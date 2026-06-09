“แม่ทัพกุ้ง” เข้าพิธีอุปสมบท บวชอุทิศกุศลแด่ทหารไทยปกป้องอธิปไตย 1 พรรษา
แม่ทัพกุ้ง บุญสิน พาดกลาง เข้าพิธีอุปสมบท บวชอุทิศกุศลแด่ทหารไทยปกป้องอธิปไตย 1 พรรษา เผยไม่ได้แจ้งเพราะเกรงใจคนมาเยอะ
วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารอาวุโส โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ““พระบุญสิน โชติปัญโญ”
สาธุ!! “แม่ทัพกุ้ง” พลเอกบุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาค 2 เข้าพิธีอุปสมบท แล้วเช้าตรู่วันนี้ 9 มิย 2569 ณ วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้รับฉายา “พระบุญสิน โชติปัญโญ” พร้อมออกบิณฑบาตร โดยมีคนใกล้ชิด ญาติโยม มาร่วมทำบุญตักบาตร แต่เช้าตรู่ จำนวนหนึ่ง เนื่องจาก พระบุญสิน ไม่ได้บอกใคร เพราะเกรงคนจะมาเยอะ แน่นวัด เพราะมีผู้มีจิตศรัทธาจะขอมาร่วมพิธีบวชเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวัดป่าเล็กๆ ยึดความสงบ แต่สามารถมาตักบาตรในวันรุ่งขึ้น
พลเอก บุญสิน พาดกลาง ได้กล่าวไว้ก่อนบวชว่า กระผมขอกราบขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน หากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เคยล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใด
ไม่ว่าด้วยกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่กระผมด้วย
การอุปสมบทครั้งนี้ กระผมมีความตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา 1 พรรษา แด่ทหารไทยและประชาชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติ จากความขัดแย้ง ไทย-เขมร ในห้วงที่ผ่านมาทุกผู้ทุกนาม
กระผมขอขอบพระคุณทุกกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้เสมอมา พร้อมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และผลแห่งบุญกุศลที่จะได้รับจากการอุปสมบทนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”
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