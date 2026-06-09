“ทวิดา” โต้ สส.พรรคส้ม คดีลู่วิ่ง กทม. ยังไม่ปิดคดี หลังมีกระแสข่าวว่ารอดยกแก๊ง
ทวิดา โพสต์โต้ ศุภณัฐ สส.พรรคประชาชน คดีลู่วิ่ง ยังไม่ปิดคดี หลังมีกระแสข่าวว่ารอดยกแก๊ง อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง
รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. โพสต์ชี้แจงหลังจากที่นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตามคาด “รอดยกแก๊ง” ทุจริตกทม. เครื่องออกกำลังกายแพง ลู่วิ่งแพง 750,000 นั้น
โดย รศ.ดร.ทวิดา ระบุว่า “เรื่องลู่วิ่งของ กทม. ยังไม่ปิดคดีนะคะ ตอบ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 เวลา 21.00น. ผู้ตอบ ทวิดา กมลเวชช
ธันวาคม 2567 กรรมการสอบตัดสินผิดวินัยไม่ร้ายแรง
มกราคม 2568 ผว. กทม. ไม่รับผลการสอบ ขอให้กรรมการสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง
เมษายน 2568 คณะกรรมการสอบสวน ยืนยันว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน โดย ผว. กทม. “เห็นชอบตามกระบวนการว่าสั่งให้สอบเพิ่มเติมแล้ว ผลของกรรมการสอบยังคงเดิม เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาเพิ่มเติมที่ อกก.
มิถุนายน – ตุลาคม 2568 เมื่อส่งให้สอบเพิ่มเติมที่ อนุกรรมการวินัย (อกก.วินัย) ที่ให้มีการทวนสอบหลายครั้งในช่วง
กุมภาพันธุ์ – มีนาคม 2569 รายงานให้คณะกรรมการข้าราชการ กทม (บอร์ด กก) ซึ่ง กก. เห็นว่า “ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดชัดเจนที่จะเห็นชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ลงโทษตัดเงินเดือน” จึงสั่งการให้นำเรื่องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม
ขณะนี้ อยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพราะยังมีประเด็นข้อสงสัย และข้อเท็จจริงที่ยังไม่ชัดเจน
เรื่องยังไม่สิ้นสุด ยังไม่ปิดคดีค่ะ และ ปปช. ขอข้อมูลทั้งหมด ทุกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาร่วมด้วยค่ะ”
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