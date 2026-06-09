แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง
แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง แนะหากมีความเห็นให้ไปที่งานกระทรวงดิจิทัล วันที่ 11 มิ.ย.
เพจเฟซบุ๊ก BT Beartai ซึ่งเป็นสำนักข่าวไอทีชื่อดังของไทย ได้ออกมาประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH โดยระบุว่า “ด้วยสถานการณ์ที่กำลังสร้างความอึดอัดใจให้กับเรา ผู้กำลังเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้ (9มิย.)
จากเดิมที่เรามองเห็นความตั้งใจแน่วแน่ของทีมนักพัฒนา จึงอยากนำผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เสร็จ ออกสื่อสาร ในฐานะสื่อไอทีที่มองเห็นคุณค่าของการทำงาน และจะมีการวิจารณ์สร้างสรรค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้นจากแขกรับเชิญผู้สันทัดในวงการไอที แต่ด้วยโครงการนี้เป็นประเด็นทางการเมือง
การนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ จึงไม่อาจแยกออกจากประเด็นที่กำลังถกเถียงได้ สังคมออนไลน์มีการตีความไปต่าง ๆ นานา ขัดต่อเจตนารมย์ของเรา ซึ่งต้องนำเสนอเนื้อหาตามนิยาม ‘for a better tomorrow’ เพื่อให้สังคมนี้ดีขึ้น เราจึงทบทวนบทบาทของการนำเสนอนี้ และตัดสินใจยกเลิกไลฟ์ในวันอังคารที่ 9
ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 11 …ทางราชการก็จะมีเวทีเปิดรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น TH-AI Passport Forum ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเวลา 9.00-12.00น.
จึงขอให้ไปทางนั้น…ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม และหวังว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสที่เหมาะสม และต้องขออภัยแขกรับเชิญทุกท่านด้วยครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไอซ์ รักชนก” ซัดรัฐบาลพยายามฟอกขาว TH-AI Passport 1.6 พันล้าน
- “รังสิมันต์ โรม” จ่อเชิญ “ไชยชนก” ชี้แจงปม TH-AI Passport ส่อทุจริตล็อกสเปก
- สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: