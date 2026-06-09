ข่าวการเมือง

“ทวิดา” โต้ สส.พรรคส้ม คดีลู่วิ่ง กทม. ยังไม่ปิดคดี หลังมีกระแสข่าวว่ารอดยกแก๊ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 07:52 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 07:52 น.
75

ทวิดา โพสต์โต้ ศุภณัฐ สส.พรรคประชาชน คดีลู่วิ่ง ยังไม่ปิดคดี หลังมีกระแสข่าวว่ารอดยกแก๊ง อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ชี้แจงหลังจากที่นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามคาด “รอดยกแก๊ง” ทุจริตกทม. เครื่องออกกำลังกายแพง ลู่วิ่งแพง 750,000 นั้น

โดย รศ.ดร.ทวิดา ระบุว่า “เรื่องลู่วิ่งของ กทม. ยังไม่ปิดคดีนะคะ ตอบ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 21.00น. ผู้ตอบ ทวิดา กมลเวชช

ธันวาคม 2567 กรรมการสอบตัดสินผิดวินัยไม่ร้ายแรง

มกราคม 2568 ผว. กทม. ไม่รับผลการสอบ ขอให้กรรมการสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง

เมษายน 2568 คณะกรรมการสอบสวน ยืนยันว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน โดย ผว. กทม. “เห็นชอบตามกระบวนการว่าสั่งให้สอบเพิ่มเติมแล้ว ผลของกรรมการสอบยังคงเดิม เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาเพิ่มเติมที่ อกก.

มิถุนายน – ตุลาคม 2568 เมื่อส่งให้สอบเพิ่มเติมที่ อนุกรรมการวินัย (อกก.วินัย) ที่ให้มีการทวนสอบหลายครั้งในช่วง

กุมภาพันธุ์ – มีนาคม 2569 รายงานให้คณะกรรมการข้าราชการ กทม (บอร์ด กก) ซึ่ง กก. เห็นว่า “ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดชัดเจนที่จะเห็นชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงโทษตัดเงินเดือน” จึงสั่งการให้นำเรื่องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพราะยังมีประเด็นข้อสงสัย และข้อเท็จจริงที่ยังไม่ชัดเจน
เรื่องยังไม่สิ้นสุด ยังไม่ปิดคดีค่ะ และ ปปช. ขอข้อมูลทั้งหมด ทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาร่วมด้วยค่ะ”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ประธาน กกต. ขออย่าเพิ่งคิดอะไรร้ายแรง หลังสะพัด “แสวง” ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเก้าอี้

2 นาที ที่แล้ว
ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว ข่าว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

31 นาที ที่แล้ว
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ข่าวดารา

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเผย “ไทยช่วยไทย พลัส” ใช้สิทธิผ่าน 4 แอปส่งอาหารดัง เริ่ม 15 มิ.ย.

39 นาที ที่แล้ว
ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน บันเทิง

ปิดฉากรัก 3 ปี! นักร้องตัวแม่ เลิกแฟนเงียบ ๆ ยันจบกันด้วยดี เหลือแค่สถานะเพื่อน

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวขนาด 5 ในอิหร่าน เป็นลูกที่ 3 ในสัปดาห์เดียว ยังไม่มีรายงานความสูญเสีย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นักฮอกกี้จีนวัย 14 หัวร้อน ปรี่ชกหน้ากรรมการไทย พ่อแม่ร่วมนอกเกมชี้หน้าด่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลดัน เครื่องบินน้ำ นำร่องเส้นทาง กระบี่-ภูเก็ต ทดลองใช้ภายในปีนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน ข่าวการเมือง

กรมที่ดินแจง ชัย ชิดชอบ เช่าที่เขากระโดง สัญญาถูกต้อง ไม่มีออกเอกสารสิทธิทับซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาร้องสื่อ สามีชาวต่างชาติเสียชีวิตกะทันหันหลังทำบอลลูนหัวใจ ข่าว

ภรรยาใจสลาย สามีต่างชาติตรวจสุขภาพที่ไทย ทำบอลลูนหัวใจ จ่าย 8 แสน กลับบ้านวันเดียวเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ ชี้ “ทรัมป์” ไม่มีอำนาจ หลังสั่งเก็บเงินล้าน เป็นค่าสมัครวีซ่า H-1B

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์ ข่าว

งามหน้า นักไอซ์ฮอกกี้จีน 14 ปี ชกหน้ากรรมการไทย สั่งปรับแพ้-ขับพ้นทัวร์นาเมนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย บันเทิง

พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยอดตายแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเป็น 35 ศพ ได้รับบาดเจ็บทะลุ 200 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV วอลเลย์บอล

เพียว อัจฉราพร โกทู ลีกอเมริกา ร่วมทีม Dallas Pulse ดีกรีแชมป์วอลเลย์บอลหญิง MLV

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ติณติณ NEW COUNTRY แจงครบทุกประเด็น ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ ยันรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ บันเทิง

สรุปดราม่า ติณติณ นิวคันทรี ยันไม่เสพยา-ไม่คบเด็กผู้เยาว์ พร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีกดรับบัตรคิวซื้อบะตรคอนเสิร์ต BTS บันเทิง

เริ่มแล้ว! รับคิวกดบัตรคอนเสิร์ต BTS รอบพรีเซล อาร์มี่ห้ามพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยืนยันคดีลู่วิ่งยังไม่จบ รับไม่ได้โทษเบา พร้อมลุยเต็มที่หากได้กลับมาทำงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เข้าพิธีอุปสมบท บวชอุทิศกุศลแด่ทหารไทยปกป้องอธิปไตย 1 พรรษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

iOS 27 รุ่นไหนได้ไปต่อ เช็กรายชื่อไอโฟนทั้งหมดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อดีตเจ้าของเวสต์แฮม ถูกกล่าวหากดดันนางแบบให้มีเซ็กซ์ แลกผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจจ่อแจ้ง 3 ราย คนขับรถไฟ-รถเมล์-คุมไม้กั้น คดีรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แบไต๋ ประกาศยกเลิกไลฟ์ Ai Pass TH ท่ามกลางกระแสวิจารณ์การเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 มิ.ย. 2569 07:52 น.| อัปเดต: 09 มิ.ย. 2569 07:52 น.
75
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

ด่วน! Canva ล่ม ขึ้น Error 500 ผู้ใช้ทั่วโลกเข้าไม่ได้ชั่วคราว

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

ไร้ความรับผิดชอบ! รวบแม่ญี่ปุ่น ทิ้งลูกอยู่บ้านคนเดียว 11 ชม. ออกไปเที่ยวกับแฟน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569

สามีพาเมียซ้อนท้ายคว่ำดับ ช็อกหนัก บุกแย่งปืนตำรวจหวังปลิดชีพ ศาลเห็นใจสั่งคุก 3 เดือน

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
ร้านทำผมแจงดราม่าซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น

สรุปดราม่า ซ้อการ์ดต่อผม 6 หมื่น ร้านโต้ทีมงานไม่บอกราคา เพื่อทำคอนเทนต์

เผยแพร่: 9 มิถุนายน 2569
Back to top button