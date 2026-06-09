ตำรวจจ่อแจ้ง 3 ราย คนขับรถไฟ-รถเมล์-คุมไม้กั้น คดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ตำรวจจ่อแจ้ง 3 ราย คนขับรถไฟ-รถเมล์-คุมไม้กั้น คดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน ยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการ
จากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 รถไฟบรรทุกสินค้าเส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อชนรถโดยสารประจำทาง 206 ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ ซึ่งเป็นข่าวดังตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 กล่าวถึงความคืบหน้าคดีดังกล่าวว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการ เนื่องจากรอสรุปรายงานจาก พฐ.มาประกอบ ได้แก่ รายงานตรวจเซิฟเวอร์รถประจำทาง รายงานตรวจชิ้นสีรถประจำทาง เทียบรถไฟ รายงานตรวจที่เกิดเหตุ เป็นต้น
โดยในส่วนของผู้ต้องหาที่จะสรุปสำนวนมีความเห็นส่งฟ้อง มี 3 ราย ได้แก่ คนขับรถไฟ แจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอทเฟตามีน)
คนขับรถเมล์ แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
คนคุมไม้กั้นทางรถไฟ แจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น ถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
นอกจากนี้ ในการตรวจสอบในวันที่เกิดเหตุ พบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่กีดขวาง อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางยืนยันตัวบุคคลที่กระทำความผิด กรมการขนส่งทางรางได้ร้องทุกข์ไว้ หากมีการยืนยันเพิ่มเติมก็จะแยกเป็นอีกคดี
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