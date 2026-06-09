เทคโนโลยี

iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 08:58 น.
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แอปเปิลเผยรายชื่อไอโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 27 อย่างเป็นทางการ ผู้ใช้งานหลายคนกำลังรอลุ้นว่าสมาร์ตโฟนในมือจะได้อัปเดตต่อหรือไม่ ข้อมูลอัปเดตยืนยันว่ามีอุปกรณ์ผ่านเกณฑ์หลายรุ่น ครอบคลุมตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นเปิดตัวใหม่ล่าสุด

รายชื่อไอโฟนที่สามารถอัปเดตไปใช้ iOS 27 มีทั้งหมดดังนี้

  • iPhone 17 Series: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e

  • iPhone 16 Series: iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 16e

  • iPhone 15 Series: iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15

  • iPhone 14 Series: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14

  • iPhone 13 Series: iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini

  • iPhone 12 Series: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini

  • iPhone 11 Series: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11

  • iPhone SE: iPhone SE (2nd generation and later)

Apple intelligence ยังไม่รองรับภาษาไทย

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรุ่นไอโฟนของตนเองได้จากการตั้งค่าภายในเครื่อง หากอุปกรณ์ของคุณอยู่ในรายชื่อ คุณสามารถเตรียมสำรองข้อมูลเพื่อรอรับการอัปเดตได้เลย แอปเปิลยังคงสนับสนุนการใช้งานสมาร์ตโฟนรุ่นเก่า ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างปลอดภัย

iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 08:58 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 08:58 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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