOK” รอบพรีเซลสำหรับผู้ถือสิทธิ์ ARMY MEMBERSHIP ในวันนี้ (9 มิถุนายน) แฟน ๆ สามารถเข้ากดรับคิวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ก่อนจะเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการในเวลา 10.00 – 22.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/BTSARIRANGBKK
อาร์มี่เตรียมตัวให้พร้อม ปักหมุดร่วมคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ วันที่ 3, 5 และ 6 ธ.ค. นี้ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน
วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบัตรคอนเสิร์ต
สำหรับขั้นตอนการกดรับคิวเพื่อเตรียมตัวซื้อบัตร มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thaiticketmajor.com/btslanding.php
2. คลิกที่ปุ่ม “รับคิวซื้อบัตร”
3. ระบบจะแสดงหน้าจอนับเวลาถอยหลัง เพื่อรอเข้าสู่ระบบการซื้อบัตรในเวลา 10.00 น.
เช็กรอบจำหน่ายรับทั้งหมด
ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์พรีเซลสำหรับแฟนคลับผ่านแอปพลิเคชัน Weverse ไปเมื่อช่วงวันที่ 22 – 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ต้องเสียใจไป เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับรอบจำหน่ายบัตรอื่น ๆ ดังนี้
- รอบพรีเซล Trip.com : วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00 – 23.59 น. ผ่านเว็บไซต์ https://tr.ee/sJ5R31
- รอบพรีเซล Live Nation Tero : วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 10.00 – 23.59 น. ผ่านเว็บไซต์ bit.ly/BTSBKK2026 (สมัครสมาชิกฟรี)
- รอบจำหน่ายบัตรทั่วไป : วันที่ 11 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ bit.ly/BTSARIRANGBKK
ทั้งนี้ เงื่อนไขการจำหน่ายบัตรเป็นไปตามที่ผู้จัดกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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