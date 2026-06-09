อดีตเจ้าของเวสต์แฮม ถูกกล่าวหากดดันนางแบบให้มีเซ็กซ์ แลกผลประโยชน์
“เดวิด ซัลลิแวน” อดีตเจ้าของเวสต์แฮม ถูกกล่าวหากดดันนางแบบให้มีเซ็กซ์ แลกผลประโยชน์ เจ้าตัวยืนกรานไม่เป็นความจริง
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า หญิงหลายคนออกมากล่าวหาว่า เดวิด ซัลลิแวน อดีตเจ้าของร่วมสโมสรฟุตบอลเวสต์แฮมใช้อำนาจมิชอบและกดดันให้พวกมีเพศสัมพันธ์กับเขา โดยหลายคนยังเป็นวัยรุ่น
โดยอ้างอิงจากหญิง 7 คนกล่าวว่า นับตั้งแต่ช่วงปี 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่หญิงกลุ่มดังกล่าวยังเป็นวัยรุ่นหรือ 20 ต้นๆที่กำลังหางานถ่ายแบบกับ ซัลลิแวน เดลี และหนังสือพิมพ์ ซันเดย์ สปอร์ต ถูกซัลลิแวนซึ่งมีพฤติกรรมเอาเปรียบทางเพศ และกดดันให้พวกเธอหลับนอนกับเขาหรือเพศสัมพันธ์ทางปาก เพื่อแลกกับช่วยส่งเสริมอาชีพนางแบบของพวกเธอ
หนึ่งในเหยื่อเล่าว่า นายซัลลิแวนมีอำนาจในการสกัดกั้นอาชีพนางแบบ ครั้งหนึ่งซัลลิแวนเสนอว่า เธอจะกลายเป็นนางแบบประจำหนังสือพิมพ์หากเธอหลับนอนกับเขา
ขณะที่นางแบบอีกสองคนเล่าว่า พวกเธอรู้สึกไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเพศสัมพันธ์กับเขาเพื่อป้องกันไม่ให้อาชีพนางแบบของพวกเธอได้รับความเสียหาย
นอกจากนี้นายซัลลิแวนยังเคยยอมรับว่าเขาจ่ายเงินให้หญิงอายุ 16 หรือ 17 เพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วย
จากการตรวจสอบพบว่าหญิง 8 คนเคยแจ้งตำรวจถึงพฤติกรรมของนายซัลลิแวน
เบื้องต้นนายซัลลิแวนปฏิเสธข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามนายซัลลิแวนได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารร่วมเวสต์แฮม ซึ่งในแถลงการณ์ระบุว่าทางสโมสรทราบดีถึงข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง พร้อมยืนยันว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสโมสร
นายซัลลิแวนปฏิเสธการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ และได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในสโมสรในขณะที่เขาจัดการเรื่องนี้เป็นการส่วนตัว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘วินซ์ แม็กแมน’ เจ้าพ่อวงการมวยปล้ำ ลาออกแล้ว หลังมีข่าวฉาวเซ็กซ์วิตถาร
- นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์
- “บิล เกตส์” ยอมรับนอกใจภรรยาจริงสองครั้ง แต่ไม่เคยกระทำผิดกับ “เอปสตีน”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: