iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่
แอปเปิลเผยรายชื่อไอโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 27 อย่างเป็นทางการ ผู้ใช้งานหลายคนกำลังรอลุ้นว่าสมาร์ตโฟนในมือจะได้อัปเดตต่อหรือไม่ ข้อมูลอัปเดตยืนยันว่ามีอุปกรณ์ผ่านเกณฑ์หลายรุ่น ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นเปิดตัวใหม่ล่าสุด
รายชื่อไอโฟนที่สามารถอัปเดตไปใช้ iOS 27 มีทั้งหมดดังนี้
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iPhone 17 Series: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e
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iPhone 16 Series: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e
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iPhone 15 Series: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15
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iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14
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iPhone 13 Series: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini
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iPhone 12 Series: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini
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iPhone 11 Series: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11
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iPhone SE: iPhone SE (2nd generation and later)
Apple intelligence ยังไม่รองรับภาษาไทย
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรุ่นไอโฟนของตนเองได้จากการตั้งค่าภายในเครื่อง หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในรายชื่อ คุณสามารถเตรียมสำรองข้อมูลเพื่อรอรับการอัปเดตได้เลย แอปเปิลยังคงสนับสนุนการใช้งานสมาร์ตโฟนรุ่นเก่า ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างปลอดภัย
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